قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السودان بين مبادرات السلام وتصعيد الميدان.. مشهد معقد بعد عودة رئيس الوزراء
الشهود تفصل في قضية فتى الدارك ويب.. غدا
مراد مكرم عن أمير المصري: حاجة تدعو إلى الفخر
محاكمة 214 متهما بالانضمام لـ معسكرات داعش.. غدا
البرلمان العربي يثمن جهود السعودية والإمارات في خفض التصعيد باليمن
أخبار التوك شو | حقيقة رفع أسعار كروت الشحن.. تفاصيل حالة الجو.. القاهرة تستبدل التوك توك بسيارات "كيوت"
أخبار التكنولوجيا | شاومي تكشف عن Buds 6 بتكنولوجيا الصوت المغناطيسي.. آبل توقف عشرات الأجهزة .. كيفية تقليل استهلاك الإنترنت على الهاتف
الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية تحتفل باليوبيل الفضي لصون الذاكرة الشعبية
ليست واحدة.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا
اضبط ترددك.. قنوات مجانية لنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في الكان 2025
سوهاج ترفع درجة الاستعداد القصوى لانتخابات الإعادة لمجلس النواب 2025
نجلا جوتا يحملان شعار ليفربول في مباراة ولفرهامبتون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

طفرة في التصدير عربيًا وإفريقيًا..تدشين مصنع لإنتاج اللقاحات بالسخنة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

في خطوة تعكس توجه الدولة نحو توطين الصناعات الحيوية وتعزيز الأمن الصحي، جاء تدشين أكبر مصنع لإنتاج اللقاحات والأمصال بمدينة السخنة باستثمارات تُقدَّر بنحو 150 مليون دولار، ليؤكد جدية الدولة في بناء منظومة دوائية متكاملة قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي والانطلاق بقوة نحو التصدير للأسواق العربية والإفريقية، بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الطبية.

توطين الصناعات الطبية أولوية وطنية

وفي هذا السياق، علّق الدكتور حسام خليل، عضو مجلس النواب، على تدشين المصنع، مؤكدًا أن هذا المشروع الضخم يعكس حرص القيادة السياسية على توطين الصناعات الطبية والدوائية داخل مصر، باعتبارها من القطاعات الاستراتيجية المرتبطة بشكل مباشر بصحة المواطن والأمن القومي.

وأوضح خليل أن الدولة تسير بخطوات ثابتة نحو تقليل الاعتماد على الاستيراد، عبر دعم الإنتاج المحلي، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأمصال واللقاحات، وتوفير احتياجات السوق المصري بشكل مستدام.

الاكتفاء الذاتي والانطلاق نحو التصدير

وأشار عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامية هند الضاوي، على قناة «القاهرة والناس»، إلى أن توطين الصناعات الدوائية لا يقتصر فقط على سد الفجوة المحلية، بل يفتح المجال أمام فرص تصديرية واعدة، خاصة إلى الدول العربية والإفريقية التي تحتاج إلى إمدادات منتظمة من اللقاحات والأمصال.

وأكد أن المصنع الجديد يمثل نقطة تحول مهمة، حيث يتيح تحقيق فائض في الإنتاج يمكن توجيهه للتصدير، ما يعزز من موارد الدولة ويقوي حضور مصر في الأسواق الإقليمية والدولية.

تأمين المخزون الدوائي ودعم وزارة الصحة

وشدد حسام خليل على أن المشروع يسهم بشكل مباشر في تأمين المخزون الاستراتيجي لوزارة الصحة، وضمان توافر اللقاحات والأمصال للمواطنين دون انقطاع، خاصة في ظل التحديات الصحية العالمية المتغيرة.

وأضاف أن تقليل فاتورة الاستيراد ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني، ويساعد في توجيه الموارد المالية إلى مجالات تنموية أخرى، بما يدعم خطط الدولة للإصلاح الاقتصادي الشامل.

كفاءات مصرية وقدرات بحثية واعدة

وأكد عضو مجلس النواب أن مصر تمتلك كفاءات بشرية متميزة، إلى جانب قدرات صناعية ومراكز بحثية متطورة، تؤهلها لتكون رائدة في مجال الصناعات الطبية والدوائية على مستوى المنطقة.

وأوضح أن الاستثمار في العنصر البشري والتكنولوجيا الحديثة داخل هذا المصنع يعزز من جودة المنتج المصري، ويرفع من قدرته التنافسية عالميًا، ويفتح أبوابًا واسعة للتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.

نموذج عملي لتحقيق الأمن الدوائي والتنمية المستدامة

واختتم حسام خليل تصريحاته بالتأكيد على أن مصنع إنتاج اللقاحات بمدينة السخنة يمثل نموذجًا عمليًا ناجحًا للاستفادة من الإمكانيات الوطنية في قطاع الصحة، ويجسد رؤية الدولة لتحقيق الأمن الدوائي وتعزيز الاستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع الطبي.

وأشار إلى أن مثل هذه المشروعات الكبرى تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وترسخ مكانة مصر كقوة إقليمية مؤثرة في مجال الصناعات الدوائية والطبية، بما يخدم المواطن المصري ويدعم دور الدولة إقليميًا ودوليًا.

إنتاج اللقاحات مصنع لإنتاج اللقاحات والأمصال تصدير اللقاحات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

إزاي تتفرج عليه.. ماتش المنتخب المصري اليوم الجمعة بالمجان وعلي قناة مفتوحة

مدبولي

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهذه الفئات بداية 2026

قائمة المنقولات

حالة مصرية فريدة.. الحكم الشرعي لكتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية

الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن اليوم 26 ديسمبر 2025

فرحة رضا

وضعت في ثلاجة الموتي بالخطأ.. ماساة فتاة أصيبت في حادث الطريق الصحراوي

رحمة محسن مع طليقها قبل الانفصال

القصة الكاملة لحبس طليق رحمة محسن ولغز حبيبته السابقة التي قادته للكلبش

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر يناير 2026 لـ11.5 مليون مستحق

ترشيحاتنا

جامعة العاصمة

جامعة العاصمة تتألق عربيًا ومحليًا في تصنيف الجامعات العربية ARU

جانب من الفاعليات

هندسة عين شمس تستضيف اجتماع مجلس إدارة مشروع سبرنج ديو

وزير العمل

العمل تحدد العطلات والأعياد والمناسبات الممنوحة بأجر للقطاع الخاص

بالصور

24 ساعة فن| شمس البارودي مع القران.. محمود حميدة في المستشفى.. ومشاهدات محمد رمضان

محمود حميدة
محمود حميدة
محمود حميدة

أول سيارة في العالم تدعم بث ألعاب بلايستيشن

سوني هوندا أفيلا 1
سوني هوندا أفيلا 1
سوني هوندا أفيلا 1

لقطات من أحدث حلقات The Voice.. التفاصيل الكاملة

The Voice
The Voice
The Voice

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس
طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس
طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

فيديو

ياسمينا العبد

ياسمينا العبد: ميدتيرم أصعب أدواري لهذا السبب.. فيديو

أحمد الفيشاوي

أول ظهور لـ أحمد الفيشاوي منذ وفاة والدته سمية الألفي| فيديو

المترو

مشاجرة المترو الثانية | رجل يعتدي لفظيًا على سيدة مسنة .. وشهود عيان يكشفون التفاصيل

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولي: أحمد السقا خيب ظني.. كان جدع مع كل الناس إلا أنا|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد