رئيس الوزراء: نتحرك بخطوات مدروسة لتطبيق التأمين الصحي الشامل

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تمضي قدمًا في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا:«اللي يهمّنا إننا نمشي بخطوات جادة ومدروسة علشان نطبق النظام بشكل كامل ويحقق الهدف منه».

صحة المواطن أولوية قصوى للدولة

وأوضح رئيس الوزراء أن قطاع الصحة يحظى باهتمام بالغ من الدولة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتًا إلى أن الهدف الرئيسي هو ضمان حصول كل مواطن على خدمة طبية متكاملة وآمنة.

التعليم في صدارة اهتمامات القيادة السياسية

وأكد مدبولي أن التعليم يأتي جنبًا إلى جنب مع الصحة في صدارة أولويات الدولة، باعتباره الأساس الحقيقي لبناء الإنسان المصري القادر على دعم مسيرة التنمية الشاملة.

رؤية شاملة لتحسين جودة الحياة

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، من خلال تطوير الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، بما يحقق العدالة الاجتماعية والاستدامة.