هل اللبان الذكر يعالج ضيق التنفس؟.. وما الحد المسموح يوميا؟

يُعرف اللبان الذكر بكونه أحد أشهر العلاجات الطبيعية المستخدمة في الطب البديل، لما يحتويه من زيوت عطرية فعّالة تساهم في تحسين الصحة وعلاج عدد من المشكلات، خاصة المرتبطة بالجهازين التنفسي والهضمي.

فوائد اللبان الذكر في علاج ضيق التنفس وتقوية للمناعة

وبحسب موقع "WebMD"، فإن المركبات الموجودة في اللبان الذكر تمنع الجسم من إنتاج مادة "الليكوترينات" المسؤولة عن انقباض عضلات الشعب الهوائية لدى مرضى الربو، مما يساهم في تخفيف أعراض ضيق التنفس والصفير، ويقلل الحاجة لاستخدام أجهزة الاستنشاق.

كما يتمتع اللبان الذكر بخصائص مضادة للميكروبات والالتهابات، ويعمل كمسكن قوي للآلام ومضاد للأورام، إلى جانب دوره في تعزيز الجهاز المناعي.

ولا يقتصر تأثيره الإيجابي على مرضى الربو فقط، بل يمتد ليشمل مرضى التهاب المفاصل، حيث يساعد في تقليل التورم وتحسين الحركة والمشي لمسافات أطول مقارنةً بالمرضى الذين يتناولون أدوية وهمية، مما يجعله خيارًا طبيعيًا داعمًا للصحة العامة.

فوائد صحية أخرى لإستخدام اللبان الذكر

ـ مضاد قوي للّتهاب وآلام المفاصل

ـ دعم فعّال لحالات الفصال العظمي (OA)

ـ تحسين النوم وتقليل

ـ تعزيز صحة الجهاز الهضمي (IBD)

ـ تعزيز صحة الجهاز التنفسي

ـ دعم صحي للجهاز العصبي والمزاجي

ـ تعزيز صحة الجلد وتسريع التئام الجروح

ـ دعم صحة الفم والأسنان

ـ خصائص مضادة للميكروبات

ـ دعم تخفيض مستويات السكر والدهون .

ـ الوقاية والدعم ضد السرطان

سلامة عامة عند استخدام اللبان الذكر

والاستخدام داخل الجرعات المعتادة يعتبر آمنًا. الوظيفة الفموية حتى 1000 مل جرام يوميًا لستة أشهر آمنة، وأكثر من ذلك لمدّة قصيرة كذلك .