مصطفى بكري: بريطانيا تأكدت من حقيقة علاء عبد الفتاح وتحريضاته

قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه قد ثبت عمليا أن البريطانيين لم يكونوا قد قرأوا حقيقة علاء عبد الفتاح وما كان يفعله من عداء لمصر وتحريضاته ضد الجيش والشرطة والقضاء.

وأضاف مصطفى بكري، في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" على قناة "أون"، أن وقوف جماعة الإخوان الإرهابية بكل قوة مع علاء عبد الفتاح، برغم أنه من داعمي المثلية الجنسية ويعادي منهج الجماعة، كان لمجرد أنه يهاجم مصر.

وأشار إلى أن هذه النماذج هي مجرد أدوات للغرب، هدفها الأساسي تفكيك الدولة المصرية، والتشكيك في مؤسسات الدولة، وهذا نعرفه تماما.