مصنع لقاحات السخنة يغيّر خريطة الدواء في مصر.. اكتفاء ذاتي وانطلاقة قوية للتصدير

أكد الدكتور حسام خليل، عضو مجلس النواب، أن تدشين مصنع إنتاج اللقاحات والأمصال بمدينة السخنة، باستثمارات تُقدَّر بنحو 150 مليون دولار، يمثل خطوة فارقة في مسيرة توطين الصناعات الطبية والدوائية في مصر، ويجسد توجه الدولة نحو تعزيز الأمن الصحي وتقليل الاعتماد على الخارج.

تلبية احتياجات السوق المحلية

وأوضح خليل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامية هند الضاوي على قناة القاهرة والناس، أن المشروع يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية بشكل كامل من اللقاحات والأمصال، وضمان توفيرها بصورة مستقرة وآمنة، إلى جانب دعم المخزون الاستراتيجي لوزارة الصحة، بما يحقق الاكتفاء الذاتي ويحد من فاتورة الاستيراد.

الموقع الاستراتيجي لمنطقة السخنة

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المصنع الجديد يفتح آفاقًا واسعة أمام تصدير اللقاحات إلى الأسواق العربية والإفريقية، مستفيدًا من الموقع الاستراتيجي لمنطقة السخنة، وهو ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الدواء واللقاحات، ويدعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الصادرات وجذب مزيد من الاستثمارات.

وشدد خليل على أن مصر تمتلك بنية قوية في مجال الصناعات الدوائية، تشمل كوادر بشرية مؤهلة، وخبرات صناعية متراكمة، ومراكز بحثية متقدمة، ما يؤهلها لقيادة هذا القطاع على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن المشروع يعكس رؤية واضحة لاستغلال الإمكانات الوطنية في قطاع حيوي يمس حياة المواطنين.

الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الأمن الدوائي

واختتم حديثه بالتأكيد على أن مصنع اللقاحات بالسخنة يُعد نموذجًا عمليًا للتنمية المستدامة في القطاع الصحي، ويعزز الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الأمن الدوائي، ويدعم توجه الدولة نحو بناء صناعة دوائية قوية قادرة على المنافسة عالميًا وخدمة محيطها العربي والإفريقي.