حادثة أمنية خطيرة في حلب .. انفجار حزام ناسف يرتديه مجهول
مليون إسرائيلي في الشوارع .. ماذا يحدث في تل أبيب؟
تصعيد ميداني في غزة .. سرايا القدس تستهدف المستوطنات والآليات الإسرائيلية بعمليات متزامنة
هم اللي كسروا علينا.. نص التحقيقات في مطاردة فتيات الواحات
الحبس والضرب الأبرز.. 8 حالات يعد فيها ذوي الإعاقة معرضا للخطر وفقا للقانون
دعاء كشف البصيرة.. 3 صيغ تضيء طريقك وتساعدك على اختياراتك في الحياة
أوروبا تواجه تصاعداً غير مسبوق في حرائق الغابات
إنذار لبناني إلى إيران.. الرئيس عون: سلاح حزب الله قرار لبناني حصري
تحالف الداعمين لاوكرانيا: مستعدون لنشر قوة طمأنة بعد وقف القتال مع روسيا
بطلة واقعة أتوبيس وسط البلد: لمسني وهرب من الشباك.. وتلقيت تهديدات
كيفية إبراء الذمة من المسروقات.. دار الإفتاء تكشف عنها
مرأة ومنوعات

مي عز الدين تبهر متابعيها بهذه الإطلالة.. صور

هاجر هانئ

حرصت الفنانة مي عز الدين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.


إطلالة مي عز الدين 


تألقت مي عز الدين في الصور بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة، واتسم  التصميم بالألوان المتناسقة مع الأجواء الصيفية.
تزينت مي عز الدين ببعض الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مي عز الدين على شعرها المرفوغ فهي من الصيحات التي تتصدر موضة صيف 2025، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة والغير مبالغ فيها.
 

مي عز الدين إطلالة مي عز الدين صور مي عز الدين اطلالات مي عز الدين

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

بتوقيت 2028.. هنادي مهنا تبحث عن عالم فيزيائي لإنقاذ زواجها من خيانة في المستقبل

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل مؤلـ.مة في حـ.ادث سيدة الشرقية

شبيه زيزو

مفاجأة غريبة.. زيزو يظهر في تدريبات نادي الزمالك.. إيه الحكاية

علاء الساحر

فيديو الاحتجاز .. قرار عاجل بشأن البلوجر علاء الساحر وطليقته و2 آخرين

