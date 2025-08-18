طريقة عمل البقلاوة الأصلية.. رقائق العشق المقرمش

البقلاوة واحدة من أشهر الحلويات الشرقية التي لا يُقاوم طعمها، و تمتاز بطبقاتها المقرمشة وحشوتها الغنية بالمكسرات، وتُروى بالشربات لتصبح حلوى مثالية لكل المناسبات.

وتقدم الشيف حنان عزمي طريقة عمل البقلاوة.

المكونات لطريقة عمل البقلاوة الأصلية

للعجينة

500 جرام عجينة جلاش عجينة الفينو

250 جرام زبدة أو سمن بلدي مذاب

للحشوة

2 كوب مكسرات مجروشة فستق، جوز، لوز، بندق… حسب الرغبة

2 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة صغيرة قرفة اختياري

للشربات القطر

1 كوب ماء

ملعقة صغيرة عصير ليمون

نصف ملعقة صغيرة فانيليا أو ماء ورد

طريقة عمل البقلاوة الأصلية

في قدر على النار، ضعي الماء والسكر وقلبي حتى يذوب السكر.

عند الغليان، أضيفي عصير الليمون وخفّفي النار.

اتركيه يغلي لمدة 10 دقائق ثم أضيفي الفانيليا أو ماء الورد.

اتركي الشربات ليبرد تمامًا.

اخلطي المكسرات المجروشة مع السكر والقرفة.

ادهني صينية الفرن بالزبدة أو السمن.

افردي أول طبقة من الجلاش، وادهنيها بالسمن باستخدام فرشاة.

كرري العملية حتى تغطي نصف عدد أوراق الجلاش.

ضعي طبقة الحشوة بالتساوي.

غطّي الحشوة بباقي أوراق الجلاش، مع دهن كل طبقة بالسمن.

باستخدام سكين حاد، قطّعي البقلاوة بالشكل الذي ترغبين به مربعات، معينات، إلخ

سخني الفرن مسبقًا على 180 درجة مئوية.

أدخلي البقلاوة إلى الفرن لمدة 30-40 دقيقة حتى تصبح ذهبية ومقرمشة.

فور خروجها من الفرن، اسقيها بالشربات البارد مباشرة.

للتقديم

قدميها دافئة أو باردة، مزينة بالفستق الحلبي المطحون أو مع كرة آيس كريم فانيليا لمذاق فاخر.

