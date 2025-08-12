عشبة مهملة تمنع السرطان وأمراض القلب

تعد الكراوية من الأعشاب المهملة التى لايعرف الكثير من الأشخاص أنها تساعد في الوقاية من أخطر الأمراض مثل القلب والسرطان.

ووفقا لما جاء في موقع draxe نكشف لكم أهم فوائد الكراوية الصحية.

غني بمضادات الأكسدة



بذور الكراوية غنية بمضادات الأكسدة و تساعد هذه المركبات القوية على مكافحة الجذور الحرة ومنع تلف الخلايا بالإضافة إلى تحييد الجذور الحرة وتقليل الإجهاد التأكسدي، يُعتقد أن مضادات الأكسدة تساعد في الوقاية من الأمراض المزمنة، مثل السرطان والسكري وأمراض القلب.

ومن المثير للاهتمام أن نموذجًا حيوانيًا نُشر في مجلة الصيدلة وعلم الأدوية وجد أن تناول مكملات بذور الكراوية أدى إلى زيادة ملحوظة في مستويات مضادات الأكسدة في مصل الفئران ورغم الحاجة إلى مزيد من البحث لفهم آثار ذلك على البشر، إلا أن هذا قد يكون له آثار بعيدة المدى على الصحة والمرض.

دعم صحة الجهاز الهضمي



لطالما استُخدمت بذور الكراوية كعلاج طبيعي لمشاكل الجهاز الهضمي، مثل الغازات والانتفاخ والإمساك ويعود الفضل في ذلك جزئيًا إلى محتواها العالي من الألياف و ملعقة كبيرة واحدة فقط تحتوي على 2.5 جرام من الألياف.

تمر الألياف عبر الجهاز الهضمي ببطء شديد، وتساعد على زيادة حجم البراز لتخفيف الإمساك ودعم انتظام الإخراج.

تشير الدراسات إلى أن زيادة تناول الألياف يمكن أن تساعد في علاج الإمساك والبواسير والتهاب الرتج وقرحة الأمعاء حتى أن إحدى الدراسات البشرية وجدت أن زيت الكراوية كان فعالًا في تخفيف حدة الأعراض وتخفيف الألم لدى مرضى متلازمة القولون العصبي .

تعزيز فقدان الوزن

تُعدّ بذور الكراوية إضافةً رائعةً لنظامٍ غذائيٍّ صحيٍّ، إذ تُساعد على كبح الشهية، وتقليلها، وتعزيز فقدان الوزن بأقلّ جهدٍ ممكن. ووفقًا لدراسةٍ أُجريت عام ٢٠١٣ ونُشرت في مجلة " الطبّ البديل والتكميلي القائم على الأدلة" ، فإنّ تناول مُكمّلاتٍ غذائيةٍ تحتوي على مستخلص الكراوية لمدة ٩٠ يومًا أدّى إلى انخفاضٍ ملحوظٍ في الوزن ونسبة الدهون في الجسم لدى المشاركين، حتى مع عدم وجود أيّ تغييراتٍ أخرى في النظام الغذائيّ أو ممارسة التمارين الرياضيّة.

توصلت دراسة أخرى إلى نتائج مماثلة، حيث أفادت أن استهلاك 30 مليلترًا من مستخلص الكراوية أدى إلى انخفاض كبير في الشهية، وتناول الكربوهيدرات، ووزن الجسم بعد 90 يومًا فقط.