قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في اتصال هاتفي.. ماذا قال بوتين لزعيم كوريا الشمالية بشأن قمة ألاسكا مع ترامب؟
ريبيرو غاضب .. تغييرات مرتقبة في تشكيلة الأهلي أمام فاركو
الكشف عن مكان قمة ألاسكا بين بوتين وترامب
تنسيق الجامعات|«تكنولوجيا السيارات الهجين» بجامعة حلوان.. تأهيل تقني لرواد النقل الذكي والمستدام
دعاء يمحو ذنوبك كلها بعد أذان الفجر وقبل الإقامة | لا تفوته
تقلبات جوية تضرب مصر.. سيول محتملة في سيناء وطقس شديد الحرارة بالقاهرة
تحذير طبي: فئات يجب أن تتجنب الشاي الأخضر رغم فوائده المذهلة
بعد بيان مصطفى كامل.. راغب علامة يُعلّق بطريقته الخاصة ويُثير الجدل: «النقابة هي بيتي»
على مسئوليتي| إسلام جمال يكشف أسرارًا خطيرة: شاهدت لاعبين ومسئولين يتعاطون المنشطات
مسألة وقت .. نادي كولمبوس كرو الأمريكي يعلن مصير وسام أبو علي
هتافات «هدى» تُثير الجدل| «زيزو» يلجأ للقضاء ضد مسئولي الزمالك.. وعبدالحفيظ يُعلّق
«خان الأمانة».. أخ يرفض الدعاء على شقيقه أمام الحرم بعد الاستيلاء على منزله |شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تحذير طبي: فئات يجب أن تتجنب الشاي الأخضر رغم فوائده المذهلة

أشخاص ممنوعين من شرب الشاي الأخضر
أشخاص ممنوعين من شرب الشاي الأخضر
آية التيجي

يعتبر الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة ويعزز الصحة العامة، ولكن بعض الأشخاص قد يتعرضون لمضاعفات صحية عند تناوله.

أشخاص ممنوعون من شرب الشاي الأخضر

رغم الشهرة الواسعة للشاي الأخضر كأحد المشروبات الصحية الغنية بمضادات الأكسدة، وهناك فئات معينة من الأشخاص يجب أن تتجنب شربه، نظرًا لاحتمال تسبب مكوناته في مضاعفات صحية.

وحدّد الأطباء بعض الفئات التي يجب أن تتجنب الشاي الأخضر تمامًا أو تستهلكه بحذر، وفقا موقع Healthline، Medical News Today، فإن أبرز هذه الفئات تشمل:

ـ مرضى فقر الدم (الأنيميا):

الكافيين والعفص الموجودان في الشاي الأخضر قد يقللان من امتصاص الحديد في الجسم، مما يزيد من حدة الأعراض.

أشخاص ممنوعين من شرب الشاي الأخضر

ـ الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النزيف: 

بعض الدراسات تشير إلى أن الشاي الأخضر قد يبطئ من عملية تجلط الدم.

ـ مرضى الكبد: 

الاستهلاك المفرط قد يسبب زيادة إنزيمات الكبد، ما يؤثر على وظائفه.

أشخاص ممنوعين من شرب الشاي الأخضر

ـ الأشخاص الحساسين للكافيين: 

شرب الشاي الأخضر قد يؤدي إلى الأرق، وخفقان القلب، والعصبية الزائدة.

ـ الحوامل والمرضعات:

تناول كميات كبيرة من الكافيين قد يؤثر على نمو الجنين أو يسبب مشاكل للرضع.

أشخاص ممنوعين من شرب الشاي الأخضر

وأكد الأطباء أن الاعتدال هو الحل الأمثل، مع ضرورة استشارة الطبيب قبل إدراج الشاي الأخضر في النظام الغذائي، خاصة لمن يعانون من مشكلات صحية مزمنة.

الشاي الشاي الأخضر شرب الشاي الأخضر مضادات الأكسدة المشروبات الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

غير متوقع.. 24 كلية طب تفتح أبوابها أمام طلاب المرحلة الثالثة بتنسيق الجامعات 2025

الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان

الصحة توافق على تكليف خريجي المعاهد العليا بعد الدبلوم فوق المتوسط

وزير التربية والتعليم

"حولوهم لمدارس عربي" .. قرار عاجل ضد طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات

أرشيفية

تكليف دفعة 2023.. خبر صادم من الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان

سارة خليفة

أبوس إيدك بلاش تفضحيني.. ماذا حدث مع سارة خليفة والسواق.. التحقيقات تكشف المستور

حديقة الحيوان

باقى أسابيع على افتتاحها.. سعر تذكرة حديقة الحيوان بالجيزة

تعدى على طبيية

عقب الحكم.. أسرة الطبيبة المتعد.ى عليها ووالدتها: الحكم سريع وأثلج صدورنا

الفتاة

محبوسة منذ عام.. مفاجأة فى الفيديو الفاضح لسيدة بدمياط

ترشيحاتنا

الدكتور سامي فوزي

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يشارك في مؤتمر «الإفتاء» لبحث صناعة المفتي الرشيد بعصر الذكاء الاصطناعي|صور

مخالفات المرور

رابط دفع والاستعلام عن مخالفات المرور

حديقة الحيوان

باقى أسابيع على افتتاحها.. سعر تذكرة حديقة الحيوان بالجيزة

بالصور

تحذير طبي: فئات يجب أن تتجنب الشاي الأخضر رغم فوائده المذهلة

أشخاص ممنوعين من شرب الشاي الأخضر
أشخاص ممنوعين من شرب الشاي الأخضر
أشخاص ممنوعين من شرب الشاي الأخضر

حرارة الصيف تهدّدك بالجفاف.. هذه هي الكمية المثالية للماء يوميًا

كمية المياه حسب حاجة الجسم يوميًا
كمية المياه حسب حاجة الجسم يوميًا
كمية المياه حسب حاجة الجسم يوميًا

للمبتدئين | الفرق بين زيت الديزل وزيت البنزين

زيت السيارة
زيت السيارة
زيت السيارة

صادم.. استبدال فلتر هواء فولكس فاجن ID Buzz يتطلب تفكيك الإكصدام بالكامل

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

فيديو

نوال الزغبي

نوال الزغبي تقترب من نصف مليون مشاهدة بأحدث أغانيها «الله كبير» |فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

حولوهم مدارس عربي .. قرار عاجل بشأن طلاب اللغات | ماذا حدث ؟

القوات المسلحة تنظم زيارة لشباب المصريين بالخارج وطلبة الجامعات لقيادتي القوات البحرية والصاعقة

القوات المسلحة تنظم زيارة لشباب المصريين بالخارج وطلبة الجامعات لقيادتي القوات البحرية والصاعقة

سعيد محفوظ

30 سنة حب.. محمد سعيد محفوظ يحكي كيف خطف قلب زوجته برسائل على ورق الجرنال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

المزيد