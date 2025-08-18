يعتبر البطيخ من أكثر الفواكه انتعاشًا وشعبية،خلال فصل الصيف، لكن طريقة تقديمه يمكن أن تُحدث فرقًا كبيرًا في تجربة تناوله، خاصة في التجمعات أو النزهات.

طرق مختلفة لتقطيع وتقديم البطيخ بشكل عملي

طرق مختلفة لتقطيع وتقديم البطيخ بشكل عملي وجذاب بالصيف

كشفت هبه محمد خبيرة الأقتصاد، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، طرق مختلفة وعملية لتقطيع وتقديم البطيخ بشكل جذاب ومناسب لمختلف المناسبات.

1. شرائح مثلثة تقليدية

الوصف: تقطع البطيخة إلى نصفين، ثم تُقطّع كل نصف إلى شرائح مثلثة.

المميزات

سريعة وسهلة.

مناسبة للنزهات أو التقديم العائلي.

يسهل الإمساك بها من القشرة.

نصيحة: برد الشرائح جيدًا قبل التقديم لمزيد من الانتعاش.

2. مكعبات داخل القشرة صندوق البطيخ

الطريقة:

قصي الجزء العلوي من البطيخة كالغطاء

أزيلي اللب وقطّعيه إلى مكعبات.

أعيدي المكعبات داخل القشرة لتقديم أنيق.

المميزات

تقديم أنيق ومميز للحفلات.

لا حاجة لصحن تقديم خارجي.

3. قطع البطيخ على أعواد عصا الآيس كريم

الطريقة:

قطّعي البطيخ إلى مستطيلات بسُمك متوسط.

اغرزي أعواد خشبية في القاعدة.

المميزات:

ممتعة جدًا للأطفال.

عملية للأكل دون فوضى.

مثالية للبوفيه أو حفلات الحديقة.

4. كرات البطيخ باستخدام الملعقة الدائرية

الأداة المطلوبة: ملعقة خاصة لصنع الكرات

الطريقة: احفري البطيخ واصنعي كرات صغيرة.

المميزات:

شكل جذاب في طبق التقديم.

يمكن خلطها مع كرات الشمام والعنب لتشكيل سلطة فواكه ملوّنة.

سهلة الأكل بالشوكة.

5. مكعبات في أعواد كباب فواكه مشكّلة

الطريقة:

قطّعي البطيخ إلى مكعبات متساوية.

اغرزيها في أعواد خشبية بالتناوب مع قطع فواكه أخرى عنب، شمام، أناناس.

المميزات

عرض مبهج بصريًا.

وجبة خفيفة مثالية للحفلات والنزهات.

6. مربعات بعيدان طريقة الشبكة

الطريقة

قطّعي نصف البطيخة دون إزالة القشرة إلى شرائح أفقية ورأسية لتكوين مربعات.

يسهل إخراج القطع بالإصبع كـ مكعبات جاهزة.

المميزات

لا حاجة لصحن أو شوكة.

عملية وسريعة، خاصة للأطفال.

7. عصير بطيخ في قشرته كـ كأس تقديم

الطريقة

افرغي البطيخة من اللب.

اخلطي اللب مع مكعبات ثلج وقدميه داخل القشرة.

أضيفي أوراق نعناع أو عصير ليمون للنكهة.

المميزات

مشروب صيفي مميز.

شكله رائع على طاولة الضيوف أو الحفلات.

نصائح لتقطيع وتقديم البطيخ