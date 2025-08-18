قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بدون تغيير لقواعد القبول بالجامعات |ننشر قائمة الكليات المتاحة لطلاب البكالوريا المصرية
تحقيقات موسعة في واقعة مصرع طفل عقب تناوله "إندومي" بالمرج
معبر رفح.. بث مباشر لبرنامج على مسئوليتي لمناقشة الأوضاع في غزة
لإنقاذ غزة.. أحمد موسى يكشف موقف حماس من المقترح المصري القطري
بوتين يتواصل مع قادة العالم قبيل زيارة زيلينسكي للبيت الأبيض
برلمانية: زيارة الوفد المصري الفلسطيني لمعبر رفح تأكيد على الرفض القاطع للتهجير
برلماني: الدور المصري ركيزة أساسية في جهود وقف العدوان على غزة
9 علامات تدل على نقص فيتامين د في جسمك
"كل واحد يختار اللي يناسبه"..التعليم تنفي إجبار الطلاب على البكالوريا المصرية
التعليم تنفي إتاحة التحويل من البكالوريا المصرية للثانوية العامة والعكس
بالتفاصيل .. ننشر الفرق بين المواد المقررة في الثانوية العامة والبكالوريا المصرية
التعليم : التحسين متاح في البكالوريا فقط والثانوية العامة “مافيهاش فرص”
بالصور

احذر هذه الأطعمة.. أكثر 7 أطعمة تسرع تراكم الدهون في جسمك دون أن تشعر

احذر هذه الأطعمة..أكثر 7 أطعمة تسرّع تراكم الدهون في جسمك دون أن تشعر
احذر هذه الأطعمة..أكثر 7 أطعمة تسرّع تراكم الدهون في جسمك دون أن تشعر
أسماء عبد الحفيظ

هل تشعر أنك تكتسب وزناً رغم محاولاتك المستمرة لتناول طعام صحي؟ ربما يكون السبب في بعض الأطعمة الخادعة التي تبدو بريئة لكنها في الحقيقة من أكثر مسببات تراكم الدهون في الجسم.

احذر هذه الأطعمة..أكثر 7 أطعمة تسرّع تراكم الدهون في جسمك دون أن تشعر

 في هذا المقال، نستعرض أبرز الأطعمة التي تسهم بشكل كبير في تخزين الدهون، خاصة في منطقة البطن، وكيف يمكن تجنبها بذكاء، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

احذر هذه الأطعمة..أكثر 7 أطعمة تسرّع تراكم الدهون في جسمك دون أن تشعر 

1. المعجنات والمخبوزات الجاهزة

الكرواسون، الدونات، البسكويت، والكيك الجاهز مليئة بالدهون المهدرجة والسكر المكرر، وهي توليفة مثالية لتخزين الدهون. هذه الأطعمة تسبب ارتفاعاً سريعاً في نسبة السكر بالدم يليها انخفاض حاد، مما يحفز الجسم لتخزين الدهون بدلاً من حرقها.

2. المشروبات الغازية والعصائر المحلاة

حتى وإن كانت تُسوَّق كـ عصائر طبيعية، فإن معظمها يحتوي على كميات هائلة من السكر، السكر السائل أخطر من السكر الصلب لأنه يدخل الجسم بسرعة، ويُخزن مباشرة في صورة دهون، خصوصًا في الكبد والبطن.

احذر هذه الأطعمة..أكثر 7 أطعمة تسرّع تراكم الدهون في جسمك دون أن تشعر 

3. الوجبات السريعة والمقلية

البطاطا المقلية، البرغر، والدجاج المقلي تحتوي على دهون مشبعة وسعرات حرارية عالية جدًا. كما أن قلي الطعام في زيوت مكررة يزيد من خطر الالتهاب وتراكم الدهون الداخلية التي لا تُرى بالعين لكنها تضر الأعضاء.

4. الخبز الأبيض والأرز الأبيض

هذه الكربوهيدرات المكررة تفتقر إلى الألياف، ما يجعلها تُهضم بسرعة وتحوَّل إلى سكر في الدم. مع الاستهلاك المتكرر، يتعود الجسم على تخزين الفائض في صورة دهون.

5. المنتجات قليلة الدسم

قد تفاجأ بأن بعض المنتجات الدايت أو قليلة الدسم تحتوي على سكر أو مواد مضافة لتعويض النكهة. هذه المنتجات تُخدع الجسم وتدفعه لتناول كميات أكبر، مما يؤدي إلى نتيجة عكسية.

6. اللحوم المعالجة

النقانق، السجق، واللانشون تحتوي على نسب عالية من الدهون غير الصحية والصوديوم، وتُصنَّف كمسببة للدهون العنيدة، كما ترتبط بمشاكل صحية عديدة منها السمنة وأمراض القلب.

7. منتجات الحبوب المحلاة حبوب الإفطار التجارية

الكورن فليكس المعبأ، خصوصًا الذي يُسوَّق للأطفال، مليء بالسكر والكربوهيدرات السريعة.

 قد تبدو خيارًا جيدًا للإفطار، لكنها تؤدي إلى ارتفاع سريع في الأنسولين وتخزين الدهون.

 كيف تتجنب هذه الأطعمة؟

  • اختر البدائل الطبيعية: مثل الشوفان الكامل بدلًا من الكورن فليكس.
  • اقرأ المكونات جيدًا: لا تثق بكلمة دايت أو طبيعي فقط.
  • حضّر طعامك في المنزل لتتحكم في كمية الدهون والسكر.
  • اشرب الماء بدلًا من العصائر الغازية أو الصناعية.
احذر هذه الأطعمةأكثر 7 أطعمة تسرّع تراكم الدهون في جسمك دون أن تشعر

المزيد

