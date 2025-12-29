قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وظائف خالية بوزارة النقل.. قدم الآن
بعد مزاعم بوقوع هجوم على مقر إقامته.. ترامب يجري محادثة هاتفية مع بوتين
ننشر الصور الأولى للأسرة المتوفاة في المنيا وجهات التحقيق تطلب تحريات المباحث
نيفين مختار: بداية العام بالقرآن والدعاء تصنع فرقا في بركة الأيام
أمم إفريقيا .. أنجولا يهدد مرمى منتخب مصر فى أول ربع ساعة
موعد صرف معاش تكافل وكرامة يناير 2026 وطرق الاستعلام الرسمية
القبض على 6 طلاب تشاجروا بسلاح أبيض بالشرقية
برلماني: مصر تقود جهود مضنية لتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط
زيلينسكي ينفي قيام أوكرانيا بمحاولة استهداف مقر إقامة بوتين في نوفجورود
دبي تستضيف حفل جوائز الفيفا للأفضل العام المقبل
موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب
فرحة تحولت إلى مأساة .. رصاصة طائشة من عريس أوسيم تنهي حياة الطفلة رقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

9 طرق طبيعية لعلاج نزلات البرد والإنفلونزا

نزلات البرد
نزلات البرد

يعاني عدد كبير من الأشخاص في ظل الأجواء الباردة وانخفاض الحرارة من أعراض البرد والإنفلونزا وفي بعض الأحيان تتسبب هذه الأعراض في متاعب عديدة.

ووفقا لما جاء في موقع physiomer إليكم بعض العلاجات الطبيعية التي قد تُساعد على التعافي من نزلات البرد.

رطّب جسمك

يُساعد شرب كميات وافرة من السوائل عند المرض على تعزيز إنتاج خلايا الغشاء المخاطي، التي تعمل كحاجز داخلي ضد مسببات الأمراض كما يُساعد ذلك الجسم على تنظيم درجة حرارته، والحفاظ على وظائف الأعضاء بشكل سليم، وتحسين جودة النوم.

يُنصح الأطفال من سن 13 عامًا فما فوق والبالغون عمومًا بشرب لترين من الماء يوميًا للحفاظ على صحتهم. أما الأطفال من سن 5 إلى 8 سنوات، ومن سن 9 إلى 12 سنة ، فيُنصح بشرب لتر واحد ولتر ونصف على التوالي.

تناول كميات كبيرة من فيتامين سي

زيادة تناول فيتامين سي قد تساعد في تعزيز جهاز المناعة في الجسم ويمكن تحقيق ذلك من خلال اتباع نظام غذائي يحتوي على الحمضيات والبطاطا والبروكلي، وغيرها.

وتشمل البدائل استخدام المكملات الغذائية، التي يمكن تناولها مرة أو مرتين يومياً وقد تحتوي بعضها على فيتامينات ومعادن أساسية أخرى تساعد على بناء جهاز مناعي قوي.

 السرير هو الرفيق المثالي

عند الإصابة بنزلة برد أو إنفلونزا، يُساعد الحصول على قسط وافر من الراحة والنوم على شفاء الجسم بشكل أسرع وعند حدوث العدوى، يحتاج الجهاز المناعي إلى طاقة كبيرة لمكافحتها، لذا يُنصح بالبقاء في الفراش وتجنب أي أنشطة مُرهقة حتى تختفي جميع الأعراض.

كمادة ساخنة أو باردة

تساعد الكمادات الساخنة أو الباردة على تخفيف بعض الأعراض الشائعة المصاحبة لنزلات البرد أو الإنفلونزا، بما في ذلك فتح الجيوب الأنفية المزدحمة، وإرخاء العضلات المتعبة، وخفض درجة حرارة الجسم ويمكن تكرار استخدام هذه الطريقة يوميًا أو حسب الحاجة.

 تناول وجبات صحية

ينبغي على من يعانون من أعراض البرد أو الإنفلونزا زيادة كمية الطعام المتناولة لتوفير التغذية الكافية لأجسامهم فإلى جانب الفواكه والخضراوات، يجب أن تشمل الوجبات أيضاً اللحوم الخالية من الدهون والحبوب الكاملة لتحقيق نظام غذائي متوازن.

إذا كان لدى المريض أي احتياجات غذائية خاصة بسبب حالة صحية، فيجب استشارة الطبيب دائمًا فيما يتعلق بتناوله للطعام.

المشروبات الدافئة 

يُعدّ تناول كوب دافئ من الشاي مفيدًا جدًا للصحة، خاصةً لمن يعانون من نزلات البرد أو الإنفلونزا فالسوائل الساخنة تُساعد على تخفيف احتقان الأنف وتهدئة التهاب الحلق كما تحتوي أنواع عديدة من شاي الأعشاب على مضادات الأكسدة التي تُساهم في الوقاية من أمراض مثل السرطان وأمراض القلب.

 استرخِ مع الروائح المهدئة

يُمكن أن يُساهم استخدام العلاج بالروائح العطرية في تخفيف أعراض نزلات البرد والإنفلونزا، إذ يُوفر فوائد مضادة للفيروسات تُساعد على خفض الحرارة وعلاج الالتهابات. 

وتُقدم الزيوت العطرية الشائعة ، مثل اللافندر والزنجبيل والأوكالبتوس، خصائص علاجية تُساعد على تخفيف الصداع ومشاكل المعدة واحتقان الأنف كما تُساعد المريض على الاسترخاء والنوم بشكل أفضل.

 انغمس في حمام بخاري

يمكن أن تساعد حرارة الحمام الساخن في تخفيف آلام الجسم، بالإضافة إلى فوائد أخرى تُسهم في عملية الشفاء. 

أثناء الاسترخاء في حوض الاستحمام، يُساعد بخار الماء على ترطيب الحلق الجاف وفتح الممرات الأنفية لتسهيل التنفس كما يُمكن أن يُساعد هذا العلاج في خفض الحرارة وتنشيط الجسم.

حساء الدجاج 

إلى جانب المشروبات الساخنة، يمكن أن تكون أطباق الحساء الساخنة بمثابة علاج في مكافحة نزلات البرد والإنفلونزا.

يُعدّ حساء الدجاج والشوربات مصادر جيدة للعناصر الغذائية، مثل فيتامينات أ و سي، بالإضافة إلى خصائص مضادة للأكسدة تُساعد على تقوية جهاز المناعة كما يُمكن أن يكون تناول الحساء بديلاً جيداً إذا لم تكن لدى المريض شهية لتناول وجبات.

نزلات البرد علاج نزلات البرد طرق علاج نزلات البرد علاج الانفلونزا علاج نزلات البرد في المنزل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا مجانا.. اعرف التردد

منتخب مصر الوطني

تردد قنوات مجانية ناقلة لـ مباراة مصر وأنجولا بـ كأس أمم إفريقيا

عداد الكهرباء

باق يومان.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

ياسر هدايا أسدي

إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود

محمد صلاح

حمادة صدقي: صلاح غير مؤثر فنيا.. وشوبير الأحق بحراسة مرمى المنتخب أمام أنجولا

انخفاض سعر الذهب اليوم

نزل 150 جنيه .. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

منتخب مصر

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 29-12-2025 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

نيفين مختار

نيفين مختار: لا تيئسوا من رحمة الله فالقنوط ذنب.. فيديو

تركيا ومصر

حاتم صابر: إحباط محاولة اقتحام القنصلية المصرية في إسطنبول لم يكن مصادفة

السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية

حليمة: زيارة وزير النقل لجيبوتي تعكس اهتمام مصر بتعميق علاقاتها مع دول القرن الأفريقي

بالصور

تموين الشرقية في 2025.. إصدار ٩٨ ألف بطاقة تموينية وتحرير ٣٥ ألفا و٨٥٦ محضرا للمخالفين

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

صحة الشرقية تغلق وتشمّع 5 منشآت طبية غير مرخصة بالحسينية | صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

رفع درجة الاستعداد وتكثيف حملات النظافة بالشرقية احتفالا بأعياد رأس السنة

كنيسة
كنيسة
كنيسة

أجمل أفلام لمشاهدة عائلية مميزة في رأس السنة.. تقييمات عالية

افلام رأس السنة
افلام رأس السنة
افلام رأس السنة

فيديو

وقاة احمد دقدق

صاحب أغنية اخواتي .. تفاصيل وفاة مطرب المهرجانات دقدق بعد صراع مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

المزيد