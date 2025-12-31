قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محامي رمضان صبحي: الحكم متوقع ويفتح باب الأمل للاستئناف
خلافات طي الكتمان.. مسئول أمريكي يكشف سبب الإشادة المفرطة من ترامب لـ «نتنياهو»
استعراض قوة غير مسبوق.. 77 طائرة عسكرية صينية تحاصر أجواء تايوان
غارة جوية أوكرانية على ميناء وخط أنابيب غاز مدينة توابسي الروسية
دراسة تحسم الجدل حول عدد ساعات النوم المثالي لزيادة النشاط وتقليل خطر الوفاة المُبكرة
أرقام مُرعبة.. تركيا تسجل 53 ألف زلزال في 2025 بمعدل هزة أرضية كل ساعة
عضو اتحاد الكرة: هاني أبو ريدة وراء ظهور أفضل نسخة من حسام حسن في أمم أفريقيا
طبيب بريطاني يكشف عن تغييرات بسيطة في نمط الحياة تخفض الكوليسترول وتُغني عن الأدوية
إعلامي يكشف حقيقة خلافات إمام عاشور وحسام حسن داخل معسكر الفراعنة
مفتي الجمهورية يحسم الجدل: تشخيص الأمراض عن طريق الذكاء الاصطناعي حرام شرعا
تصعيد خطير .. نتنياهو يكشف معلومات استخباراتية ويُهدّد بقصف مواقع إيرانية جديدة
محافظات

أخبار أسوان: تكريم لطلاب المعرض المحلى للعلوم والهندسة.. وتعاون مع الأكاديمية والجامعة ومتابعة لامتحانات الكليات

محمد عبد الفتاح

أحداث متنوعة شهدتها محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من الماضية كان أبرزها .

محافظ أسوان يكرم الطلاب الفائزين بالمعرض المحلي للعلوم والهندسة إيسف 2026
 

شهد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان حفل تكريم الطلاب المشاركين بالمعرض المحلى للعلوم والهندسة (إيسف 2026)، والذى نظمه مركز التطوير التكنولوجى بمديرية التربية والتعليم داخل فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية ، والدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة ، والدكتور فيصل عبد الحميد نائب رئيس الأكاديمية ، ومحمود بدوى مدير عام مديرية التربية والتعليم ، فضلاً عن قيادات وأعضاء هيئة التدريس .

وعقب تفقده للمشروعات الفائزة بالمعرض أعرب الدكتور إسماعيل كمال المسئولين بمديرية التربية والتعليم عن سعادته لما شهده من أعمال وابتكارات فنية متميزة لأبناء المحافظة والتى تعبر عن إصرار وعزيمة والروح المعنوية العالية لهم ليصبحوا مبتكرين ومبدعين ومؤهلين وأصحاب مشروعات رائدة تساهم فى نهضة وطنهم الغالى مصر بسواعدهم القوية وعقولهم المتفتحة .

جهود متنوعة 

محافظ أسوان يشيد بجهود الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى
 

حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على عقد لقاء مع الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى على هامش حضوره للمعرض المحلى للعلوم والهندسة ( إيسف 2026 ) ، والذى أقيم بفرع الأكاديمية .

وأثناء اللقاء الذى حضره الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة ، والدكتور الفيصل عبد الحميد نائب مدير الفرع للشئون التنفيذية ، وعمداء الكليات .

تم التأكيد على أوجه التعاون بين المحافظة والأكاديمية والعمل على تقديم مختلف الإمكانيات العلمية والبحثية وتسخيرها فى المشروعات الجارية كإستشارى هندسى ولوجستى وعلمى فى قطاعات العمل العامة المتنوعة ، وخاصة مشروعات وأعمال التطوير والتجميل والمحاور المختلفة ، بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية .

متابعة امتحانات كلية علوم الرياضة بجامعة أسوان
 

تابع الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، اليوم سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية علوم الرياضة بجامعة أسوان، والتي انطلقت يوم 24 ديسمبر الجاري، وتستمر حتى 20 يناير 2026، بحضور الدكتور عادل مكي عميد الكلية ووكلاء الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

وأكّد الدكتور لؤي سعد الدين، أن الجامعة تولي اهتمامًا بالغًا بتوفير كافة الإمكانيات المتاحة لضمان نجاح العملية الامتحانية، مشيرًا إلى أنه تتم المتابعة اليومية الميدانية للوقوف على انتظام سير الامتحانات وتذليل أي عقبات أمام الطلاب.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

