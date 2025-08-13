تحذير طبي: فئات يجب أن تتجنب الشاي الأخضر رغم فوائده المذهلة

يعتبر الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة ويعزز الصحة العامة، ولكن بعض الأشخاص قد يتعرضون لمضاعفات صحية عند تناوله.

أشخاص ممنوعون من شرب الشاي الأخضر

رغم الشهرة الواسعة للشاي الأخضر كأحد المشروبات الصحية الغنية بمضادات الأكسدة، وهناك فئات معينة من الأشخاص يجب أن تتجنب شربه، نظرًا لاحتمال تسبب مكوناته في مضاعفات صحية.

وحدّد الأطباء بعض الفئات التي يجب أن تتجنب الشاي الأخضر تمامًا أو تستهلكه بحذر، وفقا موقع Healthline، Medical News Today، فإن أبرز هذه الفئات تشمل:

ـ مرضى فقر الدم (الأنيميا):

الكافيين والعفص الموجودان في الشاي الأخضر قد يقللان من امتصاص الحديد في الجسم، مما يزيد من حدة الأعراض.

ـ الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النزيف:

بعض الدراسات تشير إلى أن الشاي الأخضر قد يبطئ من عملية تجلط الدم.

ـ مرضى الكبد:

الاستهلاك المفرط قد يسبب زيادة إنزيمات الكبد، ما يؤثر على وظائفه.

ـ الأشخاص الحساسين للكافيين:

شرب الشاي الأخضر قد يؤدي إلى الأرق، وخفقان القلب، والعصبية الزائدة.

ـ الحوامل والمرضعات:

تناول كميات كبيرة من الكافيين قد يؤثر على نمو الجنين أو يسبب مشاكل للرضع.

وأكد الأطباء أن الاعتدال هو الحل الأمثل، مع ضرورة استشارة الطبيب قبل إدراج الشاي الأخضر في النظام الغذائي، خاصة لمن يعانون من مشكلات صحية مزمنة.