9 طرق طبيعية لعلاج نزلات البرد والإنفلونزا

يعاني عدد كبير من الأشخاص في ظل الأجواء الباردة وانخفاض الحرارة من أعراض البرد والإنفلونزا وفي بعض الأحيان تتسبب هذه الأعراض في متاعب عديدة.

ووفقا لما جاء في موقع physiomer إليكم بعض العلاجات الطبيعية التي قد تُساعد على التعافي من نزلات البرد.

رطّب جسمك

يُساعد شرب كميات وافرة من السوائل عند المرض على تعزيز إنتاج خلايا الغشاء المخاطي، التي تعمل كحاجز داخلي ضد مسببات الأمراض كما يُساعد ذلك الجسم على تنظيم درجة حرارته، والحفاظ على وظائف الأعضاء بشكل سليم، وتحسين جودة النوم.

يُنصح الأطفال من سن 13 عامًا فما فوق والبالغون عمومًا بشرب لترين من الماء يوميًا للحفاظ على صحتهم. أما الأطفال من سن 5 إلى 8 سنوات، ومن سن 9 إلى 12 سنة ، فيُنصح بشرب لتر واحد ولتر ونصف على التوالي.

تناول كميات كبيرة من فيتامين سي

زيادة تناول فيتامين سي قد تساعد في تعزيز جهاز المناعة في الجسم ويمكن تحقيق ذلك من خلال اتباع نظام غذائي يحتوي على الحمضيات والبطاطا والبروكلي، وغيرها.

وتشمل البدائل استخدام المكملات الغذائية، التي يمكن تناولها مرة أو مرتين يومياً وقد تحتوي بعضها على فيتامينات ومعادن أساسية أخرى تساعد على بناء جهاز مناعي قوي.

السرير هو الرفيق المثالي

عند الإصابة بنزلة برد أو إنفلونزا، يُساعد الحصول على قسط وافر من الراحة والنوم على شفاء الجسم بشكل أسرع وعند حدوث العدوى، يحتاج الجهاز المناعي إلى طاقة كبيرة لمكافحتها، لذا يُنصح بالبقاء في الفراش وتجنب أي أنشطة مُرهقة حتى تختفي جميع الأعراض.

كمادة ساخنة أو باردة

تساعد الكمادات الساخنة أو الباردة على تخفيف بعض الأعراض الشائعة المصاحبة لنزلات البرد أو الإنفلونزا، بما في ذلك فتح الجيوب الأنفية المزدحمة، وإرخاء العضلات المتعبة، وخفض درجة حرارة الجسم ويمكن تكرار استخدام هذه الطريقة يوميًا أو حسب الحاجة.

تناول وجبات صحية

ينبغي على من يعانون من أعراض البرد أو الإنفلونزا زيادة كمية الطعام المتناولة لتوفير التغذية الكافية لأجسامهم فإلى جانب الفواكه والخضراوات، يجب أن تشمل الوجبات أيضاً اللحوم الخالية من الدهون والحبوب الكاملة لتحقيق نظام غذائي متوازن.

إذا كان لدى المريض أي احتياجات غذائية خاصة بسبب حالة صحية، فيجب استشارة الطبيب دائمًا فيما يتعلق بتناوله للطعام.

المشروبات الدافئة

يُعدّ تناول كوب دافئ من الشاي مفيدًا جدًا للصحة، خاصةً لمن يعانون من نزلات البرد أو الإنفلونزا فالسوائل الساخنة تُساعد على تخفيف احتقان الأنف وتهدئة التهاب الحلق كما تحتوي أنواع عديدة من شاي الأعشاب على مضادات الأكسدة التي تُساهم في الوقاية من أمراض مثل السرطان وأمراض القلب.

استرخِ مع الروائح المهدئة

يُمكن أن يُساهم استخدام العلاج بالروائح العطرية في تخفيف أعراض نزلات البرد والإنفلونزا، إذ يُوفر فوائد مضادة للفيروسات تُساعد على خفض الحرارة وعلاج الالتهابات.

وتُقدم الزيوت العطرية الشائعة ، مثل اللافندر والزنجبيل والأوكالبتوس، خصائص علاجية تُساعد على تخفيف الصداع ومشاكل المعدة واحتقان الأنف كما تُساعد المريض على الاسترخاء والنوم بشكل أفضل.

انغمس في حمام بخاري

يمكن أن تساعد حرارة الحمام الساخن في تخفيف آلام الجسم، بالإضافة إلى فوائد أخرى تُسهم في عملية الشفاء.

أثناء الاسترخاء في حوض الاستحمام، يُساعد بخار الماء على ترطيب الحلق الجاف وفتح الممرات الأنفية لتسهيل التنفس كما يُمكن أن يُساعد هذا العلاج في خفض الحرارة وتنشيط الجسم.

حساء الدجاج

إلى جانب المشروبات الساخنة، يمكن أن تكون أطباق الحساء الساخنة بمثابة علاج في مكافحة نزلات البرد والإنفلونزا.

يُعدّ حساء الدجاج والشوربات مصادر جيدة للعناصر الغذائية، مثل فيتامينات أ و سي، بالإضافة إلى خصائص مضادة للأكسدة تُساعد على تقوية جهاز المناعة كما يُمكن أن يكون تناول الحساء بديلاً جيداً إذا لم تكن لدى المريض شهية لتناول وجبات.