محافظ المنيا يؤكد أولوية الخدمات الحيوية ويوجه بسرعة إنهاء مشروعات الصرف بمبادرة «حياة كريمة»

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن قطاعات الخدمات الحيوية التي تمس الاحتياجات اليومية للمواطنين تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، مشددًا على ضرورة التواجد الميداني المستمر لرؤساء الوحدات المحلية، وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها من أرض الواقع دون تأخير.

ووجّه المحافظ بضرورة الإسراع في الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي الجارية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لما لها من دور محوري في تحقيق حلول جذرية لمشكلات الصرف والمياه الجوفية، وتحسين مستوى المعيشة بالقرى الريفية تنفيذا للقيادة السياسية حيث ارتفعت نسبة مشروعات الصرف الصحى بالمنيا على مدار 11 عاما من 10% إلى 60% .

شكاوي تسرب المياه

وفي استجابة سريعة لحل شكاوى تسرب المياه فى قرى العباسية ودهروط وقفادة بشأن تسرب المياه بعدد من المناطق السكنية، تم التعامل على الفور واتخاذ الإجراءات العاجلة اللازمة.

ففي قرية العباسية، تبين أن تجمعات المياه ناتجة عن تسريب من ترعة الإبراهيمية نتيجة ارتفاع منسوب المياه، مما أثر على غرف الصرف الجاري تنفيذها، وتم الدفع بمعدات الوحدة المحلية لقرية «أبا» وتجفيف المناطق المتضررة وعودة الأوضاع إلى طبيعتها.

كما تبين في قرية دهروط أن سبب المشكلة كسر مفاجئ في إحدى مواسير المياه، حيث جرى التنسيق الفوري بين الوحدة المحلية لقرية «طنبدي» وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمغاغة لإصلاح الكسر وإعادة ضخ المياه بصورة منتظمة.

وفي قرية قفادة، اتضح أن المياه الظاهرة ناتجة عن ارتفاع منسوب المياه الجوفية، وتم شفط المياه بالكامل من المنازل المتضررة باستخدام معدات الوحدة المحلية.