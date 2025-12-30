تراجع واضح ومفاجئ للمعدن الأصفر.. تعرف على أسعار الذهب اليوم

يعد الذهب واحدا من أهم وأقدم المعادن النفيسة التي عرفتها البشرية، وظل عبر العصور معيارا للقيمة وملاذا آمنا في أوقات الاضطراب الاقتصادي.

أسعار الذهب في مصر

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء.

سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 6868 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 6010 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5151 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 48080 جنيه.