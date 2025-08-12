طرق طبيعية لتخفيف التهاب الأعصاب الطرفية.. هتحس بفرق كبير

يُعد التهاب الأعصاب الطرفية حالة صحية تنتج عن تلف الأعصاب التي تربط الدماغ والحبل الشوكي بأطراف الجسم، مما يؤدي إلى ضعف أو ألم أو إحساس بالتنميل، وغالبًا ما يظهر في اليدين والقدمين.

طرق علاج التهاب الأعصاب الطرفية

وتتعدد أسباب التهاب الأعصاب الطرفية بين مرض السكري، والإصابات، والعدوى، ونقص بعض العناصر الغذائية، وفقا لما نشر لموقع Healthline.

ورغم اختلاف طرق علاج التهاب الأعصاب الطرفية باختلاف السبب، إلا أن هناك وسائل طبيعية قد تخفف الأعراض وتدعم صحة الأعصاب، ومن أبرزها:

ـ الفيتامينات والمعادن:

نقص بعض العناصر مثل فيتامينات B1، B6، B12، وفيتامين E، بالإضافة إلى النحاس، قد يفاقم الأعراض، لذلك قد يساعد تعويض النقص بعد استشارة الطبيب في تحسين الحالة.

طرق علاج التهاب الأعصاب الطرفية

ـ العلاجات العشبية:

أعشاب مثل الفلفل الحار، الكركم، إكليل الجبل، والريحان، تتميز بخصائص مضادة للالتهاب، ويمكن تناولها كمشروبات أو استخدامها موضعيًا، مع مراعاة تجنب تفاعلاتها مع الأدوية.

ـ الإقلاع عن التدخين:

التدخين يقلل تدفق الدم إلى الأعصاب، مما يزيد من الألم. الإقلاع عنه يعزز الدورة الدموية ويخفف الأعراض.

طرق علاج التهاب الأعصاب الطرفية

ـ الحمام الدافئ:

الاستحمام بالماء الدافئ مع إضافة الملح يحسن تدفق الدم ويخفف التنميل، مع الحذر من سخونة الماء الزائدة إذا كانت الإحساسات الحرارية ضعيفة.

ـ ممارسة الرياضة:

التمارين المنتظمة تدعم الدورة الدموية، تقلل سكر الدم، وتبطئ تدهور الأعصاب، كما تخفف التوتر وتزيد القوة العضلية.

طرق علاج التهاب الأعصاب الطرفية

ـ التأمل:

تقنيات التأمل تقلل التوتر وتعزز مهارات التعامل مع الألم، مما يمنح المريض تحكمًا أكبر في حالته.

ـ الوخز بالإبر:

هذه التقنية تحفز الجهاز العصبي لإفراز مواد مسكنة طبيعية وتعيد التوازن الطاقي للجسم، مما قد يقلل الأعراض.