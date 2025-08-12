قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

صرصار يقتحم حفل جنيفر لوبيز .. ورد فعلها يصدم الجمهور

رد فعل صادم من جينفر لوبيز مع صرصار خلال غنائها في حفلها الأخير
رد فعل صادم من جينفر لوبيز مع صرصار خلال غنائها في حفلها الأخير
آية التيجي

في واقعة طريفة أثارت تفاعل الجمهور، واجهت النجمة العالمية جنيفر لوبيز موقفًا غير متوقع خلال حفلها الأخير، ضمن جولتها العالمية Up All Night: Live in 2025، الذي أقيم أمس الاول الأحد 10 أغسطس في مدينة ألماتي بكازاخستان.

رد فعل صادم من جينفر لوبيز مع صرصار خلال غنائها في حفلها الأخير 

فأثناء أدائها إحدى أغانيها، تسلّل صرصار إلى جسد لوبيز ووصل حتى رقبتها، إلا أنها تعاملت مع الموقف بثبات لافت، حيث أمسكت بالحشرة وألقتها بعيدًا دون أن توقف الغناء أو تُظهر أي علامات فزع، ما أثار دهشة الحضور وانبهارهم.

وعقب انتهاء الأغنية، ابتسمت لوبيز وقالت مازحة: «كاد يدغدغني، شكرًا لك يا الله». وسرعان ما انتشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد المتابعون باحترافيتها، واعتبر البعض أن الموقف كان لحظة رعب تعاملت معها بمهارة نادرة.

ويذكر أن جنيفر لوبيز كانت قد ظهرت مؤخرًا في مقطع مصوّر على أحد شواطئ شرم الشيخ، وسط تفاعل حافل من جمهورها الذي التف حولها بحفاوة كبيرة، بينما بدت متبسمة وبسيطة في تعاملها، وهو ما اعتبره معجبوها دليلًا على تواضعها وقربها من جمهورها حول العالم.

رد فعل صادم من جينفر لوبيز مع صرصار خلال غنائها في حفلها الأخير 
جينفر لوبيز
رد فعل صادم من جينفر لوبيز مع صرصار خلال غنائها في حفلها الأخير 
رد فعل صادم من جينفر لوبيز مع صرصار خلال غنائها في حفلها الأخير 
جينفر لوبيز النجمة العالمية جنيفر لوبيز رد فعل صرصار جسد لوبيز الحشرة

