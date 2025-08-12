4 توابل مذهلة لخفض السكر والكوليسترول وتعزيز صحة القلب.. اكتشف فوائدها

في ظل تزايد الاهتمام بالعلاجات الطبيعية وتغيير نمط الحياة للوقاية من الأمراض المزمنة وخاصة أمراض القلب المزمن .

توابل تحافظ على صحة القلب

ويؤكد خبراء التغذية أن بعض التوابل الشائعة تمتلك فوائد مذهلة في دعم الصحة العامة، خاصة في التحكم بمستويات السكر في الدم وخفض الكوليسترول الضار، وفقا لما نشر في موقع EatingWell، وتشمل:

ـ القرفة:

القرفة من أشهر التوابل التي تساعد على تحسين حساسية الجسم للإنسولين، وتعمل على استقرار مستويات السكر في الدم بعد الوجبات، كما تساهم في خفض الكوليسترول الضار (LDL) والدهون الثلاثية، مما يحمي القلب والأوعية الدموية.

ـ الكركم:

الكركم يحتوي على مادة الكركمين المضادة للالتهابات والأكسدة، والتي تحسن استجابة الجسم للإنسولين، وتقلل من مقاومته، كما تساهم في تعزيز صحة الأوعية الدموية والحد من مشاكل الكوليسترول المرتفع.

ـ الزنجبيل:

يحتوي الزنجبيل على مركبات نشطة مثل الـ"جينجيرول" التي تحسن حساسية الإنسولين، وتقلل من مستويات السكر الصائم، كما يعزز تدفق الدم ويخفض الكوليسترول، مما يدعم صحة القلب.

ـ الحلبة:

بذور الحلبة غنية بالألياف القابلة للذوبان التي تبطئ امتصاص الكربوهيدرات، ما يقلل من ارتفاع السكر بعد تناول الطعام، كما تحفز عمل الإنسولين وتساعد على تحسين مستويات الكوليسترول لدى مرضى السكري أو ما قبل السكري.