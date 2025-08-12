قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025
تحذيرات ترامب وضغوط من كوريا الشمالية| العالم يواجه خطة إسرائيل لابتلاع غزة.. وخبير يعلق
قبل الانتهاء .. آخر موعد لحجز شقق سكن لكل المصريين 7
راغب علامة عن أزمة قبلات الساحل: يجب على منظمي الحفلات حمايتنا
هجوم على سفارة إسرائيل في هولندا.. والشرطة تعتقل المنفذين
3 بنات وولد .. تفاصيل ملحمة طبية لإنقاذ سيدة حامل في 4 أجنة بمستشفى أشمون العام
غدا ويوم الخميس | الأرصاد تحذر من ذورة الموجة الحارة .. وهذا موعد الإنكسار
الرئيس السيسي ونظيره الأوغندي يشهدان التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم.. صور
البيئة تعلن بدء الاستعدادات لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة لموسم 2025 بالدلتا
الصحة توافق على تكليف خريجي المعاهد العليا بعد الدبلوم فوق المتوسط
حقيقة انتقال الشناوي إلى بيراميدز.. شوبير يكشف تفاصيل الأزمة
تطويق الشريان الرحمي.. مستشفى قنا العام ينقذ مريضة من نزيف مهبلي حاد
بالصور

هيرجع جديد بدون مواد كيميائية.. طريقة تنظيف المايكرويف بمكونين طبيعيين فقط

خلطة تنظيف المايكرويف بمكونين فقط
خلطة تنظيف المايكرويف بمكونين فقط

مع الاستخدام اليومي، يتعرض المايكرويف لتراكم الدهون وبقايا الطعام، ما يؤثر على كفاءته ويجعل الرائحة الصادرة منه أثناء التسخين مزعجة. 

خلطة تنظيف المايكرويف بمكونين فقط

وعلى الرغم من توافر منظفات كيميائية في الأسواق، يفضل الكثيرون استخدام طرق طبيعية آمنة تعيد للجهاز نظافته ولمعانه من دون أضرار.

ويمكن لإستخدام الخل الأبيض أن يذيب الدهون ويقضي على البكتيريا، أما بالنسبة لليمون يمنح رائحة منعشة ويعزز قدرة التنظيف بفضل حمض الستريك.

ويمكنك تحضير وصفة بسيطة تعتمد على الخل الأبيض المعروف بخصائصه المضادة للبكتيريا وقدرته على إذابة الدهون، والليمون الذي يضيف رائحة منعشة ويزيد من فعالية التنظيف بفضل حمض الستريك الطبيعي.

خلطة تنظيف المايكرويف بمكونين فقط

المكونات:

نصف كوب ماء

نصف كوب خل أبيض

نصف ليمونة (مقطعة)

خلطة تنظيف المايكرويف بمكونين فقط

خطوات التنظيف:

ـ ضعي الماء مع الخل الأبيض وقطع الليمون في وعاء آمن للاستخدام في المايكرويف.
ـ شغلي الجهاز على حرارة عالية من 5 إلى 7 دقائق حتى يغلي الخليط ويتصاعد البخار.
ـ بعد التوقف، اتركي الوعاء داخل المايكرويف لمدة 5 دقائق إضافية ليتفاعل البخار مع الدهون.
ـ امسحي الداخل بقطعة قماش نظيفة أو إسفنجة لإزالة بقايا الدهون بسهولة.
ـ أعيدي المسح بقطعة مبللة بالماء النظيف للتخلص من أي آثار للخل أو الليمون.

خلطة تنظيف المايكرويف بمكونين فقط

هذه الطريقة لا تضمن فقط تنظيف المايكرويف بفعالية، بل تحافظ عليه آمنًا وصحيًا للاستخدام اليومي.

