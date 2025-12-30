متابعة امتحانات كلية علوم الرياضة بجامعة أسوان

تابع الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، اليوم سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية علوم الرياضة بجامعة أسوان، والتي انطلقت يوم 24 ديسمبر الجاري، وتستمر حتى 20 يناير 2026، بحضور الدكتور عادل مكي عميد الكلية ووكلاء الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

وأكّد الدكتور لؤي سعد الدين، أن الجامعة تولي اهتمامًا بالغًا بتوفير كافة الإمكانيات المتاحة لضمان نجاح العملية الامتحانية، مشيرًا إلى أنه تتم المتابعة اليومية الميدانية للوقوف على انتظام سير الامتحانات وتذليل أي عقبات أمام الطلاب.

وأضاف نصرت ، أنه تعد كلية علوم الرياضة إحدى الكليات الناشئة بجامعة أسوان، وقد بدأت الدراسة بها عام 2013، بهدف إعداد كوادر رياضية مؤهلة علميًا وعمليًا في مجالات التربية البدنية وعلوم الرياضة المختلفة، مع التركيز على التعليم والتدريب والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

إمتحانات



وتسعى الكلية إلى إعداد خريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل من خلال برامج تعليمية وتدريبية شاملة تشمل مجالات مثل التدريب الرياضي، الإدارة الرياضية، التمرينات وعلوم الحركة، وصحة الرياضة، إلى جانب تعزيز الوعي الرياضي ودعم الأنشطة الشبابية داخل الحرم الجامعي وخارجه.

من جانبه، أوضح الدكتور عادل مكي، عميد كلية علوم الرياضة، أن الكلية استعدت بالكامل لاستقبال للامتحانات التي يؤديها نحو 1200 طالب وطالبة موزعين على جميع الفرق الدراسية الأربعة ، مع التزام الكلية بتطبيق أعلى معايير الشفافية والعدالة داخل اللجان.

وأشار إلى أن الكلية تنخرط في العديد من الأكاديميات والأنشطة الرياضية المجتمعية، التي تهدف إلى نشر ثقافة الرياضة بين جميع الفئات العمرية، في إطار المبادرات الرئاسية لتعزيز الصحة العامة..