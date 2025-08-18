احذر هذه الأطعمة.. أكثر 7 أطعمة تسرع تراكم الدهون في جسمك دون أن تشعر

هل تشعر أنك تكتسب وزناً رغم محاولاتك المستمرة لتناول طعام صحي؟ ربما يكون السبب في بعض الأطعمة الخادعة التي تبدو بريئة لكنها في الحقيقة من أكثر مسببات تراكم الدهون في الجسم.

احذر هذه الأطعمة..أكثر 7 أطعمة تسرّع تراكم الدهون في جسمك دون أن تشعر

في هذا المقال، نستعرض أبرز الأطعمة التي تسهم بشكل كبير في تخزين الدهون، خاصة في منطقة البطن، وكيف يمكن تجنبها بذكاء، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

1. المعجنات والمخبوزات الجاهزة

الكرواسون، الدونات، البسكويت، والكيك الجاهز مليئة بالدهون المهدرجة والسكر المكرر، وهي توليفة مثالية لتخزين الدهون. هذه الأطعمة تسبب ارتفاعاً سريعاً في نسبة السكر بالدم يليها انخفاض حاد، مما يحفز الجسم لتخزين الدهون بدلاً من حرقها.

2. المشروبات الغازية والعصائر المحلاة

حتى وإن كانت تُسوَّق كـ عصائر طبيعية، فإن معظمها يحتوي على كميات هائلة من السكر، السكر السائل أخطر من السكر الصلب لأنه يدخل الجسم بسرعة، ويُخزن مباشرة في صورة دهون، خصوصًا في الكبد والبطن.

3. الوجبات السريعة والمقلية

البطاطا المقلية، البرغر، والدجاج المقلي تحتوي على دهون مشبعة وسعرات حرارية عالية جدًا. كما أن قلي الطعام في زيوت مكررة يزيد من خطر الالتهاب وتراكم الدهون الداخلية التي لا تُرى بالعين لكنها تضر الأعضاء.

4. الخبز الأبيض والأرز الأبيض

هذه الكربوهيدرات المكررة تفتقر إلى الألياف، ما يجعلها تُهضم بسرعة وتحوَّل إلى سكر في الدم. مع الاستهلاك المتكرر، يتعود الجسم على تخزين الفائض في صورة دهون.

5. المنتجات قليلة الدسم

قد تفاجأ بأن بعض المنتجات الدايت أو قليلة الدسم تحتوي على سكر أو مواد مضافة لتعويض النكهة. هذه المنتجات تُخدع الجسم وتدفعه لتناول كميات أكبر، مما يؤدي إلى نتيجة عكسية.

6. اللحوم المعالجة

النقانق، السجق، واللانشون تحتوي على نسب عالية من الدهون غير الصحية والصوديوم، وتُصنَّف كمسببة للدهون العنيدة، كما ترتبط بمشاكل صحية عديدة منها السمنة وأمراض القلب.

7. منتجات الحبوب المحلاة حبوب الإفطار التجارية

الكورن فليكس المعبأ، خصوصًا الذي يُسوَّق للأطفال، مليء بالسكر والكربوهيدرات السريعة.

قد تبدو خيارًا جيدًا للإفطار، لكنها تؤدي إلى ارتفاع سريع في الأنسولين وتخزين الدهون.

كيف تتجنب هذه الأطعمة؟