زوجة ماجد المصري تثير الجدل بفستان ملفت.. صور

حرصت رانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير.

فستان زوجة ماجد المصري

تألقت زوجة ماجد المصري في الصور بإطلالة ملفتة من توقيعها، حيث ارتدت فستان طويل من الخلف و قصير من الأمام واتسم التصميم باللون الأبيض المزين ببعض النقوشات التي كانت بـ اللون البيج.

اتسمت إطلالة زوجة ماجد المصري بأنها كشفت عن رشاقتها وقوامها المثالي، كما لم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات وأكتفت ببعض القطع البسيطة للغاية و الغير مبالغ فيها.

ومن الناحية الجمالية، بدت زوجة ماجد المصري بخصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت ميكاجا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.