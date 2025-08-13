قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انخفض .. أعلى سعر لجرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025
ماء الليمون .. مشروب صباحي مُذهل لفقدان الوزن والوقاية من الأمراض وتحسين الهضم
أسعار الدواجن اليوم بالأسواق .. ومفاجأة في ثمن البيض الآن
روسيا تخطط لإغلاق شبكة الإنترنت لأكثر من أسبوع في شبه جزيرة القرم
مواقيت الصلاة في مصر اليوم الأربعاء 13 أغسطس بالقاهرة والمحافظات
دار الإفتاء تحذّر: الذكاء الاصطناعي يُهدّد الفتوى بـ 3 أزمات خطيرة
بطول 21.7 كم.. مشاهد جوية تكشف تقدّم أعمال تنفيذ المرحلة الأولى لمترو الإسكندرية
هبوط مستمر.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء
قبل موسمه .. مواعيد وأماكن زراعة الثوم | وتلك النصائح لزيادة إنتاجيته
استبعاده أمام فاركو.. «الأهلي» يُخطط لتعزيز وسط الملعب بعودة إمام عاشور تدريجيًا
معمل جنائي ومعاينة.. تفاصيل التحقيقات في حريق مسرح محمد صبحي بمدينة سمبل|صور
الأهلي يُخطط لطلب حكام أجانب أمام بيراميدز
بالصور

ماء الليمون .. مشروب صباحي مُذهل لفقدان الوزن والوقاية من الأمراض وتحسين الهضم

فوائد ماء الليمون في الصيف
فوائد ماء الليمون في الصيف
آية التيجي

يعتبر ماء الليمون ليس مجرد مشروب منعش للصيف، بل هو علاج طبيعي شامل يدعم صحة الجسم ويحافظ على النشاط.

فوائد ماء الليمون في الصيف

يساعد ماء الليمون على فقدان الوزن، ومنع حصوات الكلى، وتحسين الهضم، وحماية الأسنان من التسوس.

 ويعد شرب كوب من ماء الليمون يوميًا يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في صحتك ولياقتك البدنية، فهو البديل الأمثل للمشروبات الغازية والعصائر المعلبة الغنية بالسكر والسعرات الحرارية.

ويتميز ديتوكس الليمون بكونه منخفض السعرات الحرارية وغني بالعناصر الغذائية المهمة، مثل فيتامين C، وحمض الفوليك، والبوتاسيوم، وفيتامينات ب، مما يجعله مشروبًا مثاليًا لترطيب الجسم وتعزيز النشاط.

فوائد ماء الليمون في الصيف

ويعد ماء الليمون غني بفيتامين سي ومضادات الأكسدة التي تحارب الالتهابات وتعزز المناعة، وفقا لما نشر في موقع Times Now، ومن أهم فوائد شرب ماء الليمون يوميًا:

ـ دعم فقدان الوزن:
شرب الماء بالليمون قبل الوجبات يقلل من كمية الطعام المتناولة، مما يساعد في إنقاص الوزن.

فوائد ماء الليمون في الصيف

ـ منع حصوات الكلى:
حمض الستريك في الليمون يقلل حموضة البول ويساعد على تفتيت الحصوات الصغيرة، مما يقي من الإصابة بحصوات الكلى.

ـ تحسين الهضم:
يحفز إفراز حمض المعدة، مما يساعد على هضم الطعام وتخفيف مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك وارتجاع المريء.

فوائد ماء الليمون في الصيف

ـ حماية الأسنان:
بديل طبيعي وصحي للمشروبات المحلاة، يحافظ على صحة الفم ويمنع التسوس.

ـ توفير مضادات الأكسدة:
غني بفيتامين C الذي يحارب الجذور الحرة المسببة للأمراض المزمنة، مثل السرطان والسكري وأمراض الكلى والكبد.

فوائد ماء الليمون في الصيف

طريقة تحضير ماء الليمون

ـ اعصر نصف ليمونة في كوب ماء دافئ أو بارد.

ـ لتعزيز الفائدة، يمكن إضافة النعناع، أو العسل، أو شرائح الخيار، أو القرفة، أو الكركم.

ـ يُفضل شربه صباحًا على معدة فارغة، أو الاحتفاظ بإبريق في الثلاجة للشرب طوال اليوم.

ماء الليمون فوائد ماء الليمون ديتوكس الليمون فقدان الوزن الوقاية من حصوات الكلى تحسين الهضم مضادات الأكسدة فيتامين سي

