في لفتة إنسانية .. زوجة تتبرع بجزء من كبدها لإنقاذ حياة ضرتها

في موقف إنساني نادر يفيض بالمحبة والإيثار، أقدم زوج على التبرع بإحدى كليتيه لزوجته الثانية، بينما بادرت زوجته الأولى بالتبرع بجزء من كبدها لإنقاذ حياة ضرتها.

وأوضح الزوج، في مداخلة مع قناة «الإخبارية»، أن معاناة زوجته الثانية مع تليف الكبد بدأت قبل 7 سنوات، ما دفع الزوجة الأولى، نورة الشمري، إلى اتخاذ قرار جريء بالتبرع بجزء من كبدها في عملية تكللت بالنجاح.

وأكدت نورة أن مبادرتها كانت نابعة من رغبتها الصادقة في نيل رضا الله، ومساندة ضرتها، تغريد السعدي، في محنتها الصحية، لتسطر بذلك مثالًا نادرًا في التضحية والرحمة بين الزوجات.

