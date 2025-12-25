قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ بورسعيد: مستمرون في دعم ورعاية المواهب الشابة بكافة المجالات
وزير الثقافة ومحافظ الأقصر يشهدان ختام فعاليات الدورة الـ 15 للمهرجان القومي للتحطيب ويُكرِّمان رموزه
موعد مباراة الزمالك وسموحة في كأس عاصمة مصر
الصين تحذر اليابان: ستتخذ تدابير حازمة ضد أي أعمال مضايقة واستفزاز
قرار جديد من وزير التربية والتعليم لرفع كفاءة الكوادر البشرية بالمنظومة
تضامن فني واسع.. حنان مطاوع تساند ريهام عبدالغفور بعد واقعة التصوير: «مظاهرة حب»
القابضة للصناعات الغذائية تطرح لحومًا وأسماكًا بتخفيضات تصل إلى 20% بمناسبة أعياد الميلاد
احذر: الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية يهدّد صحة المواطنين.. والأمراض التنفسية «محتاجة صبر»
لليوم الثاني.. المصريون بالخارج يصوتون بـ 19 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب
وفد قيادي من حماس يختتم زيارته إلى العاصمة العراقية بغداد
البيت الأبيض يوجه القوات الأمريكية للتركيز على حصار النفط الفنزويلي
في مشاجرة بينهما داخل محل عمله.. حبس المتهمة بقتــ.ـل طليقها بشبرا الخيمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

احذر: الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية يهدّد صحة المواطنين.. والأمراض التنفسية «محتاجة صبر»

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

حذّر الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، من خطورة استخدام المضادات الحيوية دون الرجوع إلى الطبيب المختص، مؤكدًا أن هذا السلوك الخاطئ قد يؤدي إلى مشكلات صحية جسيمة، خاصة لدى مرضى الجهاز التنفسي.

ضعف المناعة وقتل البكتيريا النافعة
وأوضح الدكتور أمجد الحداد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «قلبك مع جمال شعبان»، الذي يقدمه الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن تناول المضادات الحيوية دون داعٍ طبي يتسبب في ضعف جهاز المناعة، كما يؤدي إلى قتل البكتيريا النافعة في الجسم، مما يتيح الفرصة لنمو البكتيريا الضارة.

فقدان فاعلية المضاد الحيوي مع الوقت
وأشار رئيس قسم الحساسية والمناعة إلى أن الاستخدام الخاطئ والمتكرر للمضادات الحيوية قد يجعلها غير فعالة مستقبلاً، حيث قد يتناولها المريض لاحقًا دون تحقيق أي نتائج علاجية تُذكر.

دعوة للصبر في علاج الأمراض التنفسية
وناشد الحداد المواطنين بضرورة التحلي بالصبر عند التعامل مع الأمراض التنفسية، موضحًا أن كثيرًا من هذه الحالات تكون فيروسية ولا تحتاج إلى مضاد حيوي، مؤكدًا أن التسرع في العلاج قد يضر أكثر مما ينفع.

تحذير خاص للأسر والأطفال
وأكد أن بعض الأسر تلجأ لإعطاء الأطفال المضادات الحيوية رغبةً في الشفاء السريع، رغم أن التوقف عن استخدامها في الحالات الفيروسية يمنح جهاز المناعة فرصة لمقاومة المرض بشكل طبيعي وآمن.

الالتزام بتعليمات الطبيب ضرورة لا اختيار
واختتم حديثه بالتأكيد على أن استخدام المضادات الحيوية يجب أن يكون وفقًا لتعليمات الطبيب فقط، محذرًا من العشوائية في تناول الأدوية لما لها من آثار سلبية على صحة الفرد والمجتمع.

الأمراض التنفسية هيئة المصل واللقاح المضادات الحيوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب في مصر

تراجع طفيف.. سعر جرام الذهب عيار 21 نهاية تعاملات اليوم

حقيقة انفصال منى زكي وأحمد حلمي

بعد نجاح فيلم الست.. هل تم انفصال منى زكي وأحمد حلمي؟

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة

مناخب مصر

أمم أفريقيا.. اتحاد الكرة يزف خبرا سارا قبل مواجهة جنوب إفريقيا

رئيس الوزراء

مدبولي يقطع وعدا للمصريين: "مصر هتبقى فى مكان تاني خالص خلال 4 سنوات"

الأهلي

تعاقد مع 3 لاعبين.. الأهلي يكشف عن أولى صفقاته خلال ساعات

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا

اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا والقنوات المجانية

عقار إمبابة

بعد يوم ونصف .. انتشال جثة مُسن وابنته من أسفل أنقاض عقار إمبابة | تفاصيل

ترشيحاتنا

التضامن الاجتماعي

وزيرا التضامن والعمل يقرران مضاعفة المساعدات لأسر حادثتي الفيوم ووادي النطرون

نائب وزير الصحة

الصحة: انخفاض الأمية بالدقهلية من 18% إلى 16%

قداس عيد الميلاد

غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يترأس قداس عيد الميلاد المجيد.. صور

بالصور

بدون خجل.. كيف تجعلين زوجك يخاف خسارتك ولا يستغني عنك أبدا؟

العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية

تصدر التريند.. طريقة عمل الهوت شوكليت في البيت بخطوات سهلة وطعم الكافيهات

هوت شوكليت
هوت شوكليت
هوت شوكليت

الفراولة.. فوائد وأضرار لا تتوقعها

الفراولة.. فوائد و أضرار لا تتوقعها
الفراولة.. فوائد و أضرار لا تتوقعها
الفراولة.. فوائد و أضرار لا تتوقعها

هذا ما يفعله الرمان لـ الرجال والحامل

فوائد الرمان
فوائد الرمان
فوائد الرمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد