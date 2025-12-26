طفرة في التصدير عربيًا وإفريقيًا..تدشين مصنع لإنتاج اللقاحات بالسخنة

في خطوة تعكس توجه الدولة نحو توطين الصناعات الحيوية وتعزيز الأمن الصحي، جاء تدشين أكبر مصنع لإنتاج اللقاحات والأمصال بمدينة السخنة باستثمارات تُقدَّر بنحو 150 مليون دولار، ليؤكد جدية الدولة في بناء منظومة دوائية متكاملة قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي والانطلاق بقوة نحو التصدير للأسواق العربية والإفريقية، بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الطبية.

توطين الصناعات الطبية أولوية وطنية

وفي هذا السياق، علّق الدكتور حسام خليل، عضو مجلس النواب، على تدشين المصنع، مؤكدًا أن هذا المشروع الضخم يعكس حرص القيادة السياسية على توطين الصناعات الطبية والدوائية داخل مصر، باعتبارها من القطاعات الاستراتيجية المرتبطة بشكل مباشر بصحة المواطن والأمن القومي.

وأوضح خليل أن الدولة تسير بخطوات ثابتة نحو تقليل الاعتماد على الاستيراد، عبر دعم الإنتاج المحلي، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأمصال واللقاحات، وتوفير احتياجات السوق المصري بشكل مستدام.

الاكتفاء الذاتي والانطلاق نحو التصدير

وأشار عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامية هند الضاوي، على قناة «القاهرة والناس»، إلى أن توطين الصناعات الدوائية لا يقتصر فقط على سد الفجوة المحلية، بل يفتح المجال أمام فرص تصديرية واعدة، خاصة إلى الدول العربية والإفريقية التي تحتاج إلى إمدادات منتظمة من اللقاحات والأمصال.

وأكد أن المصنع الجديد يمثل نقطة تحول مهمة، حيث يتيح تحقيق فائض في الإنتاج يمكن توجيهه للتصدير، ما يعزز من موارد الدولة ويقوي حضور مصر في الأسواق الإقليمية والدولية.

تأمين المخزون الدوائي ودعم وزارة الصحة

وشدد حسام خليل على أن المشروع يسهم بشكل مباشر في تأمين المخزون الاستراتيجي لوزارة الصحة، وضمان توافر اللقاحات والأمصال للمواطنين دون انقطاع، خاصة في ظل التحديات الصحية العالمية المتغيرة.

وأضاف أن تقليل فاتورة الاستيراد ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني، ويساعد في توجيه الموارد المالية إلى مجالات تنموية أخرى، بما يدعم خطط الدولة للإصلاح الاقتصادي الشامل.

كفاءات مصرية وقدرات بحثية واعدة

وأكد عضو مجلس النواب أن مصر تمتلك كفاءات بشرية متميزة، إلى جانب قدرات صناعية ومراكز بحثية متطورة، تؤهلها لتكون رائدة في مجال الصناعات الطبية والدوائية على مستوى المنطقة.

وأوضح أن الاستثمار في العنصر البشري والتكنولوجيا الحديثة داخل هذا المصنع يعزز من جودة المنتج المصري، ويرفع من قدرته التنافسية عالميًا، ويفتح أبوابًا واسعة للتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.

نموذج عملي لتحقيق الأمن الدوائي والتنمية المستدامة

واختتم حسام خليل تصريحاته بالتأكيد على أن مصنع إنتاج اللقاحات بمدينة السخنة يمثل نموذجًا عمليًا ناجحًا للاستفادة من الإمكانيات الوطنية في قطاع الصحة، ويجسد رؤية الدولة لتحقيق الأمن الدوائي وتعزيز الاستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع الطبي.

وأشار إلى أن مثل هذه المشروعات الكبرى تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وترسخ مكانة مصر كقوة إقليمية مؤثرة في مجال الصناعات الدوائية والطبية، بما يخدم المواطن المصري ويدعم دور الدولة إقليميًا ودوليًا.