الرئيس السيسي يوجه برقمنة تراث الإذاعة والتلفزيون وإنشاء موقع عالمي لإذاعة القرآن الكريم
مركز الأزهر يكشف عن 5 أمور أوصى بها النبي.. فاغتنمها تكن أسعد الناس
الأهلي يُعلن عن قميصه الثالث في الموسم الجديد .. شاهد
بعت الفلوس على حساب زوجته.. صراف يستولى على أموال شركة أدوية
27 و28 أغسطس.. بدء جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر
وظائف خالية للمعلمين في المدارس المصرية اليابانية عبر هذا الرابط ..قدم الآن
يحمل سلاح ناري.. الداخلية تكشف تفاصيل تعدي رجل على سيدة بالإسكندرية
سموتريتش : قيام دولة فلسطينية يعرض وجود إسرائيل للخطر
قبل مباراة فاركو.. الخطيب يصدرا قرارا عاجلا في الأهلي| ماذا حدث؟
بدون ما تتعب نفسك.. الاستعلام عن مخالفات المرور من مكانك
وظائف المدارس المصرية اليابانية .. ننشر شروط وضوابط التقديم
25 و26 أغسطس.. بدء جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ خارج مصر
مرأة ومنوعات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات يوميا ؟

المكسرات
المكسرات
ريهام قدري

تناول المكسرات يوميًا له تأثيرات إيجابية متعددة على الجسم، إذا كانت الكمية معتدلة (حفنة حوالي 28 جرام يوميًا)، لأن الإفراط فيها قد يرفع السعرات الحرارية. إليك ما يحدث لجسمك:

1. دعم صحة القلب والأوعية الدموية

المكسرات مثل الجوز واللوز والفستق غنية بالأحماض الدهنية غير المشبعة (خاصة الأوميجا-3)، ما يساعد على خفض الكوليسترول الضار (LDL) ورفع الكوليسترول النافع (HDL).
تقلل خطر الإصابة بتصلب الشرايين وتحافظ على مرونة الأوعية الدموية.

2. تحسين صحة الدماغ

الجوز واللوز والكاجو يحتويان على مضادات أكسدة وأحماض دهنية تدعم الذاكرة والتركيز، وتقلل خطر التدهور العقلي مع التقدم بالعمر.

3. ضبط الوزن

رغم أنها عالية السعرات، إلا أن المكسرات غنية بالبروتين والألياف، ما يزيد الإحساس بالشبع ويقلل تناول الوجبات غير الصحية.

4. تحسين صحة الجهاز الهضمي

الألياف الموجودة في المكسرات تساعد على تحسين الهضم وتغذية البكتيريا النافعة في الأمعاء.

5. تقليل الالتهابات

مضادات الأكسدة مثل فيتامين E والسيلينيوم الموجودة في المكسرات تساعد على محاربة الالتهابات المزمنة.

6. دعم صحة العظام

الكاجو واللوز مصدر جيد للمغنيسيوم والكالسيوم، مما يحافظ على قوة العظام والأسنان.

7. استقرار مستوى السكر في الدم

تناول المكسرات بانتظام يساعد مرضى السكري من النوع الثاني على تحسين حساسية الإنسولين، خاصة عند تناولها مع وجبات تحتوي على كربوهيدرات.

الأفضل تناول المكسرات نيئة أو محمصة بدون ملح أو سكر.
حفنة يوميًا تكفي للحصول على الفوائد دون زيادة في الوزن.

