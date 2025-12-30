شركة الصرف الصحي بالإسكندرية: نوة عيد الميلاد استمرت لمدة يومين |فيديو

قال المهندس سامي قنديل، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن نوة عيد الميلاد كانت صعبة واستمرت لمدة يومين، حيث بدأت الأمطار يوم الاثنين من الساعة 2 فجراً وحتى 2 ظهراً بمعدل 12 ساعة متواصلة..

السيطرة على تداعيات الأمطار

وأضاف قنديل خلال صباح الخير يا مصر أن الفرق بدأت فورًا بمحاولة السيطرة على تداعيات الأمطار، مؤكداً أن أكثر المناطق تأثراً كانت منطقة المنتهزة.

توزيع المعدات على المحاور الحيوية

وأشار رئيس الشركة إلى أن المعدات تم توزيعها على مختلف المحاور لضمان سرعة التدخل ومعالجة تجمعات المياه والسيطرة على أي طوارئ ناجمة عن الأمطار.