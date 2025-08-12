قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: الرئيس السيسي أكد على اتخاذ كل الإجراءات للحفاظ على الأمن المائي
المنوفية وقنا والفيوم وأسوان.. رئيس الوطنية للانتخابات يعلن أسماء الفائزين بنظام الفردي بانتخابات الشيوخ
11 حالة تؤدي لسحب العداد القديم وتركيب "أبو كارت"
الهيئة الوطنية: 516 ألف صوت باطل بنظام الفردي في انتخابات الشيوخ
بث مباشر| أحمد موسى ينفعل على الهواء لهذا السبب
رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات يعلن عن أسماء المرشحين الفائزين بمقاعد مجلس الشيوخ بمحافظات الشرقية والبحيرة
الأعلى في تاريخ المجلس .. الهيئة الوطنية للانتخابات: 17.1 % نسبة المشاركة في انتخابات الشيوخ
رئيس الوطنية للانتخابات: عدد من أدلوا بأصواتهم في انتخابات الشيوخ 11 مليون و837 الف ناخبا بنسبة 17.1 %
الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة الشيوخ على المقاعد الفردية بالجيزة والإسكندرية
وزير الأوقاف يبحث مع قيادات دينية من الأردن والجزائر والإمارات تعزيز التعاون
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يعلن فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في انتخابات مجلس الشيوخ
مؤتمر الإفتاء العاشر| علماء يطالبون بإنشاء نموذج عالمي للمفتي الرشيد.. ويؤكدون: الذكاء الاصطناعي لا يحل محل الاجتهاد البشري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

السفير التركي في مصر يهدي مكتبة القاهرة الكبرى عددا من الكتب

السفير التركي مع مدير مكتبة القاهرة الكبرى
السفير التركي مع مدير مكتبة القاهرة الكبرى
ناصر السيد

زار سفير تركيا بالقاهرة، صالح موطلو شن، مكتبة القاهرة الكبرى، المعروفة أيضًا بقصر الأميرة سميحة، في ١٢ أغسطس الجاري. 

وقالت السفارة التركية بالقاهرة في بيان إنه خلال زيارة موتلو شن إلى مكتبة القاهرة، استقبله مديرها يحيى رياض يوسف، الذي أطلعه على أنشطة المكتبة ومجموعة الكتب التي تضمها، موضحا أنها تضم 120 ألف كتاب باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية. 

وأهدى السفير صالح موطلو شن الكتب التالية إلى المكتبة، مصحوبة برسالة.

كتاب "ثلاثة قرون: تاريخ عائلة في تركيا ومصر" من تأليف أمينة فؤاد طوغاي، ابنة أخت الملك فؤاد، والذي نشر مؤخرًا في مصر بدعم من السفير صالح موطلو شن.

كتاب "الآثار الإسلامية في العصر العثماني" المنشور في إسطنبول من قبل مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية  إرسيكا ، برعاية البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلو.

كتاب "من ضفاف النيل إلى البوسفور" الذي باللغتين التركية والإنجليزية، ويغطي حياة والتراث الثقافي لأسرة محمد على باشا القولالي بين إسطنبول والقاهرة.

كتاب " تذكر الماضي العثماني لمصر: الوعي العثماني في مصر " المتوفر باللغة الإنجليزية، وهو أطروحة دكتوراه لمؤلف تركي، ويتضمن تحليلات للوعي العثماني في مصر.

كتاب " المطبخ التركي بوصفات عمرها قرون " الذي يتناول المطبخ التركي.

كتاب "الدولة العثمانية: تاريخ وحضارة". الصادر أيضا عن مركز إرسيكا.

كتاب "الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي" وهو كتابٌ بالغ الأهمية من تأليف أكمل الدين إحسان أوغلو، وقد أسهم إسهامًا كبيرًا في فهم وتذكر التاريخ والشخصيات التركية المصرية المشتركة.

كتاب "عبر البشر" لمحمد عارف باشا، المنشور باللغة التركية العثمانية، هو مصدرٌ أساسيٌّ من تأليفه، يروي حياة كلٍ من محمد علي باشا القولالي وإبراهيم باشا.

كتاب "تاريخ مصر في العهد العثماني" المصري، الصادر عن مركز إرسيكا وقد تم إهداء ستة عشر كتابًا.

وقد أعرب مدير المكتبة، يحيى يوسف، عن امتنانه وتقديره للسفير التركي على إهدائه هذه الكتب، واصطحب السفير بجولة في أقسام مختلفة من قصر الأميرة سميحة.

وأشار السفير التركي بالقاهرة إلى أن القصر محفوظ بعناية فائقة، وهو معلم تاريخي تراثي، يحظى باهتمام كبير كمكتبة وقصر. وأشار إلى أن المكتبة تنظم فعاليات شهرية متنوعة، وأعرب عن أمله في دعوة السفير للمشاركة.

وأعرب السفير عن استعداده لتقديم الدعم علاوة على المشاركة في فعاليات المكتبة.

السفير التركي بالقاهرة مكتبة القاهرة الكبرى السفارة التركية بالقاهرة المطبخ التركي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

تنسيق القبول بالجامعات.. اطلع على الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثانية بالأرقام الكاملة

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

اسعار تذاكر حديقة الحيوان ٢٠٢٥

الافتتاح الشهر المقبل.. أسعار تذاكر حديقة الحيوان2025

موعد انكسار الموجة الحارة

الحرارة قربت على الـ50.. موعد انكسار الموجة الحارة

تنسيق الجامعات 2025

غير متوقع.. 24 كلية طب تفتح أبوابها أمام طلاب المرحلة الثالثة بتنسيق الجامعات 2025

الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان

الصحة توافق على تكليف خريجي المعاهد العليا بعد الدبلوم فوق المتوسط

وزير التربية والتعليم

"حولوهم لمدارس عربي" .. قرار عاجل ضد طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات

عباس أبو الحسن

فرحان إنك هتغني مع بنت قاتل.. عباس أبو الحسن يثير الجدل برسالة غير مباشرة

ترشيحاتنا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

بالصور

تصاعد الصراع وكشف الأسرار فى الحلقة الرابعة من "فلاش باك".. وأول ظهور لخالد أنور

خالد انور
خالد انور
خالد انور

4 توابل مذهلة لخفض السكر والكوليسترول وتعزيز صحة القلب.. اكتشف فوائدها

توابل تحافظ على صحة القلب
توابل تحافظ على صحة القلب
توابل تحافظ على صحة القلب

ترامب يضطر لتمويل السيارات الكهربائية بـ5 مليارات دولار بعد خسارة الدعاوى

ترامب والسيارات الكهربائية
ترامب والسيارات الكهربائية
ترامب والسيارات الكهربائية

طرق طبيعية لتخفيف التهاب الأعصاب الطرفية.. هتحس بفرق كبير

طرق علاج التهاب الأعصاب الطرفية
طرق علاج التهاب الأعصاب الطرفية
طرق علاج التهاب الأعصاب الطرفية

فيديو

عباس أبو الحسن

عباس أبو الحسن يكشف عن مفاجأة برسالة نارية لفنان شهير

نور الشريف

سر لم يُكشف من قبل.. قصة عبد الغفور البرعي التي غيرت حياة نور الشريف

وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي

بعد لقاء وائل عبد العزيز مع صدى البلد.. ياسمين عبد العزيز وشقيقها يتصدران تريند جوجل

فيديو “جيسكا وحوت الأوركا” يشعل السوشيال ميديا… القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

فيديو جيسيكا وحوت الأوركا يشعل السوشيال ميديا.. القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

المزيد