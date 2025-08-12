حفنة فول سوداني يوميًا سر الشباب الدائم.. دراسة تكشف التفاصيل

انسي الكريمات الباهظة وحقن البوتوكس، فقد توصلت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون في جامعة برشلونة الإسبانية، إلى أن تناول حفنة من الفول السوداني يوميًا يمكن أن يبطئ شيخوخة الخلايا ويقلل من خطر الإصابة بأمراض مزمنة.

فوائد تناول الفول السوداني للبشرة

وأجريت الدراسة على 58 متطوعًا شابًا يتمتعون بصحة جيدة، وقد دامت الدراسة لمدة 6 أشهر.

وكشفت نتائج الدراسة، أن تناول 25 جرامًا من الفول السوداني يوميًا يقلل معدل تقصير التيلوميرات (الأغطية الواقية للكروموسومات) إلى النصف مقارنة بزبدة الفول السوداني.

وأكد الباحثون،أنه يمكن لتناول حفنة من القول السوداني إبطاء شيخوخة الخلايا قد يقلل من خطر الإصابة بـ أمراض القلب، السرطان، وداء السكري من النوع 2.

تفاصيل البحث

قرر فريق من خبراء جامعة برشلونة إجراء الدراسة بعد ملاحظات سابقة عن تأثير مضادات الأكسدة في الفول السوداني في إبطاء شيخوخة الخلايا؛ حيث تعمل هذه المضادات على محاربة الجذور الحرة التي تُتلف الخلايا السليمة.

وخلال التجربة، تم جمع عينات لعاب من المشاركين لتحليل الحمض النووي وقياس طول التيلوميرات، حيث تبين أن المجموعة التي تناولت الفول السوداني كان لديها معدل تقصير أبطأ بكثير، مما يعني تباطؤ عملية الشيخوخة الخلوية.

نصيحة الباحثين

ويفضل تناول الفول السوداني غير المملح لتجنب ارتفاع ضغط الدم، خصوصًا أن البريطانيين يستهلكون نحو 180 ألف طن منه سنويًا، مع تزايد الطلب عالميًا على هذه الوجبة الصحية.