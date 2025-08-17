أسما إبراهيم تخطف الأنظار بإطلالتها في دبي.. صور

حرصت الإعلامية أسما إبراهيم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة خلال تواجدها في دبي.

إطلالة أسما إبراهيم في دبي

تألقت أسما إبراهيم في الصور بإطلالة كاجوال مميزة، حيث ظهرت مرتدية شورت باللون البيج، مع تي شيرت ذا أكمام مكشوفة باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

انتعلت أسما إبراهيم، حذاءً مسطحا باللون البيج الكواكب لأحدث صيحات الموضة مع كلاتش صغير الحجم، وأكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات التي زادت من أناقتها.

ومن الناحية الجمالية، بدت أسما إبراهيم بخصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ولم تبالغ في استخدام صيحات المكياج.