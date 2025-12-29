قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالاحتياطي.. منتخب مصر يتعادل مع أنجولا في بطولة الأمم الأفريقية
مفارقة إيجابية لمنتخبي الأفاعي السوداء والفهود في كأس الأمم الأفريقية
عاصفة شديدة تضرب إسرائيل: إصابات خطيرة وإغلاق طرق بسبب الفيضانات
مصحة الهروب الجماعي.. المشرفون لهم معلومات جنائية مسجلة وإغلاق أكثر من 112 منشأة
75 دقيقة.. منتخب مصر يبحث عن هز الشباك أمام أنجولا
صدام وصراع قوي علي بطاقتي التأهل من المجموعة الرابعة ببطولة أمم افريقيا
رسالة مرعبة من الموساد للمتظاهرين الإيرانيين: نحن معكم في الميدان
إحالة البلوجر نورهان حفظي بتهمة نشر محتوى خا.دش للحياء للمحاكمة
زيلينسكي: مستعد للقاء بوتين شريطة أن تتوافق أقواله وأفعاله مع نواياه المعلنة
60 دقيقة .. القائم يحرم أنجولا من التقدم على منتخب مصر بأمم أفريقيا
مصر على رأس 4 دول مُرشحة لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2028
أمين الإفتاء يوضح كيفية المسح على الجبيرة عند الوضوء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 29 ديسمبر 2025

أسعار الذهب في السعودية
أسعار الذهب في السعودية
محمد صبيح

شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 29 ديسمبر 2025 استقرارًا؛ وفق متوسط الأسعار المعلنة بالريال السعودي، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 456.00 ريالا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 3648.50 ريال، وذلك تبعًا لأسعار الصرف في السوق السعودية.

أسعار أعيرة الذهب اليوم بالريال السعودي

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 521.25 ريال

سعر جرام الذهب عيار 22 سجل 477.75 ريال

سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 456.00 ريالا

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 391.00 ريالا

سعر جرام الذهب عيار 14 سجل 304.00 ريالات

سعر جرام الذهب عيار 12 سجل 260.50 ريال

تفاصيل أسعار الذهب في السعودية

أسعار الذهب في السعودية

سجل جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى من حيث درجة النقاء، نحو 521.25 ريال داخل السوق السعودية.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 477.75 ريال، ويُستخدم هذا العيار في بعض المشغولات الذهبية.

وسجل جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا، نحو 456.00 ريالا.

أما جرام الذهب عيار 18 فقد سجل سعرًا بلغ 391.00 ريالا، ويقبل عليه قطاع من المستهلكين في المشغولات الحديثة.

وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 304.00 ريالات، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 حوالي 260.50 ريال.

وفيما يخص الوحدات الأكبر، سجلت الأونصة نحو 16211.25 ريال، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 3648.50 ريال.

وسجل سعر الأونصة عالميًا نحو 4323.02 دولار.

أسعار الذهب في السعودية أسعار الذهب في السعودية اليوم أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين أسعار أعيرة الذهب اليوم بالريال السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا مجانا.. اعرف التردد

منتخب مصر الوطني

تردد قنوات مجانية ناقلة لـ مباراة مصر وأنجولا بـ كأس أمم إفريقيا

ياسر هدايا أسدي

إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود

عداد الكهرباء

باق يومان.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

انخفاض سعر الذهب اليوم

نزل 150 جنيه .. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

محافظ الاسكندرية يتحفظ على التكاتك المخالفة

قرار رسمي بالتحفظ على التكاتك في شوارع الإسكندرية | صور

موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب

موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب

الأهلي

يحدث في الأهلي.. إخطار ديانج وراتب داري وتسويق جراديشار وغضب توروب

ترشيحاتنا

هيئة الرقابة المالية

الرقابة المالية: الخميس المقبل إجازة رسمية

وزير المالية

المالية : طرح سندات خزانة وصكوك بقيمة 42 مليار جنيه

اكتشف عروض NVIDIA لموسم العطلات 2025: أفضل أداء في السوق المصري

اكتشف عروض NVIDIA لموسم العطلات 2025.. أفضل أداء في السوق المصري

بالصور

خيري بشارة ومحسن أحمد فى عزاء داود عبد السيد

خيرى بشارة
خيرى بشارة
خيرى بشارة

غرقانة في الموتزاريلا.. طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بطعم تحفة

مكرونة بالبشاميل
مكرونة بالبشاميل
مكرونة بالبشاميل

رئيس جهاز العاشر من رمضان يتفقد أحياء الزمرد واللوتس ويوجه بضبط الإشغالات

رئيس جهاز العاشر من رمضان
رئيس جهاز العاشر من رمضان
رئيس جهاز العاشر من رمضان

تموين الشرقية في 2025.. إصدار ٩٨ ألف بطاقة تموينية وتحرير ٣٥ ألفا و٨٥٦ محضرا للمخالفين

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

المزيد