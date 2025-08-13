حرارة الصيف تهدّدك بالجفاف.. هذه هي الكمية المثالية للماء يوميًا

مع اشتداد الموجة الحارة، يؤكد خبراء الصحة أن الحفاظ على الترطيب أمر ضروري لتجنب مضاعفات مثل الصداع، الدوخة، والإرهاق الحراري.

كمية المياه حسب حاجة الجسم يوميًا

وقدم خبراء التغذية نصائح عملية لتحديد الكمية المناسبة من المياه يوميًا خلال موجات الحر، ووفقًا لما نشر في موقع Mayo Clinic وHealthline.

وتختلف كمية المياه المطلوبة يوميًا حسب العمر، الجنس، ومستوى النشاط البدني، لكن هناك إرشادات عامة يمكن اتباعها.

كمية المياه حسب حاجة الجسم يوميًا

وينصح الخبراء البالغين بشرب ما يقارب 2.7 لتر من السوائل يوميًا للنساء و3.7 لتر للرجال، تشمل المياه، العصائر الطبيعية، والمشروبات الخالية من الكافيين، بالإضافة إلى السوائل الموجودة في الطعام مثل الفواكه والخضروات.

كمية المياه حسب حاجة الجسم يوميًا

أما في الأيام شديدة الحرارة أو أثناء ممارسة الرياضة، فيوصى بزيادة الكمية لتعويض السوائل المفقودة عبر التعرق، وقد تصل الزيادة إلى 500–1000 مل إضافية حسب المجهود المبذول.

كما يشير الخبراء إلى ضرورة توزيع شرب المياه على مدار اليوم، وتجنب الاعتماد على الشعور بالعطش كمؤشر أساسي، لأن العطش غالبًا ما يظهر بعد بدء الجفاف بالفعل.