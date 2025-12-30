المصل واللقاح: مصر مرشحة لتكون مركزًا إقليميًا لتصدير اللقاحات إلى دول إفريقيا

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن القطاع الصحي في مصر شهد خلال عام 2025 إنجازات غير مسبوقة على مختلف المستويات، مؤكدًا أن منظومة التأمين الصحي ليست الإنجاز الوحيد، بل تأتي ضمن حزمة واسعة من المبادرات الرئاسية التي أحدثت نقلة تاريخية في الرعاية الصحية.

وأوضح الحداد، خلال مداخلة مع الإعلامية هبة فهمي على قناة إكسترا نيوز، أن المبادرات الرئاسية تمثل أحد أهم إنجازات الدولة، لأنها اعتمدت على الوصول المباشر للمواطنين بدلًا من انتظار توجههم إلى المستشفيات، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات ساهمت في القضاء شبه الكامل على فيروس «سي» داخل مصر، مع التوسع في الكشف والعلاج والتطعيم ضد فيروس «بي».

وأضاف أن المبادرات شملت مختلف الفئات العمرية، بدءًا من فحوصات ما قبل الزواج، مرورًا بالأطفال وحديثي الولادة عبر مبادرات الكشف عن الأمراض الوراثية، وصولًا إلى طلاب المدارس والحضانات، بما يضمن الاكتشاف المبكر للأمراض قبل تفاقمها، مشيرا إلى مبادرات صحة المرأة، والكشف المبكر عن أورام الثدي، وصحة الأم والجنين، مؤكدًا أن الاكتشاف المبكر يساهم بشكل كبير في رفع نسب الشفاء.

وتطرق الحداد إلى جهود الدولة في توطين صناعة الدواء واللقاحات، مؤكدًا أن مصر اتخذت خطوات كبيرة بعد جائحة كورونا لتصبح من الدول المنتجة للقاحات، مع شراكات دولية أشادت بها منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى أن مصر مرشحة لتكون مركزًا إقليميًا لتصدير اللقاحات إلى دول إفريقيا، بما يحقق أبعادًا اقتصادية وأمنية مهمة.

كما أشار إلى مشروعات توطين صناعة مشتقات الدم والبلازما، موضحًا أن هذه المشروعات تمثل نقلة نوعية في علاج أمراض مثل الهيموفيليا ونقص المناعة، مؤكدًا أن إنشاء أول مصنع لإنتاج مشتقات البلازما في الشرق الأوسط يُعد إنجازًا استراتيجيًا يحقق الاكتفاء الذاتي ويقلل الاعتماد على الاستيراد