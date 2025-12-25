برلماني: تدشين مصنع اللقاحات بالسخنة نقلة نوعية لتوطين الصناعات الطبية

أكد الدكتور حسام خليل، عضو مجلس النواب، أن تدشين أكبر مصنع لإنتاج اللقاحات والأمصال بمدينة السخنة، باستثمارات تصل إلى 150 مليون دولار، يمثل نقلة نوعية في مسار توطين الصناعات الطبية والدوائية في مصر، ويعكس رؤية القيادة السياسية الهادفة إلى تعزيز الأمن الصحي والدوائي للدولة.

توطين الصناعات الطبية

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامية هند الضاوي على قناة القاهرة والناس، أوضح خليل أن المشروع يسهم بشكل مباشر في تحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق المحلية من اللقاحات والأمصال، وتلبية احتياجات وزارة الصحة والمواطنين، إلى جانب تقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يتيح تحقيق فائض يمكن توجيهه للتصدير إلى الأسواق العربية والإفريقية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن توطين الصناعات الدوائية يعد خطوة استراتيجية لضمان استقرار المخزون الدوائي، وتأمين الاحتياجات الأساسية للقطاع الصحي، فضلًا عن دعم الاقتصاد الوطني من خلال تعظيم القيمة المضافة للمنتج المحلي.

ريادة الصناعات الطبية والدوائية

وأكد خليل أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لريادة الصناعات الطبية والدوائية، في مقدمتها الكوادر البشرية المؤهلة، والبنية الصناعية المتطورة، والمراكز البحثية القادرة على دعم الابتكار والتطوير، مشددًا على أن المصنع الجديد يفتح آفاقًا واسعة لتعزيز مكانة مصر إقليميًا وعالميًا في مجال إنتاج اللقاحات.

مشروع مصنع اللقاحات

واختتم حديثه بالتأكيد على أن مشروع مصنع اللقاحات بالسخنة يُعد نموذجًا ناجحًا للاستثمار في القدرات الوطنية، ويسهم في تحقيق الأمن الدوائي، ودعم الاستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع الصحي، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر المستقبلية.