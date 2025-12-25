برلماني: تدشين مصنع اللقاحات بالسخنة يفتح فرصة لتصدير الأمصال عربيا وإفريقيا

علق الدكتور حسام خليل عضو مجلس النواب، على تدشين أكبر مصنع لإنتاج اللقاحات والأمصال بمدينة السخنة باستثمارات تبلغ 150 مليون دولار، مؤكداً أن المشروع يعكس حرص القيادة السياسية على توطين الصناعات الطبية والدوائية في مصر، وأوضح أن هذا التوجه يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق المحلي وتلبية كافة احتياجاته، ويفتح المجال أمام فرص التصدير، ليعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للمنطقة العربية والإفريقية.

وأشار حسام خليل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية هند الضاوي، على قناة القاهرة والناس، إلى أن توطين الصناعات الدوائية يعد خطوة استراتيجية تضمن تأمين المخزون الدوائي لوزارة الصحة وتلبية احتياجات المواطنين من الأمصال واللقاحات، إلى جانب تقليل الاعتماد على الاستيراد، ما يسهم في تحقيق فائض كبير من هذه المنتجات.

وأكد حسام خليل، أن مصر تمتلك كفاءات بشرية وقدرات صناعية ومراكز بحثية متطورة، قادرة على أن تجعل البلاد رائدة في الصناعات الطبية والدوائية، موضحاً أن هذا المشروع يفتح أبواباً كبيرة نحو التصدير وتعزيز مكانة مصر عالمياً وإقليمياً.

وشدد حسام خليل، على أن المصنع الجديد يمثل نموذجاً عملياً للاستفادة من الإمكانيات الوطنية في مجال الصحة والصناعات الدوائية، بما يحقق الأمن الدوائي ويعزز الاستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع الطبي وتحقيق التنمية المستدامة.