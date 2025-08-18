قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: الاحتلال يعرقل دخول المساعدات.. ولن نسمح بتهجير الفلسطينيين
بعد وفاة طفل بسببها.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الأندومي؟
أمين حلف الناتو يكشف عن تقدم كبير بشأن اتفاق سلام حول أوكرانيا
وزارة الإسكان تسحب أرض فرع نادي الزمالك الجديد في 6 أكتوبر وتقرر وقف أعمال البناء
بعد جدل مقترح الخامسة فجرا.. ما الذي حدده قانون العمل الجديد بشأن ساعات العمل؟
محامي أسرة سفاح التجمع يرفض تصوير فيلم عن جريمة حقيقية دون موافقة العائلة
ماكرون يكشف عن مقترح جديد بشأن الاجتماع الثلاثي بين ترامب وبوتين وزيلينسكي
بيراميدز يُصعد أزمة التحكيم بشكوى رسمية ضد أمين عمر
ضياء رشوان: الكرة الآن في ملعب إسرائيل
محامي أسرة سفاح التجمع يوضح حقوق العائلة القانونية تجاه فيلم تجسيد شخصيته
زوجة عمرو سلامة تطالب بإطلاق جائزة باسم الراحل تيمور تيمور
«حافظ على أم عيالك».. العنف يرفع خطر إصابة المرأة بأمراض القلب والأوعية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

«حافظ على أم عيالك».. العنف يرفع خطر إصابة المرأة بأمراض القلب والأوعية

«إوعى تضرب مراتك».. العنف يرفع خطر إصابة المرأة بأمراض القلب والأوعية
«إوعى تضرب مراتك».. العنف يرفع خطر إصابة المرأة بأمراض القلب والأوعية
عبد الفتاح تركي

العنف ضد المرأة .. أظهرت نتائج دراسة علمية حديثة أن تعرض المرأة للعنف يرفع خطر إصابتها بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية. 

خطر العنف ضد المرأة

وتوصل فريق بحثي من عدة جامعات ومستشفيات في أمريكا الشمالية نشرت جمعية القلب الأمريكية أبحاثهم، التي شملت حوالي 66 ألف امرأة، إلى أن واحدة من كل ثلاث نساء أبلغن عن تعرضهن للمطاردة أو حصولهن على أمر تقييدي أكثر عُرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية من أقرانهن، اللواتي لم يتعرضن لمثل هذا التحرش. 

العنف ضد المرأة

وحذَّر الباحثون في ورقة بحثية نُشرت في الدورية العلمية Circulation من أن «تجارب المطاردة والحصول على أمر تقييدي ترتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى النساء». 

وفي بحث سابق، وجد الباحثون أن النساء، اللواتي تعرضن لاعتداء جنسي وتحرش في مكان العمل، كنّ أكثر عُرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم من غيرهن. 

وفي الدراسة الحديثة التي نشرتها دي بي إيه بحث الباحثون في بيانات تغطي المطاردة وأوامر التقييد وأمراض القلب والإصابة بالسكتة الدماغية بين المشاركات في دراسة صحة الممرضات الثانية في الولايات المتحدة الأمريكية بين عامي 2001 و2021. 

العنف ضد المرأة

وأوضح الفريق البحثي قائلا: «لم تكن هؤلاء النساء مصابات بأمراض القلب والأوعية الدموية في عام 2001، حين شاركن لأول مرة ما إذا كنّ قد تعرضن لسلوكيات المطاردة أو التحرش، مثل تلقي مراسلات غير مرغوب فيها، ما جعلهن يشعرن بالخوف». 

وحذر الباحثون في بحثهم، مستشهدين ببيانات من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية، من أن »المطاردة هي أحد أكثر أشكال العنف الشخصي شيوعًا، إذ تتعرض لها واحدة من كل ثلاث نساء تقريبًا في حياتها».

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

صورة تعبيرية

نزع ملكية بعض العقارات بالقاهرة.. تعويضات ضخمة من الحكومة |ماذا يقول القانون؟

صورة أرشيفية

تفاصيل صادمة.. فتاة تحبس نفسها لمدة ٢٥ سنة في غرفتها وتخرج وهي بعمر الأربعينات

والد حمزة الوزان

حمزة مات.. نوع نودلز شهير أصاب الصغير بتسمم وأودى بحياته في ساعتين

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء .. قرار جمهوري بتعيين وترقية قضاة وتعديل أقدميتهم بهيئة قضايا الدولة

تيمور تيمور

كان يمكن إنقاذه.. لميس الحديدي تعلق على وفاة تيمور تيمور

تغيير مواعيد العمل

الشغل من 5 الفجر لـ12 ظهراً.. مقترح لتغيير مواعيد العمل في مصر

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 مساء اليوم الأثنين 18 أغسطس 2025

أرشيفية

قرار جديد بشأن المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من سيدة

أرشيفية

توك توك السبب .. إخلاء سبيل طرفي مشاجرة بالسلام

أرشيفية

حاجه لله يا بيه.. قرار عاجل ضد عصابة الـ 14 للتسول بقصر النيل وعابدين

بعد وفاة طفل بسببها.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الأندومي؟

اضرار الاندومي
اضرار الاندومي
اضرار الاندومي

طريقة عمل دجاج بالمشروم كريمي ولذيذ

طريقة عمل دجاج بالمشروم كريمي ولذيذ
طريقة عمل دجاج بالمشروم كريمي ولذيذ
طريقة عمل دجاج بالمشروم كريمي ولذيذ

بعد 31 عامًا.. سيارة جاجوار الأسطورية تخرج من مخبئها

جاجوار
جاجوار
جاجوار

نشرة المرأة والمنوعات: من الكُتّاب إلى التابلت كيف اختلفت العودة إلى المدارس بين الماضي والحاضر؟.. كيف توفي حمزة الوزان.. طريق للوقاية من أضرار التكيف

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

دينا علاء

ضحت بنفسها عشان عيالها .. دينا علاء بطلة سموحة جوزها خلص عليها وحاول ينهي حياته

المتهمين

ضبط بائع متجول وصاحب محل يتشاجران بالعصا الخشبية بالإسكندرية.. فيديو

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

