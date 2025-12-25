احذر: الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية يهدّد صحة المواطنين.. والأمراض التنفسية «محتاجة صبر»

حذّر الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، من خطورة استخدام المضادات الحيوية دون الرجوع إلى الطبيب المختص، مؤكدًا أن هذا السلوك الخاطئ قد يؤدي إلى مشكلات صحية جسيمة، خاصة لدى مرضى الجهاز التنفسي.

ضعف المناعة وقتل البكتيريا النافعة

وأوضح الدكتور أمجد الحداد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «قلبك مع جمال شعبان»، الذي يقدمه الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن تناول المضادات الحيوية دون داعٍ طبي يتسبب في ضعف جهاز المناعة، كما يؤدي إلى قتل البكتيريا النافعة في الجسم، مما يتيح الفرصة لنمو البكتيريا الضارة.

فقدان فاعلية المضاد الحيوي مع الوقت

وأشار رئيس قسم الحساسية والمناعة إلى أن الاستخدام الخاطئ والمتكرر للمضادات الحيوية قد يجعلها غير فعالة مستقبلاً، حيث قد يتناولها المريض لاحقًا دون تحقيق أي نتائج علاجية تُذكر.

دعوة للصبر في علاج الأمراض التنفسية

وناشد الحداد المواطنين بضرورة التحلي بالصبر عند التعامل مع الأمراض التنفسية، موضحًا أن كثيرًا من هذه الحالات تكون فيروسية ولا تحتاج إلى مضاد حيوي، مؤكدًا أن التسرع في العلاج قد يضر أكثر مما ينفع.

تحذير خاص للأسر والأطفال

وأكد أن بعض الأسر تلجأ لإعطاء الأطفال المضادات الحيوية رغبةً في الشفاء السريع، رغم أن التوقف عن استخدامها في الحالات الفيروسية يمنح جهاز المناعة فرصة لمقاومة المرض بشكل طبيعي وآمن.

الالتزام بتعليمات الطبيب ضرورة لا اختيار

واختتم حديثه بالتأكيد على أن استخدام المضادات الحيوية يجب أن يكون وفقًا لتعليمات الطبيب فقط، محذرًا من العشوائية في تناول الأدوية لما لها من آثار سلبية على صحة الفرد والمجتمع.