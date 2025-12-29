شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 29 ديسمبر 2025 استقرارًا؛ وفق متوسط الأسعار المعلنة بالريال السعودي، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 456.00 ريالا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 3648.50 ريال، وذلك تبعًا لأسعار الصرف في السوق السعودية.

أسعار أعيرة الذهب اليوم بالريال السعودي

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 521.25 ريال

سعر جرام الذهب عيار 22 سجل 477.75 ريال

سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 456.00 ريالا

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 391.00 ريالا

سعر جرام الذهب عيار 14 سجل 304.00 ريالات

سعر جرام الذهب عيار 12 سجل 260.50 ريال

تفاصيل أسعار الذهب في السعودية

سجل جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى من حيث درجة النقاء، نحو 521.25 ريال داخل السوق السعودية.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 477.75 ريال، ويُستخدم هذا العيار في بعض المشغولات الذهبية.

وسجل جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا، نحو 456.00 ريالا.

أما جرام الذهب عيار 18 فقد سجل سعرًا بلغ 391.00 ريالا، ويقبل عليه قطاع من المستهلكين في المشغولات الحديثة.

وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 304.00 ريالات، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 حوالي 260.50 ريال.

وفيما يخص الوحدات الأكبر، سجلت الأونصة نحو 16211.25 ريال، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 3648.50 ريال.

وسجل سعر الأونصة عالميًا نحو 4323.02 دولار.