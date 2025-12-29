قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وظائف خالية بوزارة النقل.. قدم الآن
بعد مزاعم بوقوع هجوم على مقر إقامته.. ترامب يجري محادثة هاتفية مع بوتين
ننشر الصور الأولى للأسرة المتوفاة في المنيا وجهات التحقيق تطلب تحريات المباحث
نيفين مختار: بداية العام بالقرآن والدعاء تصنع فرقا في بركة الأيام
أمم إفريقيا .. أنجولا يهدد مرمى منتخب مصر فى أول ربع ساعة
موعد صرف معاش تكافل وكرامة يناير 2026 وطرق الاستعلام الرسمية
القبض على 6 طلاب تشاجروا بسلاح أبيض بالشرقية
برلماني: مصر تقود جهود مضنية لتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط
زيلينسكي ينفي قيام أوكرانيا بمحاولة استهداف مقر إقامة بوتين في نوفجورود
دبي تستضيف حفل جوائز الفيفا للأفضل العام المقبل
موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب
فرحة تحولت إلى مأساة .. رصاصة طائشة من عريس أوسيم تنهي حياة الطفلة رقية
محافظات

عبر الفيديو كونفرانس.. محافظ المنيا يستعرض إنجازات ملف التقنين واسترداد أراضي الدولة

محافظ المنيا يستعرض انجازات ملف تقنين اوضاع املاك الدولة
محافظ المنيا يستعرض انجازات ملف تقنين اوضاع املاك الدولة
ايمن رياض

شارك اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الاثنين، في اجتماع وزارة التنمية المحلية ولجنة استرداد أراضي الدولة، بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، واللواء ناصر فوزي رئيس المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة جهود المحافظات في ملف استرداد أراضي أملاك الدولة.

جاءت مشاركة محافظ المنيا من داخل مركز السيطرة الموحد بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، واللواء أحمد جميل السكرتير العام المساعد، إلى جانب مسؤولي الأملاك ولجنة البت في طلبات التقنين.

وخلال الاجتماع، قدم اللواء كدواني استعراضًا موجزًا لمعدلات الإنجاز في ملفي التصالح وتقنين أراضي أملاك الدولة، متناولًا مؤشرات الأداء، وإجمالي عدد العقود التي تم توقيعها، بالإضافة إلى آخر المستجدات المتعلقة بعمليات حصر وتسجيل الأراضي المستردة.

خطة الاستثمار 

كما استعرض المحافظ خطط استثمار الأراضي المستردة في مشروعات تنموية وخدمية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة منها وتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي محافظة المنيا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على حق الدولة وحسن استغلال مواردها.

محافظ المنيا لجنة استرداد الأراضي أراضي أملاك الدولة تقنيين أوضاع أملاك الدولة الفيديو كونفرس

أرشيفية

لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا مجانا.. اعرف التردد

منتخب مصر الوطني

تردد قنوات مجانية ناقلة لـ مباراة مصر وأنجولا بـ كأس أمم إفريقيا

عداد الكهرباء

باق يومان.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

ياسر هدايا أسدي

إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود

محمد صلاح

حمادة صدقي: صلاح غير مؤثر فنيا.. وشوبير الأحق بحراسة مرمى المنتخب أمام أنجولا

انخفاض سعر الذهب اليوم

نزل 150 جنيه .. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

منتخب مصر

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 29-12-2025 والقنوات الناقلة

