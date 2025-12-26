مصطفى بكري: حالة محمد منير مستقرة ولا تستدعي القلق

وجّه الإعلامي مصطفى بكري رسالة خاصة إلى الفنان الكبير محمد منير، عقب الوعكة الصحية البسيطة التي تعرّض لها خلال الأيام الماضية، مؤكدًا حرصه على الاطمئنان على حالته الصحية وتمنياته له بالشفاء العاجل.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، إنه يطمئن جمهور الكينج محمد منير على حالته الصحية، موضحًا أن الفنان الكبير نُقل إلى أحد المستشفيات خلال الأيام الماضية لإجراء فحوصات طبية دقيقة، قبل أن يغادر المستشفى منذ يومين بعد استقرار حالته.

وأضاف بكري أن الفريق الطبي المعالج أكد أن الحالة الصحية لمحمد منير مستقرة ولا تستدعي القلق، وهو ما سمح له بالعودة إلى منزله لاستكمال فترة الراحة، مشيرًا إلى أن الكينج حرص على توجيه رسالة شكر لجمهوره، معربًا عن امتنانه لكل من سأل عنه وسانده خلال هذه الفترة.

وأكد الإعلامي مصطفى بكري، أن محمد منير سيعود قريبًا لمواصلة نشاطه الفني، وإحياء حفلاته الجماهيرية، واستكمال مشاريعه الفنية خلال الفترة المقبلة، متمنيًا له دوام الصحة والعافية.