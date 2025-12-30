قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خدمة جديدة.. الداخلية توفر إمكانية حجز موعد للأجانب المترددين على الجوازات
من سنة لـ 10.. التفاصيل الكاملة لأحكام قضية رمضان صبحي
حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل في قضية تزوير الامتحانات
السجن المشدد سنة لـ رمضان صبحي و10 سنوات للمتهم الأول في قضية التزوير
خاص.. مجلس الزمالك يطالب بتحويل جون إدوارد للتحقيق
وثيقة إسرائيلية مسربة تكشف دوافع السنوار والضيف لهجوم 7 أكتوبر
ميناء العريش البحري يستقبل سفينة مساعدات إماراتية لغزة تحمل 7 آلاف طن
تحرش وتدافع.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على 16 شخصا فى فرح كروان مشاكل
لو عندك برد.. طبيب يقدم روشتة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية
سوريا.. الداخلية: لن نسمح بأي تصرفات عبثية أو خارجة عن القانون
الصغرى 8.. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع حول طقس اليوم
وزير الصحة يتفقد مستشفى 6 أكتوبر المركزي ويوجه باستكمال أعمال التطوير في جميع الأقسام
محافظ أسوان يكرم الطلاب الفائزين بالمعرض المحلي للعلوم والهندسة إيسف 2026

محمد عبد الفتاح

شهد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان حفل تكريم الطلاب المشاركين بالمعرض المحلى للعلوم والهندسة (إيسف 2026)، والذى نظمه مركز التطوير التكنولوجى بمديرية التربية والتعليم داخل فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية ، والدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة ، والدكتور فيصل عبد الحميد نائب رئيس الأكاديمية ، ومحمود بدوى مدير عام مديرية التربية والتعليم ، فضلاً عن قيادات وأعضاء هيئة التدريس .

وعقب تفقده للمشروعات الفائزة بالمعرض أعرب الدكتور إسماعيل كمال المسئولين بمديرية التربية والتعليم عن سعادته لما شهده من أعمال وابتكارات فنية متميزة لأبناء المحافظة والتى تعبر عن إصرار وعزيمة والروح المعنوية العالية لهم ليصبحوا مبتكرين ومبدعين ومؤهلين وأصحاب مشروعات رائدة تساهم فى نهضة وطنهم الغالى مصر بسواعدهم القوية وعقولهم المتفتحة .

إيسف 2026

وأكد المحافظ أن تنظيم هذا المعرض يأتى تواكباً مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاستثمار الأمثل للطاقات الإيجابية لأبنائنا لتأهيلهم للمنافسة على المستوى المحلى والقومى والدولى من خلال دعمهم وتشجيعهم على المشاركة فى هذه البرامج والمعارض المتخصصة فى الإبداعات والابتكارات العلمية والهندسية ، لينعكس ذلك بدوره بالتوسع فى مجالات ريادة الأعمال والمشروعات التى تعتمد على التكنولوجيا والعلوم الهندسية الحديثة بما يساهم فى تحقيق مستقبل واعد لهم ولوطنهم وإستثمار ذلك فى تنمية الدخل القومى.

وفى ختام الحفل قام محافظ أسوان ورئيس الأكاديمية ومدير الترببة والتعليم بتكريم الطلاب الفائزين والمؤهلين للمنافسة على مستوى الجمهورية ، وكذا تكريم أعضاء لجان التحكيم، والتقاط الصور التذكارية معهم .

طريقة عمل سلطة اليوسفى والخضار

أكلات في 10 دقائق.. وصفات سريعة تنقذك بالأيام المزدحمة

بمناسبة رأس السنة وعيد الميلاد.. حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع الإشغالات بالشرقية

3 أنواع من السلطات لـ دايت صحى

