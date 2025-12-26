مصطفى بكري: إسرائيل عايزة تحاصرنا من مضيق باب المندب

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، صرح بأن اعتراف إسرائيل بما يسمى بأرض الصومال تجاوز خطير للقانون الدولي.

وأضاف بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن القضية ليست سهلة وليست هينة، وعلى الجميع أن يدرك أن هذا الموقف الإسرائيلي الهدف منه مصر، فهم يريدون محاصرة مصر من الشمال الشرقي ومن الجنوب.

وتابع: أرض الصومال التي ستعطي ميناء لإثيوبيا في مواجهة مضيق باب المندب، ستتحكم إسرائيل في هذا الميناء، وهذا تهديد للسعودية واليمن ودول الخليج.

وأكد أن هذا الأمر لا يجب السكوت عنه، وعلى الجميع أن يفوق ويعرف أن بلدنا مستهدفة، فهذه لحظة للوقوف في ظهر الدولة المصرية.