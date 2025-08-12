هيرجع جديد بدون مواد كيميائية.. طريقة تنظيف المايكرويف بمكونين طبيعيين فقط

مع الاستخدام اليومي، يتعرض المايكرويف لتراكم الدهون وبقايا الطعام، ما يؤثر على كفاءته ويجعل الرائحة الصادرة منه أثناء التسخين مزعجة.

خلطة تنظيف المايكرويف بمكونين فقط

وعلى الرغم من توافر منظفات كيميائية في الأسواق، يفضل الكثيرون استخدام طرق طبيعية آمنة تعيد للجهاز نظافته ولمعانه من دون أضرار.

ويمكن لإستخدام الخل الأبيض أن يذيب الدهون ويقضي على البكتيريا، أما بالنسبة لليمون يمنح رائحة منعشة ويعزز قدرة التنظيف بفضل حمض الستريك.

ويمكنك تحضير وصفة بسيطة تعتمد على الخل الأبيض المعروف بخصائصه المضادة للبكتيريا وقدرته على إذابة الدهون، والليمون الذي يضيف رائحة منعشة ويزيد من فعالية التنظيف بفضل حمض الستريك الطبيعي.

المكونات:

نصف كوب ماء

نصف كوب خل أبيض

نصف ليمونة (مقطعة)

خطوات التنظيف:

ـ ضعي الماء مع الخل الأبيض وقطع الليمون في وعاء آمن للاستخدام في المايكرويف.

ـ شغلي الجهاز على حرارة عالية من 5 إلى 7 دقائق حتى يغلي الخليط ويتصاعد البخار.

ـ بعد التوقف، اتركي الوعاء داخل المايكرويف لمدة 5 دقائق إضافية ليتفاعل البخار مع الدهون.

ـ امسحي الداخل بقطعة قماش نظيفة أو إسفنجة لإزالة بقايا الدهون بسهولة.

ـ أعيدي المسح بقطعة مبللة بالماء النظيف للتخلص من أي آثار للخل أو الليمون.

هذه الطريقة لا تضمن فقط تنظيف المايكرويف بفعالية، بل تحافظ عليه آمنًا وصحيًا للاستخدام اليومي.