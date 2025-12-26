قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخارجية الفرنسية: هجوم حمص يهدف إلى زعزعة استقرار سوريا
الصفحة الرسمية لـ ليفربول : اسم مصر دائما كان له طاقة الانتصار
جمارك أسوان تضبط خمورا مهربة بـ 3.7 مليون جنيه
مصطفى بكري: مصر تواجه مثلث تهديد مكتمل الأركان.. فيديو
حسام حسن: شكرا للجمهور المغربي والمصري والعربي على المساندة أمام جنوب إفريقيا
الحكومة: الإسكندرية تخضع للتقييم لتحديد إمكانية إدراجها في المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل
نار على قهوة بقرية الدير | القصة الكاملة لمشاجرة وإشعال أنبوبة في طوخ.. شهود عيان يكشفون
بـ 300 جنيه بس .. طريقة وتكلفة عمل ترخيص مشروع متناهي الصغر
شيري تكشف النقاب عن Exeed Starway ET9 بتقنيات هجينة | صور
شريف منير يحتفل بالكريسماس على طريقته الخاصة ويتصدر التريند
نمط حياتك يمكنه علاج الكبد الدهني ومرحلة ما قبل السكر فى 6 أشهر.. تفاصيل
بشرة خير.. منتخب مصر يضمن لعب ثمن نهائي كأس أفريقيا على الملعب المفضل في أغادير
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مصطفى بكري: إسرائيل عايزة تحاصرنا من مضيق باب المندب

محمد شحتة

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، صرح بأن اعتراف إسرائيل بما يسمى بأرض الصومال تجاوز خطير للقانون الدولي.

وأضاف بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن القضية ليست سهلة وليست هينة، وعلى الجميع أن يدرك أن هذا الموقف الإسرائيلي الهدف منه مصر، فهم يريدون محاصرة مصر من الشمال الشرقي ومن الجنوب.

وتابع: أرض الصومال التي ستعطي ميناء لإثيوبيا في مواجهة مضيق باب المندب، ستتحكم إسرائيل في هذا الميناء، وهذا تهديد للسعودية واليمن ودول الخليج.

وأكد أن هذا الأمر لا يجب السكوت عنه، وعلى الجميع أن يفوق ويعرف أن بلدنا مستهدفة، فهذه لحظة للوقوف في ظهر الدولة المصرية.

منتخب مصر

إزاي تتفرج عليه.. ماتش المنتخب المصري اليوم الجمعة بالمجان وعلي قناة مفتوحة

مباراة مصر وجنوب افريقيا

اضبط ترددك.. قنوات مجانية لنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في الكان 2025

وزير الداخلية السعودي

أول إجراء من وزير الداخلية السعودي بعد حادث المسجد الحرام

فرحة رضا

وضعت في ثلاجة الموتي بالخطأ.. ماساة فتاة أصيبت في حادث الطريق الصحراوي

رحمة محسن مع طليقها قبل الانفصال

القصة الكاملة لحبس طليق رحمة محسن ولغز حبيبته السابقة التي قادته للكلبش

منتخب مصر

ليست واحدة.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا

منتخب مصر

تردد القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا

منتخب مصر

كاف يفرض غرامة 5 آلاف دولار على منتخب مصر.. لهذا السبب

الإمارات

الخارجية الإماراتية تعلق على تفـ.ـجير داخل مسجد بمدينة حمص السورية

الشرطة الفرنسية

إصابة 3 نساء .. اعتقال المشتبه في تنفيذه عمليات طعن بمترو باريس

قوات الاحتلال

تصعيد إسرائيلي في الخليل .. اعتقال مسنين ونساء وخطف أطفال من أسطح المنازل

جددى مطبخك.. طريقة عمل الأرز بالخلطة وقطع الكبدة

نمط حياتك يمكنه علاج الكبد الدهني ومرحلة ما قبل السكر فى 6 أشهر.. تفاصيل

أضرار غير متوقعة.. ماذا يحدث عند نشر الملابس داخل المنزل؟

كيف تحتفل الأسرة برأس السنة 2026 بطرق بسيطة؟ خبير يكشف أسرار الدفء العائلي

البرنس

من المستشفى إلى الشارع| شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. وشهود يكشفون التفاصيل

ياسمينا العبد

ياسمينا العبد: ميدتيرم أصعب أدواري لهذا السبب.. فيديو

أحمد الفيشاوي

أول ظهور لـ أحمد الفيشاوي منذ وفاة والدته سمية الألفي| فيديو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

