بالعسل والبابونج والليمون.. 6 وصفات منزلية لتفتيح الشعر طبيعيًا

إذا كنتِ ترغبين في تفتيح لون الشعر بطريقة طبيعية وآمنة، يمكنك الاعتماد على مكونات منزلية متوفرة مثل العسل، والبابونج، وعصير الليمون.

وصفات طبيعية لتفتيح لون الشعر

وهذه الوصفات لا تمنحكِ لوناً أفتح بدرجتين أو ثلاث درجات فقط، بل تساعد أيضاً على ترطيب الشعر ومنحه لمعاناً صحياً، وفقا لما نشر في موقع “بولد سكاي” الهندي.

- منقوع البابونج:

امزجي 70 مل من نقيع البابونج البارد مع 10 مل من الغليسيرين النباتي، و20 مل من جل الألوفيرا، و15 قطرة من زيت الليمون الأساسي. ضعي المزيج في بخاخ ورشيه على الشعر عدة مرات أسبوعياً لنتائج تدريجية.

- خلطة العسل:

امزجي نصف كوب من الماء الفاتر مع نصف كوب من العسل وملعقة كبيرة من زيت الزيتون. طبقي الخلطة على الشعر المبلل وغطيه بمنشفة دافئة لمدة ساعة، ثم اشطفيه واغسليه بالشامبو والبلسم المعتادين.

- عصير الليمون مع البابونج:

اخلطي 4 ملاعق كبيرة من العسل مع عصير ليمونة، وملعقة صغيرة زيت زيتون، وكوب من نقيع البابونج أو الشاي الأخضر. غطي الشعر بورق السيلوفان ومنشفة، واتركيه ساعة أو طوال الليل قبل شطفه.

- الكونديشنر بالعسل والبابونج:

اخلطي ملعقتين من الكونديشنر المحتوي على خلاصة البابونج مع ملعقتين من العسل. ضعيه على الشعر طوال الليل، ثم اشطفيه في الصباح، ويمكن تعريض الشعر للشمس ساعة لزيادة الفعالية.

- خليط العسل والليمون والبابونج:

امزجي ملعقتين عسل مع عصير ليمونة وكوب من نقيع البابونج، وطبقيه على الشعر مع تغطيته لمدة 30 إلى 60 دقيقة، ويمكن تعريضه للشمس لتسريع النتيجة.

- الألوفيرا مع العسل والليمون:

امزجي ملعقتين جل ألوفيرا مع ملعقتين عسل وعصير ليمونة وكوب بابونج. طبقي المزيج 30 إلى 60 دقيقة أو أثناء التعرض للشمس، ثم اشطفيه.

وهذه الوصفات الطبيعية لتفتيح الشعر يمكن تطبيقها مرة أسبوعياً للحصول على نتائج تدريجية دون اللجوء للصبغات الكيميائية الضارة.

فوائد المكونات الطبيعية لتفتيح الشعر

ـ العسل: يحتوي على إنزيمات طبيعية تمنح الشعر إشراقاً وتساعد على تفتيحه تدريجياً.

ـ البابونج: يفتح الشعر دون إتلاف الألياف، ويضفي لمعاناً طبيعياً.

ـ الليمون: يمنح إشراقة قوية للشعر، لكن يجب الحذر من الإفراط في استخدامه لتجنب جفاف الأطراف.