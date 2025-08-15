قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ليفربول يتعاقد مع المدافع الإيطالي ليوني من بارما
رئيس لبنان الأسبق : تصريحات نعيم قاسم تهدد بقاء بلادنا والسلم الأهلي
منتخب ناشئي الطائرة في مهمة رسمية بالأردن للمشاركة في البطولة العربية
كهرباء الإسماعيلية يحصد أول نقطة فى الدورى بالتعادل مع بتروجت 2-2
زي ما توقعت.. تعليق مثير من الغندور بشأن مصطفى شوبير
أخطاء شائعة تحول الشاي إلى سم ببطء.. تجنبها لتحافظ على صحتك
ما حكم زيارة قبور أهل البيت؟.. يسري جبر: جائزة والنبي كان يزور شهداء أحد
نجم ليفربول يكشف أسلوب محمد صلاح "القاسي".. ماذا يفعل الفرعون المصري؟
أخبار السيارات| انخفاض أسعار 8 سيارات حتى 350 ألف جنيه.. وعيوب خطيرة في لاندروفر وفورد
ترامب: سأنسحب من قمة ألاسكا في هذه الحالة
الغندور: الجميع ينتظر الحكم في قضية حسم الدوري للأهلي أو بيراميدز
أخطاء شائعة تحول الشاي إلى سم ببطء.. تجنبها لتحافظ على صحتك

آية التيجي

يعتبر الشاي هو ثاني أكثر المشروبات استهلاكًا في العالم بعد الماء، ويُعرف بفوائده الصحية واحتوائه على مضادات الأكسدة. 

ولكن بعض العادات الخاطئة في تحضير الشاي أو شربه قد تحوله من مشروب مفيد إلى خطر صامت على الصحة، وفقًا لما جاء في موقع Jordan News وMedicineNet.

وهناك أخطاء شائعة عند تحضير الشاي قد تجعله ضارًا بصحتك، منها شربه ساخن جدًا أو استخدام أكياس بلاستيكية، ومن أبرزها ما يلي :

ـ شرب شاي قوي جدًا:

الإفراط في أوراق الشاي يزيد الكافيين والتانينات، ما قد يسبب اضطرابات في المعدة، إمساكًا وجفافًا للجسم.

ـ ترك الشاي لفترة طويلة أو إعادة استخدامه:

الشاي الذي يترك ساعات يفقد فوائده ويصبح بيئة لنمو الميكروبات. الأفضل تحضيره طازجًا.

ـ شرب الشاي شديد السخونة:

المشروبات الساخنة جدًا قد تهيج الحلق والمريء وتزيد خطر الإصابة بسرطان المريء.

ـ شرب الشاي على معدة فارغة أو مباشرة بعد الأكل:

قبل الأكل يثبط الشهية ويؤثر على امتصاص العناصر الغذائية، وبعد الأكل مباشرة يقلل امتصاص الحديد والبروتين.

ـ استخدام أكياس الشاي البلاستيكية أو الورقية المعالجة:

أكياس الشاي البلاستيكية تطلق مليارات الجزيئات البلاستيكية الدقيقة، والأنواع الورقية قد تحتوي على مواد كيميائية مسرطنة.

ـ الشاي الملوث بالمعادن الثقيلة والمبيدات:

بعض الأنواع تحتوي على الرصاص أو الأرسنيك نتيجة تلوث التربة، بالإضافة إلى بقايا المبيدات الزراعية.

نصائح الخبراء لتناول الشاي بأمان

ـ استخدم الشاي السائب (loose leaf) بدل الأكياس التجارية.

ـ تجنب شرب الشاي شديد السخونة.

ـ حضر الشاي بكميات معتدلة.

ـ اترك فاصل 15–30 دقيقة بين الوجبات والشاي.

ـ اختر ماركات موثوقة تخضع لفحوص جودة.

الشاي ليس خطرًا بحد ذاته، لكن طريقة تحضيره وشربه قد تحدد إن كان سيحافظ على صحتك أو يضرها. الفنجان المثالي يحتاج فقط لاعتدال ووعي.

أخطاء شائعة تحول الشاي إلى سم ببطء.. تجنبها لتحافظ على صحتك

