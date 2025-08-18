طريقة عمل البقلاوة الأصلية.. رقائق العشق المقرمش

البقلاوة واحدة من أشهر الحلويات الشرقية التي لا يُقاوم طعمها، و تمتاز بطبقاتها المقرمشة وحشوتها الغنية بالمكسرات، وتُروى بالشربات لتصبح حلوى مثالية لكل المناسبات.
وتقدم الشيف حنان عزمي طريقة عمل البقلاوة.
المكونات لطريقة عمل البقلاوة الأصلية
للعجينة
- 500 جرام عجينة جلاش عجينة الفينو
- 250 جرام زبدة أو سمن بلدي مذاب
للحشوة
- 2 كوب مكسرات مجروشة فستق، جوز، لوز، بندق… حسب الرغبة
- 2 ملعقة كبيرة سكر
- 1 ملعقة صغيرة قرفة اختياري
للشربات القطر
- 1 كوب ماء
- ملعقة صغيرة عصير ليمون
- نصف ملعقة صغيرة فانيليا أو ماء ورد
طريقة عمل البقلاوة الأصلية
- في قدر على النار، ضعي الماء والسكر وقلبي حتى يذوب السكر.
- عند الغليان، أضيفي عصير الليمون وخفّفي النار.
- اتركيه يغلي لمدة 10 دقائق ثم أضيفي الفانيليا أو ماء الورد.
- اتركي الشربات ليبرد تمامًا.
- اخلطي المكسرات المجروشة مع السكر والقرفة.
- ادهني صينية الفرن بالزبدة أو السمن.
- افردي أول طبقة من الجلاش، وادهنيها بالسمن باستخدام فرشاة.
- كرري العملية حتى تغطي نصف عدد أوراق الجلاش.
- ضعي طبقة الحشوة بالتساوي.
- غطّي الحشوة بباقي أوراق الجلاش، مع دهن كل طبقة بالسمن.
- باستخدام سكين حاد، قطّعي البقلاوة بالشكل الذي ترغبين به مربعات، معينات، إلخ
- سخني الفرن مسبقًا على 180 درجة مئوية.
- أدخلي البقلاوة إلى الفرن لمدة 30-40 دقيقة حتى تصبح ذهبية ومقرمشة.
- فور خروجها من الفرن، اسقيها بالشربات البارد مباشرة.
للتقديم
قدميها دافئة أو باردة، مزينة بالفستق الحلبي المطحون أو مع كرة آيس كريم فانيليا لمذاق فاخر.
نصائح من ذهب
- السمن البلدي يعطي طعمًا غنيًا لا مثيل له، لكن يمكن استخدام الزبدة حسب الرغبة.
- لا تبالغي في كمية الشربات حتى لا تفقد البقلاوة قرمشتها.
- يمكن إعدادها وحفظها في الفريزر قبل الخبز، واستخدامها لاحقًا.