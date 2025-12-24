المصل واللقاح يوضح أضرار المضاد الحيوي على صحة المواطنين

حذر الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بمصل واللقاح، من استخدام المضاد الحيوي دون استشارة طبيب، موضحًا أن هناك حالات تصاب بأمراض تنفسية وتحصل على المضاد الحيوي وبعد ذلك تنتج مشكلات لهذا الشخص.

وأضاف رئيس قسم الحساسية والمناعة بمصل واللقاح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج :" قلبك مع جمال شعبان" تقديم الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن تناول المضاد الحيوي يجب أن يكون بأمر من الطبيب، لأنه يتسبب في ضعف المناعة، ويقتل البكتيريا النافعة، ويساعد على نمو البكتيريا الضارة، وأن الشخص من الممكن بعد ذلك قد يتناول المضاد الحيوي ولا يأتي بنتيجة جديدة.

وأوضح أنه يناشد المواطنين بالتحلي بالصبر عند التعامل مع حالات الأمراض التنفسية، مشيرًا إلى أن العديد من الأسر ترغب في علاج الطفل المريض بسرعة، لذلك تلجأ إلى استخدام المضادات الحيوية، رغم أن هذا قد لا يكون الخيار الصحيح.

وأكد أن استخدام المضاد الحيوي بشكل عشوائي يمكن أن يسبب مشاكل، بينما التوقف عن إعطائه للطفل يتيح لجهاز المناعة الفرصة لمواجهة الفيروس بشكل طبيعي.