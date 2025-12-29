عبر الفيديو كونفرانس.. محافظ المنيا يستعرض إنجازات ملف التقنين واسترداد أراضي الدولة

شارك اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الاثنين، في اجتماع وزارة التنمية المحلية ولجنة استرداد أراضي الدولة، بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، واللواء ناصر فوزي رئيس المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة جهود المحافظات في ملف استرداد أراضي أملاك الدولة.

جاءت مشاركة محافظ المنيا من داخل مركز السيطرة الموحد بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، واللواء أحمد جميل السكرتير العام المساعد، إلى جانب مسؤولي الأملاك ولجنة البت في طلبات التقنين.

وخلال الاجتماع، قدم اللواء كدواني استعراضًا موجزًا لمعدلات الإنجاز في ملفي التصالح وتقنين أراضي أملاك الدولة، متناولًا مؤشرات الأداء، وإجمالي عدد العقود التي تم توقيعها، بالإضافة إلى آخر المستجدات المتعلقة بعمليات حصر وتسجيل الأراضي المستردة.

خطة الاستثمار

كما استعرض المحافظ خطط استثمار الأراضي المستردة في مشروعات تنموية وخدمية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة منها وتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي محافظة المنيا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على حق الدولة وحسن استغلال مواردها.