رائحة الفم الكريهة ليست مجرد إحراج .. تنذر بأمراض خطيرة

تعتبر رائحة الفم الكريهة (Halitosis) أكثر من مجرد مشكلة اجتماعية، بل دليلًا على حالات صحية كامنة تتطلب اهتمامًا طبيًا.

أسباب طبية وراء رائحة الفم الكريهة

وقد تكون رائحة الفم الكريه إشارة إلى مشاكل صحية خطيرة بدءًا من التهاب بسيط وصولًا إلى أمراض خطيرة، وفقا لما نشر في موقع Cleveland Clinic، ومن أبرزها ما يلي :

ـ الأمراض الفموية (90% من الحالات):

سوء نظافة الفم والأسنان يتيح للبكتيريا المنتجة للروائح أن تنتشر فتصيب الفم برائحة كريهة، وتساهم في تسوس الأسنان وأمراض اللثة .

ـ حالات احتقان في الأنف أو الحلق:

التهابات الجيوب الأنفية، التهاب الحلق، أو وجود جسم غريب في الأنف (خصوصًا عند الأطفال) قد تؤدي إلى ظهور رائحة كريهة في الفم .

ـ اضطرابات هضمية ومريئية:

ارتجاع المريء (GERD) يؤدي إلى صعود أحماض المعدة نحو الفم مسببة طعمًا ورائحة غير مرغوبة .

ـ أمراض الجهاز التنفسي:

التهابات الرئة أو الشعب الهوائية، وأمراض مثل الالتهاب الرئوي قد تساهم في تنفس برائحة كريهة جدًا.

ـ أورام الفم أو الجهاز الهضمي العلوي:

أمراض مثل السرطان في الفم أو الحلق أو المريء يمكن أن تسبب رائحة فمية كاشفة وخطيرة .

ـ أمراض الجهاز المناعي أو أيضية:

السكري قد يتسبب في رائحة فاكهية للفم (في حالة الحماض الكيتوني)، بينما فشل الكبد أو الكلى يؤدي إلى تراكم السموم التي تنتج عنها رائحة كريهة .

مخاطر إهمال علاج رائحة الفم الكريهة

رائحة الفم الكريهة المزمنة ليست طبيعية دائمًا؛ قد تكشف عن مشاكل صحية كامنة.

ويتطلب التشخيص الصحيح بدءًا من فحص الأسنان، ثم فحص الأنف والأذن، وأخيرًا تقييم الحالات الجهازية.

وبعض الأمراض الخطيرة يمكن اكتشافها مبكرًا عبر الانتباه لهذا العرض البسيط.

نصائح وقائية وسريعة للتخلص من رائحة الفم الكريهة

ـ تحسين نظافة الفم، تنظيف الأسنان، اللسان، واستخدام غسول مناسب .

ـ مراجعة الطبيب عند استمرار الرائحة رغم العناية الجيدة.

ـ التحقق من وجود التهابات في الحلق أو الأنف أو المعدة.

ـ فحص دوري شامل للحالة الصحية العامة.