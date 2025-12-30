محافظ أسوان يكرم الطلاب الفائزين بالمعرض المحلي للعلوم والهندسة إيسف 2026

شهد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان حفل تكريم الطلاب المشاركين بالمعرض المحلى للعلوم والهندسة (إيسف 2026)، والذى نظمه مركز التطوير التكنولوجى بمديرية التربية والتعليم داخل فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية ، والدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة ، والدكتور فيصل عبد الحميد نائب رئيس الأكاديمية ، ومحمود بدوى مدير عام مديرية التربية والتعليم ، فضلاً عن قيادات وأعضاء هيئة التدريس .

وعقب تفقده للمشروعات الفائزة بالمعرض أعرب الدكتور إسماعيل كمال المسئولين بمديرية التربية والتعليم عن سعادته لما شهده من أعمال وابتكارات فنية متميزة لأبناء المحافظة والتى تعبر عن إصرار وعزيمة والروح المعنوية العالية لهم ليصبحوا مبتكرين ومبدعين ومؤهلين وأصحاب مشروعات رائدة تساهم فى نهضة وطنهم الغالى مصر بسواعدهم القوية وعقولهم المتفتحة .

إيسف 2026

وأكد المحافظ أن تنظيم هذا المعرض يأتى تواكباً مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاستثمار الأمثل للطاقات الإيجابية لأبنائنا لتأهيلهم للمنافسة على المستوى المحلى والقومى والدولى من خلال دعمهم وتشجيعهم على المشاركة فى هذه البرامج والمعارض المتخصصة فى الإبداعات والابتكارات العلمية والهندسية ، لينعكس ذلك بدوره بالتوسع فى مجالات ريادة الأعمال والمشروعات التى تعتمد على التكنولوجيا والعلوم الهندسية الحديثة بما يساهم فى تحقيق مستقبل واعد لهم ولوطنهم وإستثمار ذلك فى تنمية الدخل القومى.

وفى ختام الحفل قام محافظ أسوان ورئيس الأكاديمية ومدير الترببة والتعليم بتكريم الطلاب الفائزين والمؤهلين للمنافسة على مستوى الجمهورية ، وكذا تكريم أعضاء لجان التحكيم، والتقاط الصور التذكارية معهم .