قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وظائف المدارس المصرية اليابانية .. ننشر شروط وضوابط التقديم
هبة طارق تعترف: برقص بالعباية السودا قدام الكاميرا علشان المشاهدات
توقف الدعاية لـ 10 مرشحين بجولة الإعادة بانتخابات الشيوخ بـ5 محافظات.. في هذا الموعد
من بينهم 106 أطفال.. صحة غزة تعلن ارتفاع ضحايا المجاعة لـ 239 شهيدًا
بدون ما تتعب نفسك.. الاستعلام عن مخالفات المرور من مكانك
رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يزور هيئة قضايا الدولة.. لهذا السبب
تغيير تصميم جائزة أفضل لاعب في المباراة بدوري نايل
ضبط متهم ثالث في مطاردة فتاتين بطريق الواحات والتسبب في إصابتهما
زوجة بيليه فلسطين توجه رسالة عاجلة لـ محمد صلاح
وظائف خالية للمعلمين في المدارس المصرية اليابانية عبر هذا الرابط ..قدم الآن
حزب الاتحاد: الترويح لما يسمى بإسرائيل الكبرى تهديد مباشر للأمن القومي
برلماني: مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات وتوفر الأمان لرجال الأعمال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

في لفتة إنسانية .. زوجة تتبرع بجزء من كبدها لإنقاذ حياة ضرتها

زوجة أولى تنقذ حياة ضرتها وتشاركه في التبرع لها بالأعضاء
زوجة أولى تنقذ حياة ضرتها وتشاركه في التبرع لها بالأعضاء
آية التيجي

في موقف إنساني نادر يفيض بالمحبة والإيثار، أقدم زوج على التبرع بإحدى كليتيه لزوجته الثانية، بينما بادرت زوجته الأولى بالتبرع بجزء من كبدها لإنقاذ حياة ضرتها.

زوجة أولى تنقذ حياة ضرتها وتشاركه في التبرع لها بالأعضاء

وأوضح الزوج، في مداخلة مع قناة «الإخبارية»، أن معاناة زوجته الثانية مع تليف الكبد بدأت قبل 7 سنوات، ما دفع الزوجة الأولى، نورة الشمري، إلى اتخاذ قرار جريء بالتبرع بجزء من كبدها في عملية تكللت بالنجاح.

وأكدت نورة أن مبادرتها كانت نابعة من رغبتها الصادقة في نيل رضا الله، ومساندة ضرتها، تغريد السعدي، في محنتها الصحية، لتسطر بذلك مثالًا نادرًا في التضحية والرحمة بين الزوجات.

https://x.com/alekhbariyatv/status/1955727775286923684?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1955727775286923684%7Ctwgr%5E4acc5ddf28ce8d6f2e7ee1f3121cd0a007141509%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fajel.sa%2Fmisc%2Fsmddyeimoa

زوجة ضرتها موقف إنساني نادر التبرع زوج على التبرع بإحدى كليتيه لزوجته كبدها زوجته الأولى تليف الكبد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الفراخ

بكام الفراخ النهاردة؟.. مفاجأة جديدة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

الطقس في مصر

أمطار صيفية بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس

سيارة الفتيات

على بعد خطوة من الموت.. القصة الكاملة لمطاردة فتيات داخل سيارة بطريق الواحات

انغام

بكرة يوم مرتقب.. محمود سعد يكشف تفاصيل حالة أنغام قبل نتائج التحاليل

تقليل الاغتراب .. أرشيفية

5 أيام .. شروط تقليل الاغتراب وخطوات ورابط التقديم لطلاب الثانوية العامة

شوبير

مش شغلتك.. شوبير يرد على طارق سليمان بعد تصريحاته عن الأهلي

ترشيحاتنا

اجازة المولد النبوي

فلكيًا.. موعد إجازة المولد النبوي 2025 في مصر

صورة أرشيفية

انتظام امتحانات الدور الثاني بالدبلومات الفنية بالغربية.. ولا شكاوي من الطلاب

قطاع غزة

الاحتلال يبحث فرض «حاكم لغزة» بعد الحرب.. والمشروع يصطدم بالرفض الفلسطيني والعربي

بالصور

في لفتة إنسانية .. زوجة تتبرع بجزء من كبدها لإنقاذ حياة ضرتها

زوجة أولى تنقذ حياة ضرتها وتشاركه في التبرع لها بالأعضاء
زوجة أولى تنقذ حياة ضرتها وتشاركه في التبرع لها بالأعضاء
زوجة أولى تنقذ حياة ضرتها وتشاركه في التبرع لها بالأعضاء

استخراج كعب عمل في يوم.. الأماكن والأوراق المطلوبة

استخراج كعب عمل
استخراج كعب عمل
استخراج كعب عمل

شاهد ياسمين صبري بلوك جديد تثير السوشيال ميديا

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

طريقة عمل البطاطس المهروسة

طريقة عمل البطاطس المهروسة
طريقة عمل البطاطس المهروسة
طريقة عمل البطاطس المهروسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

المزيد