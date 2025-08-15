قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسام موافي: بر الوالدين كنز لا يُدرك إلا بعد فوات الأوان
رئيس الحكومة اللبنانية يرد على تصريحات نعيم قاسم بشأن الحرب الأهلية
استبعاد نجم الفريق .. موعد مباراة الأهلي وفاركو في الدوري والقنوات الناقلة
أمرض خلق الله .. نجل سليمان عيد يحسم جدل تورط وفاء عامر في وفاة والده
أزهري: لا دليل بالقرآن أو السنة بوجود شهود كشرط للطلاق
هندسة97.3% وفني صحي لنظام 3سنوات 97.5% وتجارة93%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025
سجله سيئ في المواعيد.. هل يصل بوتين في الموعد المحدد لقمة ألاسكا؟
فيديو | متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب تكشف حقيقة إحراجها أشرف فايق على المسرح
عبد العاطي يؤكد ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية ويدعو لضغط دولي لإنهاء سياسة التجويع
لحظة تاريخية تنتظر فريق من الهند في دوري أبطال آسيا
موعد مباراة الأهلي وفاركو .. والقنوات الناقلة
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 15-8-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

رائحة الفم الكريهة ليست مجرد إحراج .. تنذر بأمراض خطيرة

أسباب طبية وراء رائحة الفم الكريهة
أسباب طبية وراء رائحة الفم الكريهة
آية التيجي

تعتبر رائحة الفم الكريهة (Halitosis) أكثر من مجرد مشكلة اجتماعية، بل دليلًا على حالات صحية كامنة تتطلب اهتمامًا طبيًا.

أسباب طبية وراء رائحة الفم الكريهة

وقد تكون رائحة الفم الكريه إشارة إلى مشاكل صحية خطيرة بدءًا من التهاب بسيط وصولًا إلى أمراض خطيرة،  وفقا لما نشر في موقع Cleveland Clinic، ومن أبرزها ما يلي :

ـ الأمراض الفموية (90% من الحالات):

سوء نظافة الفم والأسنان يتيح للبكتيريا المنتجة للروائح أن تنتشر فتصيب الفم برائحة كريهة، وتساهم في تسوس الأسنان وأمراض اللثة .
ـ حالات احتقان في الأنف أو الحلق:

التهابات الجيوب الأنفية، التهاب الحلق، أو وجود جسم غريب في الأنف (خصوصًا عند الأطفال) قد تؤدي إلى ظهور رائحة كريهة في الفم .

ـ اضطرابات هضمية ومريئية:

ارتجاع المريء (GERD) يؤدي إلى صعود أحماض المعدة نحو الفم مسببة طعمًا ورائحة غير مرغوبة .

أسباب طبية وراء رائحة الفم الكريهة

ـ أمراض الجهاز التنفسي:

التهابات الرئة أو الشعب الهوائية، وأمراض مثل الالتهاب الرئوي قد تساهم في تنفس برائحة كريهة جدًا.

ـ أورام الفم أو الجهاز الهضمي العلوي:

أمراض مثل السرطان في الفم أو الحلق أو المريء يمكن أن تسبب رائحة فمية كاشفة وخطيرة .

ـ أمراض الجهاز المناعي أو أيضية:

السكري قد يتسبب في رائحة فاكهية للفم (في حالة الحماض الكيتوني)، بينما فشل الكبد أو الكلى يؤدي إلى تراكم السموم التي تنتج عنها رائحة كريهة .

أسباب طبية وراء رائحة الفم الكريهة

مخاطر إهمال علاج رائحة الفم الكريهة

رائحة الفم الكريهة المزمنة ليست طبيعية دائمًا؛ قد تكشف عن مشاكل صحية كامنة.

ويتطلب التشخيص الصحيح بدءًا من فحص الأسنان، ثم فحص الأنف والأذن، وأخيرًا تقييم الحالات الجهازية.

وبعض الأمراض الخطيرة يمكن اكتشافها مبكرًا عبر الانتباه لهذا العرض البسيط.

أسباب طبية وراء رائحة الفم الكريهة

نصائح وقائية وسريعة للتخلص من رائحة الفم الكريهة

ـ تحسين نظافة الفم، تنظيف الأسنان، اللسان، واستخدام غسول مناسب .
ـ مراجعة الطبيب عند استمرار الرائحة رغم العناية الجيدة.
ـ التحقق من وجود التهابات في الحلق أو الأنف أو المعدة.
ـ فحص دوري شامل للحالة الصحية العامة.

رائحة الفم رائحة الفم الكريهة أسباب طبية أسباب طبية وراء رائحة الفم الكريهة مشاكل صحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرارات رئاسية حاسمة وتكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة .. تفاصيل

انغام

نانسي عجرم توجه رسالة لـ أنغام بعد ظهور نتيجة التحاليل

حادث ارشفية

السيارة تفحـ مت.. مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في حادث بطريق مطروح الإسكندرية الساحلي

اجازه المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي الشريف 2025 .. 3 أيام متتالية والفلك يحدد غرة ربيع الأول

حبس

غلق مطعم شهير بالدقهلية.. الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه للمخالفين

ذهب

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة

الطقس في مصر

أخر أيام الموجة شديدة الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم

ترشيحاتنا

عدي الدباغ

فيريرا يدرس منح عدي الدباغ فرصة أمام المقاولون العرب

أوديجارد

أرتيتا يؤكد دعم لاعبي أرسنال لمارتن أوديجارد كقائد للفريق

ميلان

ميلان يتعاقد مع صفقة سويسرية جديدة.. تفاصيل

بالصور

رائحة الفم الكريهة ليست مجرد إحراج .. تنذر بأمراض خطيرة

أسباب طبية وراء رائحة الفم الكريهة
أسباب طبية وراء رائحة الفم الكريهة
أسباب طبية وراء رائحة الفم الكريهة

مفاجأة.. 8 سيارات انخفضت أسعارها بقيمة 350 ألف جنيه

أسعار السيارات
أسعار السيارات
أسعار السيارات

بجناحات وبتنضف نفسها.. أحدث سيارة ذكية من جلال

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

بسبب عيب خطير.. لاند روفر تستدعي أفضل سيارات الدفع الرباعي

جاجوار
جاجوار
جاجوار

فيديو

عمرو اديب

عايز الناس تسيبني في حالي.. عمرو أديب يكشف عن تغيير جذري في حياته

قضية سارة خليفة

شبكة منظمة.. أقوال الشاهد الأول في قضية المذيعة سارة خليفة تكشف المستور

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

العميد أح غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري

مصر تخترق الحصار.. المتحدث العسكري يكشف الجهود المصرية في إدخال المساعدات إلى غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد