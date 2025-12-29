قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعاون بين الأوقاف وجامعة المنيا لخدمة قضايا التنوير الفكري ووبناء الوعي

وزير الأوقاف ورئيس الجامعه
وزير الأوقاف ورئيس الجامعه
ايمن رياض

استقبل الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وذلك بحضور الدكتور مصطفى محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إبراهيم أبو الخير عميد كلية الآداب، والدكتور حسن علي أستاذ وعميد كلية الإعلام بجامعة المدينة بالقاهرة، والدكتور عمر خليفة مدير مديرية أوقاف المنيا، إلى جانب عدد من أئمة الأوقاف.

ورحب رئيس جامعة المنيا بوزير الأوقاف في رحاب الجامعة، كرمز من رموز العلم والفكر والدين في مصر، مشيدا بالدور الفاعل الذي تضطلع به وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي، وترسيخ رسالة الإسلام القائمة على الاعتدال والسلام والتسامح، وتبني منهج فكري مستنير يعمل على نبذ العنف والكراهية، واحترام جميع الأديان، والعودة إلى وسطية الدين الإسلامي، والالتزام بتعاليم ديننا الحنيف. كما أعرب عن بالغ تقديره لحضور الوزير ومساهمته في إثراء الحركة العلمية والبحثية داخل الجامعة، مهديا إياه درع الجامعة تقديرا لجهوده.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين جامعة المنيا ومديرية الأوقاف، بما يخدم قضايا التنوير الفكري، وبناء الوعي، ودعم القيم الدينية والأخلاقية في المجتمع.

وتأتي هذه الزيارة تزامنا مع مشاركة فضيلة وزير الأوقاف رئيساً ومناقشاً لرسالة الماجستير المقدمة من الباحث أحمد عبد ربه شقراني سليمان، بعنوان:
"أطر المعالجة الإعلامية لقضية الإلحاد في القنوات الفضائية واليوتيوب وانعكاسها على اتجاهات الجمهور – دراسة تحليلية ميدانية".

وتشكلت لجنة الإشراف والمناقشة والحكم من الدكتور حسن علي محمد أستاذ وعميد كلية الإعلام بجامعة المدينة بالقاهرة مشرفاً ومناقشاً، والدكتورة سلوى أبو العلا الشريف أستاذ ورئيس قسم الإعلام بجامعة المنيا مناقشاً، والدكتورة دعاء محمد فوزي مدرس العلاقات العامة مشرفاً.

