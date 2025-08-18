مي عز الدين تبهر متابعيها بهذه الإطلالة.. صور

حرصت الفنانة مي عز الدين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.



إطلالة مي عز الدين



تألقت مي عز الدين في الصور بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة، واتسم التصميم بالألوان المتناسقة مع الأجواء الصيفية.

تزينت مي عز الدين ببعض الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مي عز الدين على شعرها المرفوغ فهي من الصيحات التي تتصدر موضة صيف 2025، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة والغير مبالغ فيها.

