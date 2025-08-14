ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات يوميا ؟

تناول المكسرات يوميًا له تأثيرات إيجابية متعددة على الجسم، إذا كانت الكمية معتدلة (حفنة حوالي 28 جرام يوميًا)، لأن الإفراط فيها قد يرفع السعرات الحرارية. إليك ما يحدث لجسمك:

1. دعم صحة القلب والأوعية الدموية

المكسرات مثل الجوز واللوز والفستق غنية بالأحماض الدهنية غير المشبعة (خاصة الأوميجا-3)، ما يساعد على خفض الكوليسترول الضار (LDL) ورفع الكوليسترول النافع (HDL).

تقلل خطر الإصابة بتصلب الشرايين وتحافظ على مرونة الأوعية الدموية.

2. تحسين صحة الدماغ

الجوز واللوز والكاجو يحتويان على مضادات أكسدة وأحماض دهنية تدعم الذاكرة والتركيز، وتقلل خطر التدهور العقلي مع التقدم بالعمر.

3. ضبط الوزن

رغم أنها عالية السعرات، إلا أن المكسرات غنية بالبروتين والألياف، ما يزيد الإحساس بالشبع ويقلل تناول الوجبات غير الصحية.

4. تحسين صحة الجهاز الهضمي

الألياف الموجودة في المكسرات تساعد على تحسين الهضم وتغذية البكتيريا النافعة في الأمعاء.

5. تقليل الالتهابات

مضادات الأكسدة مثل فيتامين E والسيلينيوم الموجودة في المكسرات تساعد على محاربة الالتهابات المزمنة.

6. دعم صحة العظام

الكاجو واللوز مصدر جيد للمغنيسيوم والكالسيوم، مما يحافظ على قوة العظام والأسنان.

7. استقرار مستوى السكر في الدم

تناول المكسرات بانتظام يساعد مرضى السكري من النوع الثاني على تحسين حساسية الإنسولين، خاصة عند تناولها مع وجبات تحتوي على كربوهيدرات.

الأفضل تناول المكسرات نيئة أو محمصة بدون ملح أو سكر.

حفنة يوميًا تكفي للحصول على الفوائد دون زيادة في الوزن.