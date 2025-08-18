لقيت ذهب في أول يوم شغل.. طالبة أمريكية تتصدر الترند

أثار اكتشاف طالبة لذهب نادر في أول أيام عملها حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا.

وذذكر موقعdailystar أن هذا الاكتشاف للذهب النادر عثرت عليه الطالبة يارا سوزا من جامعة نيوكاسل على دبوس ذهبى يعود للقرن التاسع.

وتمكنت الطالبة من اكتشاف قطعة فريدة من الذهب في أول عملية تنقيب ميدانى وبالتحديد بعد 90 دقيقة فقط من بدء عملها فى ريديسديل بالقرب من شارع ديرى، وهو طريق رومانى رئيسى، فالقطعة الذهبية المكتشفة يبلغ طولها نحو 4 سنتيمترات.

وتتميز قطعة الذهب بوجود زخرفة دقيقة تزين دبوس برأس كروى يعود إلى أوائل العصور الوسطى.



الطالبة صاحبة الاكتشاف من ولاية فلوريدا وتسبب هذا الحدث الكبير في شعورها بالفخر والسعادة ولم تصدق أن أول عملية حفر فى مسيرتها الأثرية ستقودها لاكتشاف قطعة نادرة لم تُر منذ أكثر من ألف عام،

وسبق أن عثر أحد خبراء التنقيب عن المعادن على قطعة ذهبية مشابهة عام 2021 وكانت فى نفس الموقع مما يعزز فرضية عودة هذه الاكتشافات للنخبة وربما ارتبطت بطقوس دينية أو احتفالية.

وترجع أهمية هذا الموقع الأثري إلى كونه جزءا من طريق ديرى القديم الذى يربط يورك وأدنبره حيث كان محورا استراتيجيا للإمدادات العسكرية والدينية خلال العصر الرومانى كما استخدم لقرون طويلة حتى أصبح جزءا من الطريق A68 الحديث.

وقال أستاذ الآثار الرومانية بجامعة نيوكاسل جيمس جيرارد أن الذهب فى تلك الحقبة كان رمزا للمكانة العالية ومقتصرا على النخبة ومن المحتمل أن تكون القطعتان الذهبيتان قد دُفنتا عمدا من قبل أشخاص مرموقين يسافرون فى المنطقة.

وقرر الخبراء إجراء تحليل علمى دقيق تمهيدا للقطعتان لعرضهما فى متحف Great North: Hancock، ليتمكن الجمهور من مشاهدة هذا الكنز النادر.