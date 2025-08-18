قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: الاحتلال يعرقل دخول المساعدات.. ولن نسمح بتهجير الفلسطينيين
بعد وفاة طفل بسببها.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الأندومي؟
أمين حلف الناتو يكشف عن تقدم كبير بشأن اتفاق سلام حول أوكرانيا
وزارة الإسكان تسحب أرض فرع نادي الزمالك الجديد في 6 أكتوبر وتقرر وقف أعمال البناء
بعد جدل مقترح الخامسة فجرا.. ما الذي حدده قانون العمل الجديد بشأن ساعات العمل؟
محامي أسرة سفاح التجمع يرفض تصوير فيلم عن جريمة حقيقية دون موافقة العائلة
ماكرون يكشف عن مقترح جديد بشأن الاجتماع الثلاثي بين ترامب وبوتين وزيلينسكي
بيراميدز يُصعد أزمة التحكيم بشكوى رسمية ضد أمين عمر
ضياء رشوان: الكرة الآن في ملعب إسرائيل
محامي أسرة سفاح التجمع يوضح حقوق العائلة القانونية تجاه فيلم تجسيد شخصيته
زوجة عمرو سلامة تطالب بإطلاق جائزة باسم الراحل تيمور تيمور
«حافظ على أم عيالك».. العنف يرفع خطر إصابة المرأة بأمراض القلب والأوعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

لقيت ذهب في أول يوم شغل.. طالبة أمريكية تتصدر الترند

ذهب
ذهب
اسماء محمد

أثار اكتشاف طالبة لذهب نادر في أول أيام عملها حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا.

وذذكر موقعdailystar أن هذا الاكتشاف للذهب النادر عثرت عليه الطالبة يارا سوزا من جامعة نيوكاسل على دبوس ذهبى يعود للقرن التاسع.

وتمكنت الطالبة من اكتشاف قطعة فريدة من الذهب في  أول عملية تنقيب ميدانى وبالتحديد بعد 90 دقيقة فقط من بدء عملها فى ريديسديل بالقرب من شارع ديرى، وهو طريق رومانى رئيسى، فالقطعة الذهبية المكتشفة يبلغ طولها نحو 4 سنتيمترات.

وتتميز قطعة الذهب بوجود زخرفة دقيقة تزين دبوس برأس كروى يعود إلى أوائل العصور الوسطى.


الطالبة صاحبة الاكتشاف من ولاية فلوريدا وتسبب هذا الحدث الكبير في شعورها بالفخر والسعادة ولم تصدق أن أول عملية حفر فى مسيرتها الأثرية ستقودها لاكتشاف قطعة نادرة لم تُر منذ أكثر من ألف عام،

وسبق أن عثر أحد خبراء التنقيب عن المعادن  على قطعة ذهبية مشابهة عام 2021 وكانت فى نفس الموقع مما يعزز فرضية عودة هذه الاكتشافات للنخبة وربما ارتبطت بطقوس دينية أو احتفالية.

وترجع أهمية هذا الموقع الأثري إلى كونه جزءا من طريق ديرى القديم الذى يربط يورك وأدنبره حيث كان محورا استراتيجيا للإمدادات العسكرية والدينية خلال العصر الرومانى كما استخدم لقرون طويلة حتى أصبح جزءا من الطريق A68 الحديث.

وقال أستاذ الآثار الرومانية بجامعة نيوكاسل جيمس جيرارد أن الذهب فى تلك الحقبة كان رمزا للمكانة العالية ومقتصرا على النخبة ومن المحتمل أن تكون القطعتان الذهبيتان قد دُفنتا عمدا من قبل أشخاص مرموقين يسافرون فى المنطقة.

وقرر الخبراء إجراء تحليل علمى دقيق تمهيدا للقطعتان لعرضهما فى متحف Great North: Hancock، ليتمكن الجمهور من مشاهدة هذا الكنز النادر.

الذهب طالبة قطعة نادرة قطعة نادرة من الذهب عملة من الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

صورة تعبيرية

نزع ملكية بعض العقارات بالقاهرة.. تعويضات ضخمة من الحكومة |ماذا يقول القانون؟

صورة أرشيفية

تفاصيل صادمة.. فتاة تحبس نفسها لمدة ٢٥ سنة في غرفتها وتخرج وهي بعمر الأربعينات

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء .. قرار جمهوري بتعيين وترقية قضاة وتعديل أقدميتهم بهيئة قضايا الدولة

والد حمزة الوزان

حمزة مات.. نوع نودلز شهير أصاب الصغير بتسمم وأودى بحياته في ساعتين

تيمور تيمور

كان يمكن إنقاذه.. لميس الحديدي تعلق على وفاة تيمور تيمور

تغيير مواعيد العمل

الشغل من 5 الفجر لـ12 ظهراً.. مقترح لتغيير مواعيد العمل في مصر

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 مساء اليوم الأثنين 18 أغسطس 2025

ترشيحاتنا

الأزهر للفتوى

عضو الأزهر للفتوى: التمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة لا يتم فقط بالأوصاف

الإفتاء

هل يجوز قضاء الصيام عن الميت؟.. أمين الإفتاء يجيب

دعاء النوم

دعاء النوم.. 17 ذكرًا يمحو خطاياك ويحفظك من البلاء

بالصور

بعد وفاة طفل بسببها.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الأندومي؟

اضرار الاندومي
اضرار الاندومي
اضرار الاندومي

طريقة عمل دجاج بالمشروم كريمي ولذيذ

طريقة عمل دجاج بالمشروم كريمي ولذيذ
طريقة عمل دجاج بالمشروم كريمي ولذيذ
طريقة عمل دجاج بالمشروم كريمي ولذيذ

بعد 31 عامًا.. سيارة جاجوار الأسطورية تخرج من مخبئها

جاجوار
جاجوار
جاجوار

نشرة المرأة والمنوعات: من الكُتّاب إلى التابلت كيف اختلفت العودة إلى المدارس بين الماضي والحاضر؟.. كيف توفي حمزة الوزان.. طريق للوقاية من أضرار التكيف

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

دينا علاء

ضحت بنفسها عشان عيالها .. دينا علاء بطلة سموحة جوزها خلص عليها وحاول ينهي حياته

المتهمين

ضبط بائع متجول وصاحب محل يتشاجران بالعصا الخشبية بالإسكندرية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد