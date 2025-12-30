التوك شو| تراجع مفاجئ في أسعار الذهب.. أمطار متفاوتة الشدة تضرب السواحل الشمالية

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

شركة الصرف الصحي بالإسكندرية: نوة عيد الميلاد استمرت يومين |فيديو

قال المهندس سامي قنديل، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن نوة عيد الميلاد كانت صعبة واستمرت لمدة يومين، حيث بدأت الأمطار يوم الاثنين من الساعة 2 فجراً وحتى 2 ظهراً بمعدل 12 ساعة متواصلة.

رئيس الوزراء: نتحرك بخطوات مدروسة لتطبيق التأمين الصحي الشامل

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تمضي قدمًا في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وزير الصحة: الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة عنوان تطوير المنظومة الطبية ومستشفيات 2026

قال خالد عبد الغفار، وزير الصحة، إن المستشفى الجامعى بجامعة الجيزة الجديدة يمثل توسعا واضحا في البنية التحتية للمستشفيات، وتوطين التكنولوجيا الحديثة، ودعم البحث العلمي.

مدبولي: الصحة والتعليم على رأس الأولويات بتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ملفي الصحة والتعليم يأتيان على رأس اهتمامات الدولة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الأرصاد تحذر: أمطار متفاوتة الشدة تضرب السواحل الشمالية ليلة رأس السنة

حذّرت هيئة الأرصاد الجوية من تقلبات جوية تشهدها البلاد تزامنًا مع احتفالات رأس السنة، حيث تتأثر مصر بامتداد منخفض جوي يؤدي إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المناطق.

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

يتوقع خبراء الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء طقس شديد البرودة خلال الصباح الباكر وليلا، مع نشاط للرياح.

تعرف على أسعار العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه اليوم

رصد برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة صدى البلد، أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء.

تراجع واضح ومفاجئ للمعدن الأصفر.. تعرف على أسعار الذهب اليوم

يعد الذهب واحدا من أهم وأقدم المعادن النفيسة التي عرفتها البشرية، وظل عبر العصور معيارا للقيمة وملاذا آمنا في أوقات الاضطراب الاقتصادي