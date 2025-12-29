تحصين 239 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالمنيا

اكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الطب البيطري، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، مشددًا على استمرار حملات التحصين والمتابعة الميدانية لضمان سلامة الثروة الحيوانية، ومواجهة أي بؤر مرضية قد تظهر، تنفيذًا لتوجيهات الدولة للحفاظ على صحة المواطنين وصحة الحيوان.

وأعلنت مديرية الطب البيطري بالمنيا عن تحصين 239 ألف رأس ماشية ضمن الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى توفيق، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن الحملة انطلقت بمشاركة فرق بيطرية مدربة، تعمل بالتنسيق مع الوحدات المحلية لتسهيل وصول الفرق إلى المربين، خاصة في المناطق النائية، وتقديم خدمات التحصين والمتابعة البيطرية، إلى جانب تسجيل وترقيم الحيوانات، بهدف رفع مناعة الماشية والحد من انتشار الأمراض الوبائية التي تهدد الثروة الحيوانية.

ومن جانب آخر، أشار مدير المديرية إلى استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية التي تنفذها إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم على الأسواق ومحلات بيع وتداول اللحوم، ضمن خطة المحافظة للاستعداد للاحتفال بأعياد رأس السنة وعيد الميلاد المجيد.

وأوضح أن الحملات أسفرت عن تحرير 17 محضرًا مخالفًا، وضبط ومصادرة 200 كجم من اللحوم، منها 108 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، و92 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.