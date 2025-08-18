قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بدون تغيير لقواعد القبول بالجامعات |ننشر قائمة الكليات المتاحة لطلاب البكالوريا المصرية
تحقيقات موسعة في واقعة مصرع طفل عقب تناوله "إندومي" بالمرج
معبر رفح.. بث مباشر لبرنامج على مسئوليتي لمناقشة الأوضاع في غزة
لإنقاذ غزة.. أحمد موسى يكشف موقف حماس من المقترح المصري القطري
بوتين يتواصل مع قادة العالم قبيل زيارة زيلينسكي للبيت الأبيض
برلمانية: زيارة الوفد المصري الفلسطيني لمعبر رفح تأكيد على الرفض القاطع للتهجير
برلماني: الدور المصري ركيزة أساسية في جهود وقف العدوان على غزة
9 علامات تدل على نقص فيتامين د في جسمك
"كل واحد يختار اللي يناسبه"..التعليم تنفي إجبار الطلاب على البكالوريا المصرية
التعليم تنفي إتاحة التحويل من البكالوريا المصرية للثانوية العامة والعكس
بالتفاصيل .. ننشر الفرق بين المواد المقررة في الثانوية العامة والبكالوريا المصرية
التعليم : التحسين متاح في البكالوريا فقط والثانوية العامة “مافيهاش فرص”
بالصور

طريقة عمل البقلاوة الأصلية.. رقائق العشق المقرمش

طريقة عمل البقلاوة الأصلية: رقائق من العشق المقرمش!
أسماء عبد الحفيظ

البقلاوة واحدة من أشهر الحلويات الشرقية التي لا يُقاوم طعمها، و تمتاز بطبقاتها المقرمشة وحشوتها الغنية بالمكسرات، وتُروى بالشربات لتصبح حلوى مثالية لكل المناسبات.

وتقدم الشيف حنان عزمي طريقة عمل البقلاوة.

المكونات لطريقة عمل البقلاوة الأصلية

للعجينة

  • 500 جرام عجينة جلاش عجينة الفينو
  • 250 جرام زبدة أو سمن بلدي مذاب

للحشوة

  • 2 كوب مكسرات مجروشة فستق، جوز، لوز، بندق… حسب الرغبة
  • 2 ملعقة كبيرة سكر
  • 1 ملعقة صغيرة قرفة اختياري

للشربات القطر

  • 1 كوب ماء
  • ملعقة صغيرة عصير ليمون
  • نصف ملعقة صغيرة فانيليا أو ماء ورد

 طريقة عمل البقلاوة الأصلية

  • في قدر على النار، ضعي الماء والسكر وقلبي حتى يذوب السكر.
  • عند الغليان، أضيفي عصير الليمون وخفّفي النار.
  • اتركيه يغلي لمدة 10 دقائق ثم أضيفي الفانيليا أو ماء الورد.
  • اتركي الشربات ليبرد تمامًا.
  • اخلطي المكسرات المجروشة مع السكر والقرفة.
  • ادهني صينية الفرن بالزبدة أو السمن.
  • افردي أول طبقة من الجلاش، وادهنيها بالسمن باستخدام فرشاة.
  • كرري العملية حتى تغطي نصف عدد أوراق الجلاش.
  • ضعي طبقة الحشوة بالتساوي.
  • غطّي الحشوة بباقي أوراق الجلاش، مع دهن كل طبقة بالسمن.
  • باستخدام سكين حاد، قطّعي البقلاوة بالشكل الذي ترغبين به مربعات، معينات، إلخ
  • سخني الفرن مسبقًا على 180 درجة مئوية.
  • أدخلي البقلاوة إلى الفرن لمدة 30-40 دقيقة حتى تصبح ذهبية ومقرمشة.
  • فور خروجها من الفرن، اسقيها بالشربات البارد مباشرة.

للتقديم

قدميها دافئة أو باردة، مزينة بالفستق الحلبي المطحون أو مع كرة آيس كريم فانيليا لمذاق فاخر.

نصائح من ذهب

  • السمن البلدي يعطي طعمًا غنيًا لا مثيل له، لكن يمكن استخدام الزبدة حسب الرغبة.
  • لا تبالغي في كمية الشربات حتى لا تفقد البقلاوة قرمشتها.
  • يمكن إعدادها وحفظها في الفريزر قبل الخبز، واستخدامها لاحقًا.
طريقة عمل البقلاوة الأصلية.. رقائق العشق المقرمش

