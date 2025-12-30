قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل في قضية تزوير الامتحانات
السجن المشدد سنة لـ رمضان صبحي و10 سنوات للمتهم الأول في قضية التزوير
خاص.. مجلس الزمالك يطالب بتحويل جون إدوارد للتحقيق
وثيقة إسرائيلية مسربة تكشف دوافع السنوار والضيف لهجوم 7 أكتوبر
ميناء العريش البحري يستقبل سفينة مساعدات إماراتية لغزة تحمل 7 آلاف طن
تحرش وتدافع.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على 16 شخصا فى فرح كروان مشاكل
لو عندك برد.. طبيب يقدم روشتة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية
سوريا.. الداخلية: لن نسمح بأي تصرفات عبثية أو خارجة عن القانون
الصغرى 8.. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع حول طقس اليوم
وزير الصحة يتفقد مستشفى 6 أكتوبر المركزي ويوجه باستكمال أعمال التطوير في جميع الأقسام
إصلاح أعطال منصة امتحان البرمجة.. والتعليم: الدرجات لن تظهر للطلاب
كلب يعقر مدرسة داخل النادي الأهلي.. والمصابة تتهم الإدارة بالإهمال
متابعة امتحانات كلية علوم الرياضة بجامعة أسوان

محمد عبد الفتاح

تابع الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، اليوم سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية علوم الرياضة بجامعة أسوان، والتي انطلقت يوم 24 ديسمبر الجاري، وتستمر حتى 20 يناير 2026، بحضور الدكتور عادل مكي عميد الكلية ووكلاء الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

وأكّد الدكتور لؤي سعد الدين، أن الجامعة تولي اهتمامًا بالغًا بتوفير كافة الإمكانيات المتاحة لضمان نجاح العملية الامتحانية، مشيرًا إلى أنه تتم المتابعة اليومية الميدانية للوقوف على انتظام سير الامتحانات وتذليل أي عقبات أمام الطلاب.

وأضاف نصرت ، أنه تعد كلية علوم الرياضة إحدى الكليات الناشئة بجامعة أسوان، وقد بدأت الدراسة بها عام 2013، بهدف إعداد كوادر رياضية مؤهلة علميًا وعمليًا في مجالات التربية البدنية وعلوم الرياضة المختلفة، مع التركيز على التعليم والتدريب والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

وتسعى الكلية إلى إعداد خريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل من خلال برامج تعليمية وتدريبية شاملة تشمل مجالات مثل التدريب الرياضي، الإدارة الرياضية، التمرينات وعلوم الحركة، وصحة الرياضة، إلى جانب تعزيز الوعي الرياضي ودعم الأنشطة الشبابية داخل الحرم الجامعي وخارجه.

من جانبه، أوضح الدكتور عادل مكي، عميد كلية علوم الرياضة، أن الكلية استعدت بالكامل لاستقبال للامتحانات التي يؤديها نحو 1200 طالب وطالبة موزعين على جميع الفرق الدراسية الأربعة ، مع التزام الكلية بتطبيق أعلى معايير الشفافية والعدالة داخل اللجان.

وأشار إلى أن الكلية  تنخرط في العديد من الأكاديميات والأنشطة الرياضية المجتمعية، التي تهدف إلى نشر ثقافة الرياضة بين جميع الفئات العمرية، في إطار المبادرات الرئاسية لتعزيز الصحة العامة..

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

