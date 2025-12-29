محافظ المنيا يلتقى الطلاب الفائزين بمنح «جامعة اللوتس»

التقى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وفدًا من الطلاب الفائزين بالمنح الدراسية المجانية المقدمة من جامعة اللوتس بالمنيا، بحضور الدكتورة هالة منتصر فاروق، المنسق الأكاديمي ومسؤول التعاون الدولي بالجامعة، وذلك في إطار احتفاء المحافظة بأبنائها المتفوقين ودعمهم في مسيرتهم العلمية.

يأتي هذا اللقاء تتويجًا للمبادرة المجتمعية التي أطلقتها جامعة اللوتس بالتعاون مع محافظة المنيا، وتضمنت تخصيص 20 منحة دراسية مجانية بالكامل لأبناء المحافظة المتفوقين، في عدد من التخصصات النوعية، شملت: (طب الفم والأسنان، العلاج الطبيعي، الهندسة، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، التمريض، العلوم الصحية والتطبيقية، والإدارة والاقتصاد والعلوم السياسية).

وأكد اللواء كدواني أن المحافظة لا تدخر جهدًا في التعاون مع المؤسسات التعليمية المتميزة لتوفير أفضل الفرص لأبنائها، من خلال منح دراسية تُعد ثمرة تفوق الطلاب واجتهادهم، داعيًا إلى مواصلة التميز والاجتهاد، لتقديم نماذج مشرفة وسواعد تبني الوطن في المستقبل القريب.

وخلال اللقاء، أعرب الطلاب عن خالص شكرهم وتقديرهم لمحافظ المنيا على رعايته لهذه المبادرة، مؤكدين أن هذه المنح تمثل فرصة حقيقية لتحقيق طموحاتهم العلمية في تخصصات حيوية تواكب متطلبات سوق العمل.