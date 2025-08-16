ماذا يحدث لجسمك عند شرب عصير البطيخ بانتظام؟ .. فوائد مذهلة ستفاجئك

أصبح عصير البطيخ واحدًا من أكثر المشروبات الطبيعية انتشارًا في فصل الصيف، ليس فقط لطعمه اللذيذ، بل أيضًا لفوائده الصحية العديدة.
فوائد شرب عصير البطيخ بانتظام
وقام موقع healthline و verywell health و time of india بذكر ما يحدث لجسمك عند شرب عصير البطيخ بانتظام، ومن أبرزها:
ـ ترطيب فائق للجسم: يحتوي على أكثر من 90% ماء، ما يجعله مثالياً لمواجهة حرارة الصيف وتعويض السوائل المفقودة.
ـ تعويض الأملاح والمعادن: غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، ما يساعد على توازن السوائل وصحة العضلات.
ـ تحسين صحة القلب وضغط الدم:
وبفضل مادة السيترولين التي تدعم تدفق الدم وتساهم في خفض الضغط.
ـ مضاد أكسدة قوي:
ويحتوي على الليكوبين وفيتامين C لحماية الخلايا ودعم مناعة الجسم.
ـ المساعدة في إنقاص الوزن:
منخفض السعرات ويمنح إحساساً بالشبع، ما يجعله خياراً مناسباً للرجيم.
ـ تسريع تعافي العضلات بعد الرياضة:
يقلل من آلام العضلات ويحسن الأداء البدني.
ـ تحسين الهضم:
يسهل حركة الأمعاء ويقلل من مشاكل الإمساك.
ـ دعم صحة الكلى:
يعمل كمدر طبيعي للبول ويساعد على طرد السموم والوقاية من الحصوات.
ـ تحسين المزاج والنوم:
بفضل محتواه من المغنيسيوم وفيتامين B6.
تحذيرات هامة عند شرب عصير البطيخ
ـ قد يسبب انتفاخاً أو إسهالاً لدى المصابين بالقولون العصبي لاحتوائه على الفركتوز.
ـ الإكثار منه قد يرفع مستويات السكر في الدم خاصة عند مرضى السكري.
ويمنح شرب عصير البطيخ بانتظام فوائد عظيمة للجسم، ولكن يفضل تناوله باعتدال وبدون سكر مضاف لتحقيق أقصى استفادة.