قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العريس سلم نفسه.. تطور مثير في مقـ تل الصغيرة رقية برصاصة طائشة بحفل زفاف أوسيم
محمود الهباش: إرادة الشعب الفلسطيني لا تُقهر.. وحل الدولتين قُتل قتلا مبرما
ملعقة قرفة يوميًا قد تحميك من 4 أمراض خطيرة
بنمو 17%.. 26 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاص في 10 أشهر
تركيا: اعتراف نتنياهو بإقليم أرض الصومال يزعزع الاستقرار العالمي
السعودية تعلن دعمها لسيادة الصومال بعد قرار إسرائيل بشأن أرض الصومال
الصومال يرفض الهجوم على سيادته باعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال
عمرو الدردير: الشناوي أقوى شخصية لاعب شوفتها في حياتي
السديس: رجل الأمن منقذ الشاب من الموت نموذج مشرف في حماية الحرم
منتجي الدواجن: تكلفة كيلو الفراخ 75 جنيها وتباع للمواطنين بأقل من ذلك
خلال اتصاله بأبوريدة وحسام حسن.. وزير الشباب والرياضة: نثق في منتخبنا لإسعاد الجماهير المصرية
توفر آلاف الجنيهات .. كيف تحجز أرخص تذكرة طيران عند السفر ؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصطفى بكري: حالة محمد منير مستقرة ولا تستدعي القلق

الفنان محمد منير
الفنان محمد منير
محمد شحتة

وجّه الإعلامي مصطفى بكري رسالة خاصة إلى الفنان الكبير محمد منير، عقب الوعكة الصحية البسيطة التي تعرّض لها خلال الأيام الماضية، مؤكدًا حرصه على الاطمئنان على حالته الصحية وتمنياته له بالشفاء العاجل.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، إنه يطمئن جمهور الكينج محمد منير على حالته الصحية، موضحًا أن الفنان الكبير نُقل إلى أحد المستشفيات خلال الأيام الماضية لإجراء فحوصات طبية دقيقة، قبل أن يغادر المستشفى منذ يومين بعد استقرار حالته.

وأضاف بكري أن الفريق الطبي المعالج أكد أن الحالة الصحية لمحمد منير مستقرة ولا تستدعي القلق، وهو ما سمح له بالعودة إلى منزله لاستكمال فترة الراحة، مشيرًا إلى أن الكينج حرص على توجيه رسالة شكر لجمهوره، معربًا عن امتنانه لكل من سأل عنه وسانده خلال هذه الفترة.

وأكد الإعلامي مصطفى بكري، أن محمد منير سيعود قريبًا لمواصلة نشاطه الفني، وإحياء حفلاته الجماهيرية، واستكمال مشاريعه الفنية خلال الفترة المقبلة، متمنيًا له دوام الصحة والعافية.

محمد منير الحالة الصحية للفنان محمد منير مصطفى بكري المستشفى الفريق الطبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

إزاي تتفرج عليه.. ماتش المنتخب المصري اليوم الجمعة بالمجان وعلي قناة مفتوحة

مباراة مصر وجنوب افريقيا

اضبط ترددك.. قنوات مجانية لنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في الكان 2025

وزير الداخلية السعودي

أول إجراء من وزير الداخلية السعودي بعد حادث المسجد الحرام

فرحة رضا

وضعت في ثلاجة الموتي بالخطأ.. ماساة فتاة أصيبت في حادث الطريق الصحراوي

المتهمين

عرض شقته للإيجار وقتلوه جواها .. جريمة مثيرة في مدينة نصر

رحمة محسن مع طليقها قبل الانفصال

القصة الكاملة لحبس طليق رحمة محسن ولغز حبيبته السابقة التي قادته للكلبش

منتخب مصر

ليست واحدة.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا

منتخب مصر

كاف يفرض غرامة 5 آلاف دولار على منتخب مصر.. لهذا السبب

ترشيحاتنا

الفريق الطبي

سقط من ارتفاع 16 متر.. تدخل جراحي عاجل ينقذ عامل بناء في المنوفية|تفاصيل

البرنس

من المستشفى إلى الشارع| شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. وشهود يكشفون التفاصيل

غلاف الكتاب

هيئة الكتاب تصدر كيف تنهض الأمم؟ أسرار التقدم التاءات الخمس لمختار شعيب

بالصور

ملعقة قرفة يوميًا قد تحميك من 4 أمراض خطيرة

فوائد القرفة
فوائد القرفة
فوائد القرفة

خطأ شائع عند تسخين الأكل.. يغير طعمه ويضر صحتك

أبرز الأخطاء الشائعة في تسخين الطعام
أبرز الأخطاء الشائعة في تسخين الطعام
أبرز الأخطاء الشائعة في تسخين الطعام

جددى مطبخك.. طريقة عمل الأرز بالخلطة وقطع الكبدة

طريقة عمل الأرز بالخلطة والكبد والقوانص
طريقة عمل الأرز بالخلطة والكبد والقوانص
طريقة عمل الأرز بالخلطة والكبد والقوانص

نمط حياتك يمكنه علاج الكبد الدهني ومرحلة ما قبل السكر فى 6 أشهر.. تفاصيل

هل يمكن علاج الكبد الدهني المبكر ؟
هل يمكن علاج الكبد الدهني المبكر ؟
هل يمكن علاج الكبد الدهني المبكر ؟

فيديو

البرنس

من المستشفى إلى الشارع| شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. وشهود يكشفون التفاصيل

ياسمينا العبد

ياسمينا العبد: ميدتيرم أصعب أدواري لهذا السبب.. فيديو

أحمد الفيشاوي

أول ظهور لـ أحمد الفيشاوي منذ وفاة والدته سمية الألفي| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد