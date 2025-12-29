تقديم أقصى درجات الرعاية الطبية لمصابي حادث الطريق الصحراوي بمستشفى التكامل بالمنيا

أجرى الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، جولة تفقدية بمستشفى التكامل بقرية "الشيخ فضل" بمركز بني مزار، للوقوف على الحالة الصحية لمصابي الحادث الذي شهده الطريق الصحراوي الشرقي إثر تصادم بين سيارة نصف نقل، وسيارة ملاكي، ومركبة "توك توك". وشدد نائب المحافظ خلال جولته على توفير كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، مؤكداً أن المحافظة تتابع لحظياً تطورات حالتهم الصحية لضمان تقديم أفضل خدمة علاجية لهم.

نقل الدكتور ابو زيد توجيهات محافظ المنيا بضرورة تقديم أقصى درجات الرعاية الطبية للمصابين، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لعلاجهم، فضلًا عن تكليف مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمساندة أسر المصابين.

استمع النائب إلى الطاقم الطبى، حيث اطمأن على حالة المصابين والتى تنوعت ما بين كسور وكدمات وجروح متفرقة وجارى تمثالهم للشفاء، وحرص على طمآنة أهاليهم وذويهم مؤكدا ان القطاع الطبى لن يدخر جهدا حتى يتماثلوا للشفاء .

حادث تصادم

بدات تفاصيل الواقعة بتلقي مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بالقرب من قرية الشيخ فضل التابعة إداريًا لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التكامل ببنى مزار، وتولت الجهات القانونية التحقيق حول الواقعة .